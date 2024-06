El concejal de Urbanismo: “El Casco Histórico de Toledo es pétreo, defiendo que las nuevas generaciones dejen huella”

Florentino Delgado Sánchez llegó hace un año a la política activa, de la mano de Vox, un partido al que no está afiliado. Su única experiencia anterior en una formación política la tuvo en Ciudadanos, partido al que se afilió, dice, por Albert Rivera. Se marchó decepcionado y entonces Inés Cañizares, la actual vicealcaldesa de Toledo, del partido de ultraderecha, le animó a formar parte de su candidatura en las pasadas elecciones municipales. Era el cuarto concejal de Vox y resultó ser clave para cambiar el signo político en el Ayuntamiento 16 años después.

Ahora forma parte del equipo de gobierno de las derechas en la capital de Castilla-La Mancha y, aunque forme parte del grupo minoritario del equipo de gobierno de PP y Vox, lidera la que posiblemente sea el área de gestión con más peso en el Consistorio toledano: la Concejalía de Planeamiento Urbanístico.

Se define como “espontáneo” en su vida personal, y también en la profesional y no oculta que eso a veces le genera problemas. “Soy un tipo normal, una persona que responde a la vida diariamente. Intento ser auténtico, mal que me pese”. Este licenciado en Derecho que comenzó profesionalmente en la administración pública -entre otras en la Confederación Hidrográfica del Tajo- cuenta que fue “sindicalista por elección de sus compañeros” hace muchos años y que ha ejercido como secretario de la Comisión Regional de Urbanismo y Vivienda, entre otras responsabilidades.

Ahora su prioridad, según explica en una entrevista, pasa por elaborar un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) que pueda “cohesionar y mejorar las infraestructuras que cosen Toledo”. Dice ser partidario de cambiar el concepto “pétreo” sobre la forma de edificar en el Casco Histórico de la esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Los retos que tiene por delante el Gobierno en cuanto a urbanismo y vivienda son amplios. Uno de ellos es la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM). ¿En este proyecto cuáles son las prioridades de Florentino Delgado?

La prioridad fundamental es ordenar la ciudad y conseguir su cohesión, mejorando además las infraestructuras que cosen la misma. Es una ciudad que tiene o se presta a distintas visualizaciones. Si nos fijamos en el Casco Histórico es en sí una ciudad única, pero imposible de evolución, es pétrea, como si fuera una piedra inamovible, que no puede transformarse.

Probablemente presenta una de las visualizaciones más bonitas del mundo en cuanto a ciudad antigua, medieval, pero es que se ancla ahí. Y eso tiene sus cosas buenas pero también negativas: no puede evolucionar hacia la modernidad.

O la conservamos cómo es, y quien quiera hacer algo al respecto será señalado o incluso vilipendiado, o permitimos que desde un punto de vista de armonía pueda acoger el avance de la sociedad y de las generaciones que se van sucediendo y se les permite que dejen su poso y su huella.

¿En qué sentido puede dejar el Casco Histórico de ser tan “pétreo”, teniendo en cuenta que está condicionado por la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad?

Soy partidario de que tenga la oportunidad de reflejar que hay otras personas y otras generaciones que pasan por la ciudad y dejan su poso, de forma armónica. No soy partidario de que se destrocen las maravillas que tenemos. Se puede encontrar la influencia desde la época de los romanos, o antes… pero desde el siglo XVIII, ¿qué se ha aportado? Soy partidario de que se les dé la oportunidad a las nuevas generaciones de dejar su huella. Los valores [arquitectónicos] evolucionan.

En todo caso, el Plan de Ordenación Municipal va mucho más allá del Casco Histórico. ¿Qué quiere hacer?

La prioridad es coser, cohesionar los distintos barrios que forman la ciudad porque el POM no solo hace referencia al ladrillo o a las construcciones. Hace referencia a todo el término municipal y a su planificación. Si tenemos ocho kilómetros de distancia entre un barrio y otro tenemos que posibilitar que la ciudad sea única, creando infraestructuras y permitiendo que la construcción venidera de la ciudad se una.

Por ejemplo, entre el Polígono y Santa Bárbara hay una zona vacante, la zona de 'contacto'. ¿Qué hay allí? Nada.

Es un antiguo vertedero sellado...

Sí, pero no hay nada. No es problema. Las máquinas hoy en día lo limpian todo y te permiten desbrozar y preparar terrenos para recibir las nuevas construcciones. Son terrenos propiedad del SEPES. Hemos tenido una reunión con ellos en la que ha participado la Consejería de Fomento. Estamos propiciando que se construyan viviendas y que a casi todas ellas tenga acceso gente joven. Serían más o menos bloques -de viviendas-. Es un ejemplo de cohesión y de conexión.

