Una exmilitante de Juventudes Socialistas, en la lista autonómica de Unidas Podemos Castilla-La Mancha

La traductora, exmilitante de Juventudes Socialistas y excandidata del PSOE, Loli Quintanilla, se incorpora a la candidatura de Unidas Podemos para concurrir en las próximas elecciones autonómicas cerrando la lista de la provincia de Albacete como “muestra de apoyo simbólico al proyecto de la región progresista de la confluencia”.

Con su incorporación, se materializa el llamamiento que hizo el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, a que “todas las personas socialistas descontentas con Page y sus políticas de derechas tenían las puertas abiertas a Unidas Podemos”, en respuesta al anuncio de Emiliano García-Page sobre el fichaje de miembros de Ciudadanos en sus listas.

Graduada en Traducción e Interpretación, la excandidata del Partido Socialista de 31 años nació en el municipio de San Pedro, y no fue hasta los 16 años cuando se mudó a Albacete. En Murcia llevó a cabo sus estudios universitarios y después optó por realizar una Formación Profesional de Comercio Internacional. Quintanilla ha subrayado que “me fui ocho meses a Malta porque buscaba una vía de escape a lo que estaba ocurriendo en España, el paro era abrumador y los jóvenes nos íbamos poque tener unos estudios no te valía prácticamente para nada”. Asegura que “siempre he defendido el feminismo, la igualdad, el progreso.y los derechos sociales, y esto lo he trasladado a todas las facetas de mi vida, desde lo personal a lo profesional”. En estos momentos, Quintanilla trabaja en una empresa de transporte de Albacete, en el departamento de tráfico comercial.

Quintanilla militó en las Juventudes Socialistas cuando era muy joven porque su familia “había sido socialista de toda la vida. Además, también fui en las listas del PSOE de San Pedro en 2011 y 2019”, en la provincia de Albacete.

Ha asegurado que el hecho de dar el paso y presentase en las listas de Unidas Podemos “se debe a que estar en un partido con Page a la cabeza para mí no es una opción, ya que este candidato hace que la región se acerque a la derecha y se aleje del PSOE, del progresismo y de las políticas socialistas. Page se ha desligado de ese ala progresista del PSOE”. Por ello, Loli Quintanilla afirma que “mucha gente joven que ha votado a Page en Castilla-La Mancha ahora apoyará a Unidas Podemos en las elecciones autonómicas, porque es la única alternativa limpia, progresista y con gente joven que no se guía por intereses personales y tiene muchas ganas de trabajar”.

“El PSOE se equivocó eligiendo a Page”

Quintanilla asegura que “las personas de izquierdas que votaron a Page en las últimas elecciones ahora tienen claro que no es quien quieren que siga al mando de Castilla-La Mancha porque la gente está cansada de él, de la actitud que tiene y de las políticas que hace”. La albaceteña afirma que “el PSOE se equivocó eligiendo a Page como representante porque es la derecha, y la gente está decepcionada porque un presidente del PSOE está haciendo políticas que se alejan de lo que realmente quieren para la región”.

Para la candidata “hay que sumarse a proyectos progresistas como el de Unidas Podemos y luchar contra la derecha”, ya que “esta coalición es un referente en cuanto a ideales y medidas progresistas”. La traductora ha remarcado que “yo soy el símbolo del cansancio de la gente que está harta de que no se mire por el bien de la región y se hagan políticas de derechas. La gente joven no comulga con las ideas de Page porque ya no cree en ese proyecto”.

“Por ello voy a trabajar y a apoyar con fuerza el proyecto de Unidas Podemos, porque creo en él y porque es la única opción que realmente va a llevar a cabo medidas progresistas que miren por el futuro de Castilla-La Mancha”, ha asegurado. Asimismo, Quintanilla anima a la gente a “salir del bipartidismo y decantarse por Unidas Podemos como la alternativa a Page, porque esta coalición tiene un proyecto fresco con gente que tiene ganas de cambiar las cosas”.

Unidas Podemos ha agradecido “su tremenda generosidad y valentía que como exmilitante de las Juventudes Socialistas y como excandidata del PSOE muestra al querer formar parte del proyecto de Unidas Podemos de CLM, porque ha dado el paso de defender el que considera que es el único proyecto progresista y socialista que hay en Castilla-La Mancha”. La coalición progresista cree que “su apoyo representa la ola que está creciendo de esperanza y confianza de la gente que cree en una CLM con servicios públicos, sanidad, educación y vivienda universales, gratuitas y de calidad, en la que los derechos laborales, el respeto y el cuidado al medio ambiente construyan una Castilla-La Mancha con futuro”.

La formación sostiene que “Loli Quintanilla representa ese sentimiento de traición que tienen muchos y muchas votantes socialistas con Page por haber llevado a cabo políticas similares a las de Cospedal”. Además, ha remarcado que la unión de Quintanilla a las listas de Unidas Podemos “representa un gesto muy generoso que tiene como objetivo mejorar la vida de la gente de nuestra región, y esta confianza que tienen en nosotros las personas nos va a permitir crecer y evitar que gobierne la derecha sumando con nuestros votos diputados y diputadas al bloque progresista, el cual va a permitir que haya una mayoría de izquierdas”.

“Page no va a obtener mayoría absoluta y la única forma de conseguir el cambio progresista es quitarle al PP esos diputados y diputadas que las encuestas dicen que están en disputa con nosotros en el último diputado de muchas de las provincias de CLM”, ha concluido Unidas Podemos.