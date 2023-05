Un candidato de Vox en un pueblo de Ciudad Real: “Soy opuesto a su ideología y no me voy a votar”

José Antonio Cáceres Luis es el candidato de Vox a la Alcaldía de Pozuelo de Calatrava, o al menos eso es lo que dice la lista electoral publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real del pasado 2 de mayo, cuando se proclamaron oficialmente las candidaturas.

Sin embargo, en varias publicaciones en la red social Twitter, este hombre, que se presenta como “técnico agrícola, jubilado, extremeño de nacimiento, castellanomanchego de adopción y liberal”, no solo asegura que es “opuesto a la ideología de este partido político”, sino que además tiene claro que no se va a votar a sí mismo.

Así es como ha triplicado VOX las listas en la provincia de Ciudad Real.🤦 pic.twitter.com/WgAxIP35CM — José Antonio Cáceres Luis (@JA_CacersLuis) 14 de mayo de 2023

“Soy completamente independiente y opuesto a la ideología de este partido político Vox. ¡Ahora vas y me votas! Yo tengo claro que no me voy a votar”, publica. “Así es como ha triplicado Vox las listas en la provincia de Ciudad Real”, asegura de una provincia en la que la formación de ultraderecha ha presentado 38 candidaturas electorales, más del triple que en 2019.

Cáceres prosigue comentando que tampoco es afiliado o simpatizante y que no conoce a nadie de la dirección provincial. “No ha habido presentación de candidatura, no hay programa de propuestas, no he rellenado el formulario de fidelidad enviado por la dirección nacional” y concluye dirigiéndose a la dirección provincial del partido. “Ellos sabrán cuándo, cómo y por qué lo han hecho así”.

Hoy mismo en una nueva publicación asegura que votará a su “amigo” el candidato del PP Julián Triguero. “Deseando que llegue el 28M estoy para votar a mi amigo Julián... ¡A pecho descubierto lo voy a hacer!”.

Este medio ha intentando también, sin éxito hasta el momento, conocer las razones del candidato y la versión de la dirección provincial de Vox. Mientras, el coordinador de Vox en esta localidad Miguel Ángel Sánchez Herrera explicaba a la cadena Ser que hay malestar entre los afiliados de este partido por haber elegido a un candidato que no cumple con los requisitos de los estatutos marcados por Vox, entre ellos no ser afiliado y exigía a la dirección provincial tomar medidas.