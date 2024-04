Castilla-La Mancha pide abrir “con carácter inmediato” la consulta pública para cambiar las reglas del trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que proceda ya a la apertura de un proceso de consulta pública para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. “No estamos dispuestos a seguir esperando de manera injustificada, llevamos así 40 años”, decía la consejera portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla.

“Pedimos que el Gobierno de España lo haga con carácter inmediato. Cada día que pasa retrasando la situación se está perjudicando a los intereses de Castilla-La Mancha que es la cuenca cedente de agua”.

Ha recordado que en febrero terminó el plazo para que las comunidades autónomas que reciben agua de la cabecera del Tajo presentasen sus respectivas propuestas técnicas para modificar las reglas de explotación del acueducto.

“Se pidió una mesa técnica en la que las comunidades afectadas pudiéramos hablar. Castilla-La Mancha participó. En la reunión, el ministerio para dio un plazo de 15 días para hacer una propuesta técnica para saber cómo modificar. Castilla-La Mancha lo hizo en tiempo y forma y elevó su propuesta al ministerio”, recordaba Padilla quien ha afeado a otros territorios que no hayan hecho lo mismo.

“El resto de comunidades autónomas no lo hicieron: ni la Comunidad Valenciana, ni Murcia ni Andalucía. Hay que sentarse a hablar y trabajar. Nosotros lo hemos hecho”, decía y “el plazo terminó en febrero. Hay que dar el siguiente paso”, ha aseverado, que pasa por la apertura de la consulta pública. “Es el momento de hacerlo”.

Para la portavoz de Emiliano García-Page “no hay más opción que apostar al 100% por la desalación. Si se pone en marcha no hará falta el agua del trasvase. No entendemos por qué no lo hacen”, decía, para añadir que resulta “difícil hablar de energías renovables, de energías que se agotan y que no se piense en el agua con la misma mentalidad. El Tajo se agota, el mar no. Hay que desalar”.

Confía en que la posible candidatura de Ribera a las Elecciones Europeas no altere el proceso

Padilla se ha mostrado confiada en que la posible candidatura de la ministra Teresa Ribera como cabeza de lista del PSOE en las Elecciones Europeas de junio no altere el proceso. “Espero que no, entre otras cosas porque tenemos un diálogo del que no se va a desvincular el ministerio así como así”.

Ha explicado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “es plenamente conocedor de la necesidades del cambio de esas reglas de explotación y el cambio en la sensibilidad del gobierno no ha sido solo del ministerio, también del presidente Sánchez al que seguiremos pidiendo esos compromisos sean firmes”.

Cree que se debe proceder al cambio de las reglas de explotación del trasvase “independientemente de que tengan que atender otras agendas. Esto es prioritario. No es una cuestión que podamos pasar por alto porque va a volver a haber problemas de agua”.

Page graba un vídeo en la cabecera del Tajo abogando por la desalación

Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto este miércoles a utilizar el canal de las redes sociales para reivindicar la desalación como medida para resolver la necesidad de agua en los territorios del este del país que actualmente la reciben a través del trasvase Tajo-Segura.

Emiliano García-Page se ha desplazado hasta la localidad de Albalate de Zorita, en Guadalajara, al lugar del que arranca la tubería del acueducto. “La desalación tiene que ser la fuente de alimentación habitual”, ha explicado en un vídeo.

Habla sobre el Tajo, “un río que nos hemos empeñado en dejar sin agua en los últimos 40 años” y por eso ha dicho reivindicar “la posibilidad que tenemos de coger agua del mar. Agua que sale de aquí y que en todo caso tiene que seguir llegando al mar”.

Page cree que quienes “tienen cerca el mar” han de utilizar el recurso de la cabecera del Tajo “solo de manera residual” y que solo cuando sea “muy necesario” podrán “acudir a quitar el agua de su curso natural” porque “en eso consiste la sostenibilidad, la vida, el sentido común”.

El presidente valenciano: “Quiero arreglar con Emiliano García-Page el problema del agua en España”

Y mientras, desde la Comunitat Valenciana, el presidente Carlos Mazón ha interpelado a su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para dejar de lanzarse mensajes cruzados a través de los medios de comunicación y le ha pedido sentarse en una mesa para “arreglar con rigor” el problema del agua.

“Sentémonos, dejemos ya de escalada verbal y vamos a hablar del agua con rigor”, ha espetado el presidente de la Comunidad Valenciana a Page durante su intervención en el Foro 'Wake Up', organizado por El Español en Madrid, según recoge Europa Press.

Desde aquí, Mazón ha asumido que Page “fija su postura y se hace fuerte con los suyos” a la hora de hablar sobre el agua: “Yo a lo mejor puedo estar tentado de hacerme fuerte y fijar postura con los míos. Yo no me quiero enfrentar a Emiliano García-Page. Yo quiero arreglar con Emiliano García-Page el problema del agua en España”.

En este contexto, Mazón ha asegurado que va a dejar de “responder” a los mensajes del Gobierno de Castilla-La Mancha y le ha ofrecido sentarse para “dejar claro que la prioridad es la cuenca cedente, dejar claro que hay que invertir en infraestructuras y dejar claro que el agua es de todos porque a lo mejor, con datos encima de la mesa, empezamos a trabajar”.

Así, Mazón ha incidido en que la escalada de tensión verbal “no es estrictamente necesaria” y ha recordado que la Comunidad Valenciana ya ha ofrecido la desaladora de Sagunto a Cataluña por la emergencia por sequía.

“Pero también creo que es compatible con decir que la desalación no es la solución, sobre todo la desalación masiva, porque es mala para nuestros cítricos”, ha añadido el presidente de la Comunidad Valenciana, que ha recalcado que hay que hablar del agua “con rigor”.

Y ha puesto como ejemplo Francia, donde “hace décadas resolvieron este asunto interconectando todas las cuencas y lo llaman las autopistas del agua”. “Emiliano, desde aquí, desde donde estés, sentémonos, dejemos ya de escalada verbal y vamos a hablar del agua con rigor. Este es mi mensaje de hoy”, ha sentenciado el presidente valenciano.

La portavoz de Castilla-La Mancha a Mazón: “Nosotros ya estamos hablando”

La consejera portavoz de Emiliano García-Page se ha dirigido al presidente de la Comunitat Valenciana para asegurar que “en Castilla-La Mancha ya estamos hablando, ya lo estamos haciendo pero para modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura” y ha sido tajante: “No podemos marear más la perdiz para cumplir la ley, las sentencias de las jueces y con aquello que dicta la Unión Europea”, respecto al agua y en particular en relación con el río Tajo.