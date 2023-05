García-Page quiere debatir en televisión con todos sus contrincantes y apuesta por “no excluir a nadie”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su deseo de que haya al menos un debate electoral en la televisión autonómica y de que se produzca además con todos sus contrincantes. “No le tengo ningún reparo al hecho de debatir, incluso con la desproporción de candidaturas a veces, entre quienes tienen muchos representantes y quienes ni siquiera tienen ninguno. Yo por mí no excluiría a nadie”.

Durante su participación en la Romería del Valle de Toledo, García-Page ha dicho que “seguramente hay intención de que haya más debates” algo que no le importaría para que “podamos exponer nuestras ideas y que sea un debate positivo, un contraste”.

Por otra parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado a la reivindicación de “la dignidad en el empleo”, con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajo, reclamando sueldos dignos, al tiempo que ha augurado “extraordinarias cifras” de empleo para cerrar el mes de abril.

“Si pudiera las firmaba para muchos años seguidos, sería mi mejor deseo político institucional. Mi deseo es que, para todos los que no lo tienen, que celebren el Día del Trabajador, trabajando, no en el paro”, ha manifestado el presidente regional. A su juicio, la dignidad en el empleo no solo pasa por tener sueldos dignos, sino que este empleo se revierta en la economía de la región y del país.