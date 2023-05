La expresidenta de Vox Albacete pone el ventilador: “Me dieron un ultimátum para dimitir y dijeron que merecía un castigo”

“Vengo a demostrarles parte del sufrimiento y del trato recibido” desde Vox. Rosario Velasco, la que fuera presidenta de la formación en Albacete y concejala en esta ciudad desde 2019 ha ofrecido hoy una rueda de prensa para denunciar al que fuera su partido sin escatimar calificativos y asegurando que fue “silenciada” durante años.

La única concejala de Vox en Albacete dejará el partido: "Ya no lo reconozco"

Más

Comparecía acompañada de numerosa documentación y audios que ha reproducido ante los periodistas para demostrar, decía, la “presión” a la que ha sido sometida. La rueda de prensa se produce una semana después de que Macarena Olona pasase por la capital albaceteña invitada por la propia Rosario Velasco y tildase a la formación de extrema derecha de “secta”.

Velasco rememoraba su llegada al Ayuntamiento albaceteño en 2019 donde ha sido concejala, de hecho lo será hasta que acabe la legislatura. El pasado marzo anunció que dejaría el partido. Se había conocido que no sería cabeza de lista de Vox a la formación y que su puesto lo ocuparía el cardiólogo albaceteño José Ramón Conesa.

Vengo a demostrarles parte del sufrimiento y del trato recibido

“Ha sido un orgullo y todo un honor haber podido representar a los miles de ciudadanos de Albacete que depositaron su confianza en mí”, decía hoy a menos de dos semanas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en la que ha optado por poner el ventilador.

“Vengo a demostrarles parte del sufrimiento y del trato recibido, principalmente por parte del diputado nacional Rafael Lomana, que está representando a Albacete en el Congreso, pero vive en Alicante con el conocimiento de la dirección nacional”, comentaba.

Durante la comparecencia ha cargado, uno a uno, contra varios miembros de su expartido. Primero contra el que fuera candidato a la Alcaldía de Albacete y hoy diputado nacional Rafael Lomana, contra el diputado por Huelva Tomás Fernández Ríos, contra la propia dirección nacional de Vox el Comité de Garantías del partido y hasta contra el que fue su sucesor al frente de la formación en Albacete, Jesús Corella.

Sobre Tomás Fernández Río ha comentado que fue “el brazo ejecutor” que “me obligó a dimitir como presidente [sic] de Vox Albacete”. Rosario Velasco ha explicado que fue a finales de septiembre de 2019, “con efectos a finales de octubre de 2019”, cuando Fernández Río, “el diputado por Huelva y residente en Madrid”, la citó en la sede nacional del partido en Madrid.

“Fueron cinco minutos y me dio un ultimátum de 48 horas para dimitir como presidente, diciendo que merecía un castigo y que mi vida iba a cambiar. Sin admitir ni mis quejas ni mi solicitud de explicaciones”.

En su relato asegura que le dijo que “debía decir a la prensa que dimitía voluntariamente y que si no, debía dejar mi acta de concejal”. Una conversación que denunció ante el Comité de Garantías del partido aduciendo “absoluta vulneración de los estatutos”, además de que “partieron de una falta que no existió y de un hecho que tampoco”.

Rosario Velasco cree que se vulneraron sus derechos fundamentales y que, pese a ello, el partido le dio la razón a Fernández Río. “Denuncié indefensión” pero un año después la resolución del Comité de Garantías no le dio la razón.

Entre tanto, renunció a liderar el partido en Albacete y “comuniqué en redes sociales que había sido voluntariamente”. Ya en noviembre de 2019, cuando Rafael Lomana salió elegido diputado nacional, lamentaba, “su obsesión hacia mí no solo no había desaparecido, sino que se había incrementado. La obsesión era cortarme la cabeza”.

Las presuntas amenazas de Jesús Corella, “el breve”

Y continuaba para denunciar presuntas amenazas exhibiendo el audio grabado de una conversación. “Tras mi dimisión, el sucesor como presidente de la gestora fue Jesús Corella conocido como ‘el breve’, porque duró unas semanas. Hace unas semanas le escuché decir que él no sabía nada cuando, por el contrario, aprovechó que Lomana quería mi cabeza y trató de intimidarme en el Ayuntamiento”, decía, donde es funcionario y liberado sindical.

“En esas visitas que siempre hizo de malas maneras y que me provocaron dos lipotimias, me vi en la obligación de grabar”, justificaba.

Después se ha centrado en cargar contra Juan Francisco Robles, el que fuera número 2 del propio Lomana en las listas al Congreso de los Diputados en 2019 y que tuvo que dimitir al ser imputado por un delito fiscal.