En Santa Bárbara nos encontramos con unidades (urbanísticas) que pueden ser desarrolladas en la cercanía del tiempo (UA-100 este y oeste). También es unir ciudad. Y todo ello va unido al desarrollo de zonas verdes, equipamientos colectivos, servicios…

Soy partidario de que se incrementen las cesiones a favor de la administración para que gestione y permita acceso a todo tipo de servicios a la ciudadanía. Que se aumenten los estándares mínimos. No me conformo con un 10% de zonas verdes o de equipamiento y viales, ni con el aprovechamiento lucrativo que debe recibir el ayuntamiento. Es la única forma de que se cumpla el mandato social contenido en la Constitución y en las leyes. Se reconoce el derecho a la propiedad privada pero hay que cumplir la función social.

¿Sus prioridades respecto al POM son las mismas que tiene el PP?

Todas tienen que ser iguales. En mi caso no cabe duda de que tenemos que actuar. Para mí lo ideal es que la Corporación se enfoque con los 25 concejales. Si eso no fuera posible tendremos que gobernar los 13 que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Unos tienen el cometido de hacer oposición pero hay cosas como este plan que no pueden dejarse a la decisión de 13, porque no representamos probablemente a toda la sociedad toledana. Mi pretensión es que participemos todos. He invitado a los grupos de la oposición a que participen y que a ser posible estén de acuerdo.

¿El avance del POM presentado por el PSOE es válido para usted?

¿Cómo no va a serlo? Todo lo que se trabaja tiene que ser útil. No se puede desperdiciar por una razón de economía. Lo que se tiene que hacer es mejorar los trabajos ya realizados. Me he reunido con todas las asociaciones y estoy esperando que me aporten más cosas.

La licitación para contratar la asistencia técnica del POM ha quedado desierta. ¿Qué ha fallado para que no se haya presentado ninguna empresa?

A pesar de ser una ciudad muy golosa desde el punto de vista del prestigio profesional, no se ha presentado nadie. Puede ser por dos motivos: uno es que la dotación económica es pequeña y otro porque de alguna manera entras en incompatibilidad temporalmente.

He hablado con algunos equipos de cierto prestigio y no les interesa, les interesa colaborar en paralelo o pedirles una asesoría, pero quedarse paralizados durante el tiempo de la tramitación, que pueden ser tres años, más dos años de incompatibilidad en aquello que tengan cierta relevancia. Aunque no hay incompatibilidad legal sí es sobrevenida a consecuencia de que quien ha intervenido en la clasificación del suelo luego se pueda beneficiar recibiendo encargos profesionales.

¿Qué dicen sus socios de Gobierno sobre la solicitud de Vox de contar con más personal en el área de Urbanismo?

Lógicamente están de acuerdo, pero hay que tener presupuesto. No es fácil, pero esta unidad es de las que generan ingresos aunque solo sea por las licencias. Pongamos que nos encontramos con un tapón, se van acumulando las peticiones pero la salida es estrecha, es un embudo y hay que hacerlo más ancho. Eso se consigue con mejores prestaciones o con convenios de colaboración con entidades externas como son los colegios profesionales, y yo estoy trabajando en que eso se consiga. O bien con incremento de personal, que requiere de incremento de presupuesto, o paralelamente hasta que consigamos sacar adelante atascos mediante colaboración externa.

Se ha llegado a rumorear que se ha planteado dimitir, que está decepcionado por esta falta de personal en su Concejalía.

No. Yo seguiré siendo exigente pero no me he planteado eso. Si algún amigo, que a lo mejor me oiga riéndome decir que estoy hasta las narices… Estoy acostumbrado a trabajar profesionalmente y mi ritmo es otro.

Si al llegar aquí hubiera encontrado un equipo más completo y amplio ya estaría aprobado el plan inicial -del POM-, pero tengo que volver a la mentalidad de hace más de 30 años de cuando me fui de la administración pública y pensar que el ritmo es diferente. Trabajo todos los días sacando cosas, a veces no lo hago y me enfrento a la desazón de no hacer todo lo que quiero porque dependo de una organización que no depende de mí absolutamente dotarla de medios personales y materiales para ello.

El alcalde confía en contar con la aprobación inicial del POM esta legislatura pero usted ha apostado incluso por lograr la definitiva. ¿Eso es posible?

Sería posible siempre y cuando las demás administraciones que tienen competencia cumpliesen en plazos. La tramitación de un POM está llena de dificultades, luego se tienen que emitir muchísimos informes y están los periodos de alegaciones. Las circunstancias imponen que se prolonguen los plazos. Hay que intentar concluirlo pero interviene desde la Unesco hasta todo tipo de organismos hacia abajo.

Otra de las herramientas que quieren renovar es el Plan Especial del Casco Histórico. ¿Cómo se plantea tramitar el mismo? ¿Cómo reflejaría su idea de que pueda modernizarse esta parte de Toledo?

