Illán de Vacas (Toledo) y Talayuelas (Cuenca), dos municipios donde ya se sabe quién gobernará tras el 28M

Entre la expectación propia de unas elecciones tan importantes como las de este domingo, en Castilla-La Mancha hay dos remansos de paz: las pequeñas localidades de Talayuelas (Cuenca) e Illán de Vacas (Toledo). Antes de las 11 de la mañana ya habían votado las tres personas del censo de la pequeña localidad toledana, el municipio más pequeño de España. Javier Bollaín, actual alcalde (del PP), precisa que la mesa electoral estará abierta hasta las 20.00 horas aunque todos hayan votado.

“Alguien se tiene que presentar. Supone cierto esfuerzo personal, hay pocas ayudas por parte de la administración”, ha declarado el edil a Europa Press. “La carga administrativa se parece a la de un Ayuntamiento grande, es igual que en Madrid, que en Barcelona, que en Illán de Vacas”.

Es la tercera vez que Javier Bollaín se presenta a las elecciones para ser alcalde de la pequeña localidad. Su oposición en estas elecciones: una lista del PSOE conformada por el cabeza de lista Daniel Gómez y por Pedro Luis Arrogante. Dos personas a las que ha tachado de “paracaidistas”, según declaró a el Periódico de España, que “no son del pueblo ni tienen ninguna relación con él”.

El PP ha ganado las elecciones con todos los votos en las últimas elecciones. Tres votos en 2019, seis en 2015, tres en 2011 y tres en 2007. Ha reclamado más apoyo de las administraciones provinciales y regionales, como el acceso a un secretario municipal. De hecho, el PP ha alegado que en la pequeña localidad no hay siquiera acceso a los programas informáticos necesarios para poder empadronar a nuevos vecinos. Y ha acusado la Diputación de Toledo y a la Junta de Comunidades de haber abandonado a la pequeña localidad. “No nos hacen ni caso”, reprochaba Bollaín en un encuentro con José Luis Martínez-Almeida, en diciembre de 2022.

La única lista en Talayuelas

Talayuelas es una pequeña población con menos de 900 habitantes en la Serranía Baja conquense. Su alcaldesa se conoce desde antes de las elecciones, porque ha sido la única lista que se presentó.

La alcaldesa Emma Cano no ha podido atender a este medio por razones personales, pero revalida su cargo y también es una de las suplentes en la candidatura del PSOE a las Cortes castellanomanchegas por Cuenca. Fue en 2019 cuando se presentó por primera vez a las elecciones, y ganó. “No sé por qué no se ha presentado gente nueva”, ha declarado Cano a el Periódico de España. No es la única localidad con sólo una lista, pero otros lugares con esta situación son por lo menos diez veces más pequeños que Talayuelas. Es el caso de localidades como Uña, donde el alcalde es el socialista José Luis Gómez, que repite como candidato este año.

En la lista liderada por Cano, todos son candidatos declarados independientes, aunque sea del PSOE. Durante la legislatura se ha trabajado en la restauración de las antiguas casas de los maestros para que sean sede de asociaciones y también en la mejora del colegio, entre otras.