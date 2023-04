Feminismo, accesibilidad y productividad: el balance de las Cortes de Castilla-La Mancha al cerrar su décima legislatura

Unas Cortes feministas, premiadas por su accesibilidad y de las más productivas de España. Es el resumen del balance de la décima legislatura que ha hecho Pablo Bellido, presidente del parlamento regional, que ha preferido “guardarse” sus deseos personales sobre su futuro político. Por ahora, sólo cuenta con volver a ser diputado, al encabezar la lista por Guadalajara del PSOE en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. “Si se quisiera definir esta legislatura como la del dolor y las dificultades, sería de injusticia. Ha sido la legislatura en la que hemos enfrentado estas dificultades con empeño, siendo lo más productivo posibles, de los parlamentos más productivos de España. Avanzamos en Cortes más abiertas, accesibles y feministas”, recalcó.

¿De qué sirven las leyes si no se entienden? Lectura fácil para "expandir" la democracia parlamentaria

Más

Las Cortes han aprobado durante estos últimos cuatro años un total de 46 leyes, “algunas tan importantes que quedarán para el legado”, como la Ley de Despoblación. “Somos el parlamento de España más pequeño en número de diputados y de trabajadores, y somos uno de los pocos parlamentos que tiene como periodo de trabajo 11 meses al año, junto con Catalunya y Extremadura”, describió Bellido para defender que las Cortes castellanomanchegas están a la “cabeza en producción normativa”. Por otro lado, ha destacado que se han aprobado los cuatro presupuestos, que “parece algo menor, pero en Madrid se ha aprobado sólo uno”.

Por otro lado, Bellido ha destacado que las Cortes se han abierto a la región, ya que ha sido el periodo en el que más han “entrado y salido” a los municipios de Castilla-La Mancha. Y recalcó que hubo que hacer varias adaptaciones al reglamento, en función de las distintas etapas de confinamiento, medidas “especiales” que trajeron el teletrabajo al parlamento regional. También el homenaje en forma de estatua que se quedará en el parlamento “para siempre”, a las víctimas y a los servicios sociales. Otro punto importante de esta legislatura fue la celebración del 40 aniversario de la Autonomía en Castilla-La Mancha, con actos “a lo largo y ancho” de la región, con programación “muy diversa”.

El Plan de Accesibilidad de las Cortes recibió el reconocimiento del CERMI a la Accesibilidad Universal 2022, un premio que “ni esperaban ni conocían”, aseguró Bellido. “Queremos ser un aliento y una inspiración para el resto de parlamentos”, explicaba Bellido. Las Cortes cuentan incluso con baños para personas ostomizadas. En cuanto a la igualdad, el presidente ha resaltado que se trata de una cámara feminista, gracias a iniciativas como la de promover el lenguaje inclusivo, la iluminación morada o exposiciones para divulgar el papel de mujeres en la lucha por el sufragio femenino o las más importantes de la región en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, como complemento a la celebración del levantamiento de las Comunidades comuneras de Castilla-La Mancha.

Además, ha resaltado que el edificio se ha abierto a “todo tipo de visitas”. “Nunca en la historia de la institución han pasado tantos colectivos y asociaciones por las puertas de este edificio, y no sólo para visitarlo, sino para realizar sus aportaciones, críticas, quejas o sugerencias”, señaló el presidente de las Cortes que resaltó que uno de sus objetivos ha sido que la cámara se mueva por la región con iniciativas como la primera comisión itinerante de discapacidad de toda España. “Yo mismo he iniciado una itinerancia para conocer asociaciones y municipios y escuchar sus necesidades”.

“Hemos sido un oasis de respeto y tranquilidad en un clima de crispación que es desproporcionado e innecesario”, afirmó el presidente, que señaló que aunque se sabía de “antemano” que las leyes se iban a aprobar, debido a la mayoría absoluta del PSOE, muchas se aprobaron por unanimidad o sin votos en contra. “Esto significa que se ha negociado”, resalta. “Me he pasado parte de la legislatura defendiendo las Cortes contra los mensajes del odio y al final, lamentablemente, hay cosas que se han colado. Pero yo espero que se superen inmediatamente cuando se conforme la legislatura once y que regresen la moderación y el sentido común”, relató.

También se ha referido al agua, aunque el pacto por el agua que se ha producido esta legislatura, unido a la aprobación de los planes de cuenca, ha dicho que hace “menos necesaria” esta posición. Aunque sí que ha indicado que le gustaría que todos los castellanomachegos estén unidos en este sentido.

“Ojalá fuese así, unirnos en una reforma que estableciese que Castilla-La Mancha va a defender el agua para los usos más imprescindibles, como abastecimiento humano y usos económicos, industriales y ganaderos. Eso es lo que yo he defendido siempre”, ha señalado.

En cuanto a una reforma del Estatuto de Autonomía, Bellido señaló que no lo considera como lo “más importante”. “Si alguien tiene la tentación de aumentar el número de diputados para ganar elecciones, por favor que no lo haga. No es serio”, pidió y recordó cómo durante el Gobierno del PP, “Cospedal cuando creía que para ganar las elecciones había que aumentar o reducir el número, lo hizo”. “Pero hay cosas que tienen que ver más con la agilidad y la utilidad del Parlamento”, concluyó.

Finalmente, Bellido cree que en la próxima legislatura habrá representación de PSOE, PP y Vox. “Sólo tres partidos políticos tienen opción de ingresar en el parlamento”. “No hay ninguna sola encuesta que de a las plataformas de la España Vaciada ninguna posibilidad de acceder al parlamento, ninguna posibliidad. Están a años luz como Podemos, Ciudadanos y esto lo saben”, concluyó.