El Plan Especial del Casco puede tener vida propia o integrada. Aprovechando que el plan general (POM) se va a tramitar, pueden ir los dos en el mismo marco o en paralelo, porque puede que salga antes al ser expedientes separados. Pero tienen que estar conectados, tiene que haber armonía, aunque un plan especial te permite tener vida propia y es posible que convenga sacarlo por separado.

La protección del Casco no está reñida con la evolución tranquila y natural de las cosas. Estoy convencido de que el Casco Histórico admite mejoras. Yo sería partidario de que en alguna plaza de Toledo se pusiera un monumento moderno. Pongo un ejemplo: en 1889, con la Exposición Universal, ¿qué pasaba con la Torre Eiffel?, era un monstruo que se iba a desmontar y ahora es el símbolo de París.

Hay que adaptar el Casco Histórico a los tiempos, sin destruirlo. ¿Cómo no va a ser receptiva la ciudad a mejorar con la aportación de toda la modernidad que lleva implícito el avance social de la Humanidad? De hecho, hay rehabilitación y se incorporan nuevas tecnologías y energías. Hay que buscar la forma de que quepa poner aparcamientos de otro tipo, en vertical incluso sin necesidad de subir los edificios.

Ya se ha hablado de la intención de habilitar un gran aparcamiento en el Casco Histórico. ¿Se sabe dónde se va a ubicar?

No. Hay que buscar edificios que lo permitan.

La realidad es que todavía no está regulada la cuestión de los hoteles para ponerles un límite

¿Está el Casco Histórico al límite de capacidad para albergar más hoteles?

La realidad es que todavía no está regulada la cuestión de los hoteles para ponerles un límite. Existe la suspensión de las licencias para viviendas de uso turístico. Tenemos un plazo para sacar la nueva normativa, que vence en marzo de 2025. Se permite hasta el 20% de este tipo de viviendas (en el Casco), un porcentaje que queremos rebajar un poco.

¿Cuáles son los límites que quiere establecer en cuanto a hoteles y alojamientos turísticos en general?

Estamos en unas 500 viviendas turísticas y podríamos albergar hasta unas 1.600. Tenemos un margen de mil pero esto tiene que ir acompañado de otras medidas de rehabilitación.

Hay una cuestión que yo estoy tratando de buscar en una normativa propia, refundiéndola en la normativa que sea del Plan Especial del Casco Histórico. Ya en 1964 existía el reglamento de edificación forzosa y de solares, y ahí se regulaba y preveía que todo propietario tiene la obligación de mantener en buen estado de conservación las edificaciones.

También lo dice el Código Civil, de manera que si no se hace, la administración está facultada para requerir al propietario que lo haga. Es una normativa dispersa que se puede traer al plan especial para que nosotros como Ayuntamiento podamos operar con ella. Significa que se pueda requerir a los ciudadanos que cumplan con ese mandato legal de mantener las casas del Casco en buen estado de conservación y mantenimiento. Pero nos encontramos con que es muy difícil que así sea. No tenemos medios materiales.

El Ayuntamiento puede expropiar y se podría llegar a este extremo por ley. Si no actúan se pueden poner multas coercitivas o abrir expedientes. Habiendo necesidad de vivienda y podemos decir que si no lo hace se va a sacar al mercado y se va a expropiar. El propietario recibiría compensación económica.

La vicealcaldesa ha trasladado recientemente la posibilidad de renegociar el pacto de gobierno para que Vox pueda asumir más competencias. En su caso, apuntaba que Vivienda no debería estar desligada de su Concejalía de Urbanismo. ¿Cree que debería asumirla?

Urbanismo y Vivienda están ligados pero tampoco impide que se puedan gestionar por separado. Cuando se hizo la distribución de encomiendas y de competencias, un momento en el que no participé porque no estaba aquí por motivos personales, me encontré ese reparto. Si van juntas se pueden gestionar bien pero si van por separado no tienen por qué gestionarse mal.

¿Le gustaría asumirla?

No me importaría, pero tampoco no tenerla, porque hay que hacer un esfuerzo en el POM. La ciudad espera que salga el POM, mis compañeros y yo confiamos en que sea capaz de sacarlo con la colaboración de todos. La responsabilidad fundamental que tengo es esa.

Se habla mucho de la escasez de vivienda en Toledo. ¿Cómo puede actuar el Ayuntamiento ante esta situación?

De un millón de metros cuadrados urbanizables, el Ayuntamiento ha de recibir el 10% de ese suelo, hablando en números redondos. ¿Por qué se quejan los ayuntamientos de que no disponen de vivienda? Nosotros estamos poniendo los medios para que la EMSV reciba ese suelo y haga viviendas. Es lo que queremos hacer.

