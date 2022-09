Una concejala y senadora recarga su coche híbrido en la red del Ayuntamiento de Talavera: “Devolveré hasta el último céntimo”

Montserrat Muro, senadora por la provincia de Toledo y concejala del PSOE en Talavera de la Reina, ha reconocido haber cargado su vehículo híbrido de “manera totalmente excepcional” en el garaje del Ayuntamiento y se ha comprometido a “reintegrar hasta el último céntimo del consumo” que ha hecho.

Para ello, indica que ha dado orden a los técnicos municipales para que realicen un análisis del consumo de esta instalación, que ha ordenado que se inhabilite “para evitar que los grupos de la oposición lo sigan usando como arma arrojadiza y bajando al fango para hacer ruido”.

Así lo traslada en un comunicado la concejala de Ciudadanía e Imagen Sostenible de Ciudad, que apunta también que sus abogados van a tomar “las medidas legales pertinentes” contra los “ataques” que afirma que han llevado a cabo PP y Vox sobre este asunto para hacerle “daño”.

En este sentido, cabe recordar que los mencionados grupos municipales pidieron explicaciones a Muro sobre “el uso indebido que de manera continuada ha hecho de la red pública, al cargar su coche eléctrico particular en el garaje del Ayuntamiento”. El portavoz de la formación de ultraderecha, David Moreno, consideró incluso que Muro “debería dimitir de sus cargos, y si no lo hace, la alcaldesa, Tita García Élez, debería acordar su inmediato cese”.

“Se ha mentido y se han vertido una serie de acusaciones falsas en relación a la utilización de la electricidad del Ayuntamiento por mi parte”, ha manifestado por su parte Muro tras varios días sin pronunciarse sobre esta polémica. Y es que precisa que su vehículo no es eléctrico -como denunciaron PP y Vox- sino híbrido, por lo que la batería de la que dispone -de 8KW/h frente a los 50KW/h de uno eléctrico- hace que el consumo que haya hecho de la red pública, “suponiendo que la carga sea completa, no llega a 1,5 euros”.

También indica que “mienten cuando hablan sobre la periodicidad del uso; ya que se ha realizado de manera totalmente excepcional y siempre teniendo en cuenta que este vehículo particular se utiliza para realizar gestiones al frente de la Concejalía” de la que es responsable. “Quiero dejar claro que, al igual que les he dicho que la gasolina que consume la pago yo, este coche lo cargo en mi casa”, agrega.

La senadora talavera ha afirmado también que va a registrar “oficialmente tanto el informe como el reintegro resultante” del consumo que los técnicos calculen que ha podido realizar en el garaje del Consistorio.

Renuncia a cobrar asignaciones

“Desde el primer día que tomé posesión en el cargo renuncié voluntariamente, y por escrito, ante la secretaria del Consistorio, a cobrar ni una sola de las asignaciones que cobran los concejales no liberados por asistir a plenos o comisiones, algo que, lejos de pretender que sea un ejemplo, si espero que sirva de reflexión sobre las acusaciones que se han vertido sobre mi persona. Y es que, mi único objetivo, desde que soy concejala, ha sido el de trabajar, trabajar y trabajar por una ciudad mejor”, ha manifestado Muro.

Además, considera que los representantes políticos que han criticado que cargue su vehículo en el Ayuntamiento “no se sienten capaces de estar a la altura en el debate político, y precisan de la difamación para dar titulares que le mantengan en la actualidad informativa”. “Esos políticos son los que prefieren las piscinas de barro y, en ese escenario, no van a encontrarse con quien les habla, porque creo, de verdad, que esta ciudad se merece mucho más”, agrega.

Difusión de imágenes de su vehículo

En su escrito, la concejala lamenta también la difusión de imágenes de su vehículo privado “animando a la generación de una larga lista de insultos entre otras cosas mucho más preocupantes”.

“Ese vehículo que ahora es público también lo conduce una niña de19 años a la que no sé cómo explicar que ese odio que ellos incitan, no va a saltar de las redes cuando ella sea la que conduce. Y ante esa situación que evidentemente nadie desea, me gustaría saber si David Moreno -Vox-, Santiago Serrano o Ángela Delgado -ambos del PP-, entre otros, serían capaces de asumir responsabilidades, porque uno cuando enciende una mecha debe saber que puede explotar”, agrega.