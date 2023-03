Así despiden las Cortes de Castilla-La Mancha su actividad parlamentaria hasta nuevo aviso (electoral)

El último día, despedidas, nostalgia, besos al aire. Así se vivía el ambiente en los pasillos de las Cortes de Castilla-La Mancha este jueves, cuando se celebra el último Pleno de la legislatura. Algunos diputados, como David Muñoz de Ciudadanos, ya no volverán como tal, tras anunciar su retirada. Pero igual a tomarse un café sí, quién sabe. “Se van mis niños”, se lamentaba Manoli, histórica tras la barra de la cafetería, donde había mucho más movimiento que en los pasillos. Las despedidas también saben mejor entre botellines.

“Ser diputado debe ser un honor y una responsabilidad, nunca un privilegio. Así lo he concebido durante toda la legislatura, y ha sido una legislatura muy difícil por la pandemia. De ella me llevo el lamento por todos los fallecidos, amigos que he hecho (aunque fueran adversarios) y la satisfacción de haberlo hecho lo mejor que he podido para dignificar esta institución”, reflexiona David Muñoz, ya desde la tribuna de oradores en el salón de plenos.

Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, ha acudido a la última sesión plenaria porque se debate la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra. “Y también vine al primero, donde se debatió el Estatuto de las Mujeres Rurales”, recordaba. Un círculo simbólico de iniciativas parlamentarias, recuerda Morcillo. “Es muy importante acabar la legislatura con esta ley. Hoy hacemos un balance desde la satisfacción, queremos agradecer el trabajo de los grupos y la colaboración que nos han dado, las facilidades que hemos tenido. Es algo muy simbólico que se empezara con el compromiso adquirido con el medio rural, y se acabe también así”, explica.

Ya casi no hay periodistas en los plenos de las Cortes, en gran parte por las estrictas medidas tomadas por la crisis sanitaria que dejó pasó al streaming. Los profesionales de la imagen sí que están, y explican cómo hay diputados que se van “despidiendo a lo lejos con la mano”. Se cierra un capítulo parlamentario y político en Castilla-La Mancha. El decreto de cese de actividad de la Cámara regional se publicará el 3 de abril y entra en vigor al día siguiente, con lo que ahora el trabajo será distinto. Muchos de los que se san sentado en los escaños en esta legislatura miran ya hacia el 28M, la fecha para nuevas elecciones municipales y autonómicas.

“De aquí a mayo estaremos más tranquilos”, explica el personal de seguridad. Pero todavía queda trabajo pendiente. El responsable de Comunicación, Rubén Madrid, estaba ya enfrascado en la presentación oficial del balance del trabajo de estos cuatro años, en los que se han aprobado más de 40 leyes, un amplio abanico que va desde la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, Atención Temprana o Economía Circular.

El delegado autonómico de Europa Press Humberto del Horno junto al operador de cámara, Juan Gómez, andaban 'de pasillos', hablando con los diputados y diputadas para hacer un balance más ameno de la legislatura. “Parece que nos olvidamos de que aquí hubo una vez una pandemia”, se comenta en la sala de prensa.

Una funcionaria de la cámara cita a Mafalda: “Este es el acabose del continuose”. Pero también dice que son días de despedidas y que todo el personal se ve conmovido. “En las Cortes tenemos un código, en el que no vemos partidos, vemos personas entre los diputados”, asegura. Muchos se van y dejan buen recuerdo y cita a David, Elena [Jaime] y Javier [Sevilla], de Ciudadanos. “Son excelentes personas y han sido siempre personas por encima de ser diputados”, afirma.

Además de aprobarse la Ley de Agricultura, en esta sesión se presentaron debates relacionados con la salud mental, la mejora de la atención sanitaria - con un emocionado diputado de Ciudadanos por Guadalajara Javier Sevilla en la tribuna que tuvo que parar a beber agua tras emocionarse durante la intervención- y sobre los nuevos planes de las cuencas hidrológicas. Sólo se registró una pregunta en el bloque de control al Gobierno regional: del PP, relativa a Puertollano.

El Pleno se acelera, porque el PP retiró su iniciativa en relación al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Así, se adelantó el punto del debate propuesto por Ciudadanos relacionado con el personal de limpieza de edificios y locales de la región, que lleva meses movilizándose para solucionar su conflicto laboral.

En la tribuna están los sindicalistas Félix Frutos, de UGT, y Juan Carlos García, de CCOO, que son los cabezas visibles en la negociación. “Llevamos meses movilizándonos para solucionar este conflicto y agradecemos que Ciudadanos lo haya traído a las Cortes. Pero buscamos ser testigos de un apoyo real dentro del debate general para la resolución de este conflicto. Nos han dicho que todos se van a sumar, porque la fórmula obliga a que se vote dentro del debate general”, afirma Frutos. Pero también señala que hace falta que este apoyo que se conseguirá a nivel parlamentario, se traslade con “medidas efectivas” e “implicación activa” para que se termine el conflicto. “El personal de limpieza de las Cortes también está afectado”, afirma Juan Carlos García.

La última sesión plenaria del ciclo 2019-2023 se preveía larga. El octavo y último periodo de sesiones tras las Navidades ha sido frenético. Queda todavía una Junta de Portavoces por celebrarse hoy y quizá, si no hay urgencias, la próxima cita (política) importante en el antiguo Convento de los Gilitos no se producirá hasta el verano. Entonces habrá nuevas Cortes regionales, nuevos diputados y diputadas que compartirán cuatro años con el 'otro' equipo del personal de la institución casi invariable e imprescindible que, desde un segundo plano, hace que todo funcione como un reloj.