Ya que menciona la EMSV. ¿Por qué la vicealcaldesa dice que hay posibles irregularidades?

No, lo que pasa que ahí había cosas que no estaban claras en el sentido de adjudicaciones de contratos a una empresa o a otra que estaban conectadas entre sí. No estaba claro si lo estaban o no. Lo lógico es que se aclare por transparencia pero no se ha llegado a ese punto porque falta hacer un informe o una auditoría en su caso. No se afirma, se dice que hay cosas que aparentemente no están claras.

¿No está claro en el informe del interventor?

No lo he visto, me hacéis una pregunta en la que puedo responder remitiéndome a lo que se ha dicho, que no está del todo claro y que se busca que haya transparencia para disipar cualquier duda que existiese. El informe creo que apuntaba a algunas cosas en ese sentido pero no estoy seguro. Yo no afirmo que haya irregularidades, tampoco lo niego.

¿De qué manera se va a abordar Vega Baja?

Vega Baja tiene mucho misterio. Ahí tengo una posición oficial y una visión personal. La personal es que creo que está sobrevalorada. Casi nadie sabe realmente lo que hay y su valor pero casi nadie se lo cuestiona. Es muy cómodo hablar de la ciudad visigoda, y como estuvo ahí eso ya es maravilloso. Yo me lo cuestiono y las primeras respuestas que he obtenido no me han resultado satisfactorias en cuanto a adquirir conocimientos. Me guio por el conocimiento, quiero conocer para saber qué estoy protegiendo y qué tengo ahí de valor.

Si bajamos ahora mismo sobre lo que hay sabemos que hay restos, que históricamente estuvo la ciudad visigoda, pero lo que estamos viendo, lo que nos entra por los sentidos, es poquísimo. Y si lo que vamos a seguir viendo es lo que se está haciendo, es nada. Lo que queda es lo que está debajo de lo que se ha hecho. Realmente no hay gran cosa y lo que había más importante se ha destruido. Incluso el palacio del que se habla estaría debajo de San Pedro el Verde. Desde el punto de vista personal me lo sigo cuestionando.

Desde el de la administración tengo que hacer lo posible por protegerlo y defender la adopción de medidas y las inversiones que se vayan llevando a cabo aunque incluso no esté convencido.

¿No hay un plan definido más allá de lo que hay?

Sí, se está trabajando por etapas. La comisión llevaba sin reunirse un año. El otro día tuvimos una conferencia con el director general del Ministerio de Cultura para continuar trabajando. Había pendiente recibir unos 500.000 euros y se quedaron sin recibir, y sin invertir, pero el Ayuntamiento no se aparta, sigue cumpliendo.

Pongo el ejemplo de la catedral Santa María del Fiore, en Florencia: la clave está en los restos que están debajo en la cripta. Están cubiertos, la gente entra, lo explotan, están conservados, se disfrutan, se ven… lo que yo propugno es que se pueden proteger las cosas no en un solo sentido ni por cuestiones ideológicas o sectarias.

Yo no sostengo una decisión por una cuestión ideológica. Busco fórmulas distintas o alternativas de que sea posible conservar lo que tenemos sin perjuicio de que la ciudad se beneficie también del terreno y que se delimite bien la zona afectada porque no se conoce bien.

¿En qué sentido se puede aprovechar Vega Baja? ¿Es factible protegiendo los restos?

Yo creo que sí, al menos en parte. Haciendo lo que resultase más posible, que fuese más armónico y conveniente. Nada de imponer cosas y menos cosas raras porque luego está también el cono visual.

Reprochó hace unos días el portavoz de IU-Podemos que se va a adjudicar mediante un decreto de Alcaldía la redacción del Plan Especial de Vega Baja.

Lo importante no es quién tome la decisión. Eso no tiene relevancia. Lo importante es que se acometa el deber de hacer lo que se tiene que hacer.

¿Se va a hacer entonces ese plan especial?

Tenemos necesidad de hacer no uno, sino varios. Tenemos el del Casco, el de Vega Baja, el de Palomarejos… y no nos olvidemos que somos un ayuntamiento limitado.

Si queremos crecer no tenemos más remedio que potenciarnos. No podemos seguir con el mismo personal para dar mayores prestaciones, eso es imposible.

¿Y con el Circo Romano y la Venta de Aires, qué se puede hacer?

Conseguir financiación para poder potenciarlo. Se pone empeño y esfuerzo en todo. Hubo un momento, hace unos 20 años, en el que se planteó la idea de actuar pero se paró porque no había dinero para las expropiaciones. Y tampoco se podían dar aprovechamientos en Vega Baja porque se paralizó.

Se preveía trasladar Venta de Aires a la zona donde está la piscina y la Policía Local y las casas a Vega Baja, pero como eso se frustró, ahí siguen, y algunas incluso las han rehabilitado.

