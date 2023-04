Page, tras el anuncio del PP de regularizar pozos: “Nunca han luchado por el agua de esta tierra”

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha criticado este domingo en Ciudad Real los últimos mensajes del Partido Popular relativos al agua, ayer mismo en Toledo. Ha sido durante la presentación del candidato a la Alcaldía de Almodóvar del Campo Miguel Ángel Fúnez. “Me hace gracia cuando los dirigentes del PP hablan de agua. Por favor, por favor, que dejen ya de abrazarnos. No han luchado nunca por el agua de esta tierra. Nunca, hombre. Nunca”, decía Emiliano García-Page.

Agricultores marchan en una 'tractorada' por la regularización de los pozos del Alto Guadiana

Más

“Los candidatos del PP, desde Cospedal hasta los que dejó aquí colocados [en alusión a Paco Núñez, sin citarle], merecerían una estatua en Murcia. Yo no quiero estatuas, solo quiero agua. Tan sencillo como eso, porque sin agua no es que no haya regadíos o agricultura, es que no podemos plantearnos empresas o crecimiento económico”.

Una respuesta tibia e indirecta al anuncio de ayer de Paco Núñez mostrando su intención de “regularizar” los pozos ilegales en Castilla-La Mancha “para dar agua a los agricultores y ganaderos”, sin decir cuántos, cómo y dónde, de la misma forma que Moreno lo quiere hacer en Doñana a pesar de la sequía y de las advertencias de la Unión Europea.

Y es que el propio García-Page lleva reclamando la regularización de los pozos del Alto Guadiana desde hace dos legislaturas. La última vez con un ultimátum a Pedro Sánchez, el pasado mes de julio.

“Aquí las políticas agrarias las pactamos con los sindicatos y organizaciones agrarias incluso cuando hablamos de sequía”, decía.

“Algunos me dicen que por qué no hablo del escándalo de las dietas de Núñez”

García-Page se ha referido también al candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha tras conocerse que cobró miles de euros en kilometraje del presupuesto de las Cortes regionales que, según él mismo admitió, no le correspondían.

“Quiero ser muy autónomo. Algunos me dicen que por qué no hablo en los mítines del escándalo de las dietas de Núñez. No lo voy a hacer. Yo no les voy a pagar con la misma moneda los insultos y vídeos. No se lo merece la gente que aspiro a gobernar. Que se apañen ellos”, ha dicho Emiliano García-Page.

Eso sí, durante el acto en Almodóvar del Campo, lo hizo su consejera portavoz y candidata a las Cortes regionales por la provincia de Ciudad Real. “El señor Núñez se ha hecho famoso porque se ha llevado 15.000 euros de vuestros impuestos, con coche oficial, cobrando kilometraje”, recordaba Blanca Fernández.

“En mis mítines no quiero ni un solo insulto, nos degrada”

Page ha querido hoy enviar un mensaje para indicar cómo será su campaña electoral de cara al 28M. “Me gusta que aquí no seamos como en otros puntos de España donde hay un ruido infernal. Aquí sabemos lo que importa todavía a la mayoría. En España hay demasiada bronca” y en este sentido, aseguraba, “no quiero ser presidente de la mitad de la región y estar cabreando a la otra mitad”. Ha abogado por “generar paz social” porque, aseveraba, “prefiero hablar en positivo y decirle a la gente lo que quiero hacer. Para defenderme no necesito insultar a los demás”.

También ha dirigido un mensaje claro a los suyos: “En mis mítines no quiero ni un solo insulto. Nos degrada”, decía, para contraponer cómo ve él la situación de los adversarios políticos. “Enfrente tienen problemas todos los días con las listas que han dejado fuera a unos o a otro. Nosotros estamos muy orgullosos de la gente que viene con nosotras y que van más allá del PSOE. Yo me moriré en mi partido”.

Justificaba sus constantes alusiones a la política nacional. “Defiendo los intereses de Castilla-La Mancha”, decía, pero “no puedo mirar para otro lado con los problemas de España. Y en este país cuando se quiere adelantar, se hace por la izquierda”.

Y en este punto dijo que su programa electoral “será brutal, ambicioso. Este lo podréis leer, no como el último de Cospedal que lo presentó el último día de campaña”, sin citar a Paco Núñez que ayer presentaba el suyo en Toledo, con 2.244 medidas, apadrinado por el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. “Yo no necesito ir al notario”.

O el gobierno lo presido yo, o la alternativa es Cospedal al cuadrado, Núñez más Vox. Por la ley [electoral] tramposa de Cospedal tengo que ser alpinista en vez de político

Cospedal sigue presente en el argumentario socialista dos legislaturas después. “Me dicen que cito a Cospedal, pero yo no tengo que esconder a ningún presidente del PSOE”, comentaba para criticar la ley electoral aprobada in extremis por el Gobierno del PP antes de las últimas elecciones de 2019 y que el Ejecutivo de García-Page no ha modificado a pesar de que hoy la tildaba de “ley tramposa”.

“Por la ley tramposa de Cospedal, tengo que se alpinista en vez de político. O el gobierno lo presido yo o la alternativa es Cospedal al cuadrado, Núñez más Vox”, decía ante unas elecciones autonómicas en las que se elegirá a 33 diputados regionales.

Y ha seguido con un mensaje para potenciales votantes de otras formaciones políticas. “La gente que defiende legítimamente a Podemos, que sepa que es un voto que ayudará a que Vox esté en el gobierno de esta tierra. Y que todos los que puedan pensar que queda algo de Ciudadanos sepan que es o nosotros o Cospedal al cuadrado”.

De nuevo hoy ha ‘tirado la caña’ a militantes o simpatizantes de otros partidos rechazando la idea de “un PSOE puertas adentro que no hace por incluir. Si por carnés no es. No te hace mejor o peor. Hay gente lista en todos los partidos. No pensemos que somos los mejores”.

El martes aprobará regular los tiempos de espera sanitaria por ley

Para el martes, los agentes medioambientales han convocado una concentración “por el incumplimiento de todos los compromisos”, tras dos legislaturas. García-Page ha respondido de forma indirecta a quienes sostienen que durante las dos legislatura del Gobierno no ha revertido los recortes de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015. “Prometí hacer lo contrario que Cospedal. Estoy muy satisfecho conmigo mismo, que es muy difícil, porque llevo ocho años haciendo lo contrario que Cospedal”, ha asegurado.

Para eso, añadía, “no me planteo si lo que hago es de izquierdas, derechas, centro o medio pensionista. Tengo claro lo que hemos hecho durante muchos años en esta tierra. Sin fanatismo” y en este aspecto sostiene que los socialistas “hemos ido revirtiendo mil cosas. La más importante la Sanidad”, aseguraba, para anunciar qdoñaue el Consejo de Gobierno del próximo martes se dará luz verde a “un compromiso de hace cuatro años” por el que “todos los ciudadanos tendrán un tiempo máximo de espera sanitaria regulado por ley”.

Lo haré, decía “sin que nadie me lo pida y sin manifestaciones. Será la ley más ambiciosa de España y eso es mucho dinero, en personal, en recursos y en tecnología”. Lo ha anunciado en plena polémica por datos que sitúan a Castilla-La Mancha entre las regiones con más tiempo de espera sanitaria, según los datos del Ministerio de Sanidad y que el propio Gobierno castellanomanchego ha pedido revisar porque consideran que es “un error”.