Ha relatado que el grupo municipal que dirigía tuvo conocimiento de “la gravedad de los hechos” antes de que se hicieran públicos y “del daño que haría al partido”. Se comunicó al propio Rafael Lomana. “El asesor de mi grupo, de mi absoluta confianza, comunicó a Lomana la gravedad de los hechos y sabiendo de su obsesión con acabar con esta concejala también se grabó la conversación”. De nuevo la ha reproducido ante la prensa.

“Lejos de escandalizarse Lomana reaccionó asegurando que conocía los hechos perfectamente, pero… ¿quién no ha tenido problemas con Hacienda? Si sale la noticia le haré dimitir voluntariamente”.

En este punto la edil se preguntaba: “¿Por qué le puso de número 2 en su lista si conocía los hechos? Lo normal aquí es pensar mal”, se auto respondía. “Tras esta conversación Lomana llamó de nuevo a mi asesor para saber si la imputación es o no penal. Tras saber que era penal, no le obligó a dimitir”. “Dos días después, salta el escándalo a nivel nacional, poniendo a Albacete en el mapa de la vergüenza”, recordaba Velasco en la rueda de prensa, lamentando a la vez que fue por un “sobreviviente” que “ni siquiera es de Albacete”.

Cese de su personal de confianza

La edil también ha asegurado que la “primera actuación” que quiso llevar a cabo Lomana tras ser elegido diputado nacional fue solicitar la destitución del personal de confianza del grupo municipal. “Por su nula relación con el partido, siendo imposible la carga de tareas”, señalaba la propuesta de Lomana según Velasco, al igual que “su falta de validación” y sus “probadas negligencias”.

“Sabedor el señor Lomana de que se le habría informado del asunto Robles por parte del grupo municipal, de las implicaciones que podría tener y sus consecuencias a nivel electoral, su reacción fue intentar destituir al personal de confianza que actuó con absoluta lealtad al partido”, explicó.

Este partido ha mutado en algo muy distinto, donde se ha cambiado la democracia interna por un orden donde no ser del agrado dentro del partido es peligroso para pertenecer en él

Velasco no dejó de ironizar con la participación de Lomana en el programa 'Supervivientes'. “Alegó el señor Lomana la falta de preparación de mi equipo, un señor del que se puede leer su currículum en la página web del Congreso, incluso ver un vídeo suyo en Telecinco donde se pueden ver sus conocimientos jurídicos adquiriendo el palafito de 'Supervivientes'”, describió. Pero ella “luchó” por su equipo, que finalmente no fue cesado. Velasco igualmente resaltó que Lomana “creía que no salió elegido en Albacete por culpa mía en abril de 2019” y también aseguró que “no se dignó a venir a Albacete”.

“Mi actividad era frenética y mi trabajo era portada en toda la provincia y la región, algo que no pudo soportar. Se creía que estábamos en ‘Supervivientes’ en una especie de competición. Y su primera misión era acabar con la persona que llevaba las redes sociales, que había sido designada por mí”. Se trataba de Jesús Argudo, y procedió a reproducir otro audio ante la prensa en el que Lomana pregunta a Argudo que “me ha parecido ver tres o cuatro publicaciones de la concejala por encima de la mía de la Policía Nacional. ¿Es correcto?”, se escuchaba. Argudo fue destituido.

“Aislada” y “silenciada”

De este modo, Velasco lamentó que así ser le “aisló” y “silenció”. Eso, a pesar de su trabajo en el Ayuntamiento que defendió, con mociones o declaraciones institucionales. “Más de una veintena, fruto de mi trabajo, del consenso, de saber negociar y llegar a acuerdos. Acuerdos buenos para Albacete y los albaceteños, algo que siempre ha sido mi prioridad y que mi propio partido se empeñó a ocultar”. Entre otras, nombró la moción que “convirtió a Albacete en ciudad taurina” o la de la apertura de centros de alzheimer tras el confinamiento. Además, quiso destacar que el grupo ha sido “absolutamente transparente” y ha vuelto “más del 80% de la subvención municipal que ha recibió, ”más de 31.000 euros“.

A pesar de esto, en las redes sociales del partido “no hay nada de su trabajo”. Y explica que durante la inauguración de la segunda sede del partido, fue apartada en todo momento. También ha relatado otras supuestas amenazas que recibió y que se extendieron a su perro. “Ten cuidado con él que algunos no viven mucho”, asegura que le dijeron. Este tipo de mensajes ya han sido denunciados, aseveró la concejala.

“Este partido ha mutado en algo muy distinto, donde se ha cambiado la democracia interna por un orden donde no ser del agrado dentro del partido es peligroso para pertenecer en él”, concluyó Velasco. “No tengo ningún miedo, se supone que éramos el partido de los valientes de los que decíamos la verdad y yo vine a hacer buena política por y para Albacete. Miedo ninguno”, remató.