Page, a Vox: “Ya sé que le gustan los 'tamayazos', pero soy demócrata, respeto lo votado y cumplo las normas”

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, se ha pronunciado tras la propuesta de Vox en la que reclamaba el apoyo del “PSOE bueno” para facilitar la investidura de Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España y citaba expresamente al líder de los socialistas castellanomanchegos.

Así, “a todos aquellos que hablan de transfuguismo y de votos burlescos”, les ha dicho que ya conoce su afición a los 'tamayazos', y que eso no va con él, según recoge Europa Press.

“Yo puedo hablar con todo el mundo, porque además mantengo buena relación con todo el mundo también, pero a estos efectos, si quieren hablar de algo, de lo que tenga que pasar en el Congreso de los Diputados, es con el Secretario General del Partido”, ha indicado en declaraciones a los medios antes de participar en la toma de posesión del presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Yo a los de Vox les he escuchado siempre decir que no hay socialista bueno... Me da hasta pereza contestar, pero que estén buscando transfuguismo...

En todo caso, ha querido dejar claro que él, antes que socialista, es “demócrata”, y eso significa, en primer lugar, “respetar lo que han votado los ciudadanos” y, en segundo, “cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos”.

“Yo a los de Vox les he escuchado siempre decir que no hay socialista bueno... Me da hasta pereza contestar, pero que estén buscando transfuguismo, que estén pensando que puede haber golpes de mano o 'tamayazos', eso sinceramente no es tener muy claro en qué consiste la democracia”, ha lamentado.

García-Page, que hasta ahora había guardado silencio ante el envite de las derechas, ha querido insistir en que el único interlocutor válido de los socialistas para hablar de la formación de gobierno es Pedro Sánchez.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros anunció ayer que Vox no sería un “obstáculo” para investir a Feijóo si el PP lograba convencer a los diputados del “PSOE bueno” de García-Page.

Antes, la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre le había afeado a Alberto Núñez Feijóo su estrategia política durante la campaña electoral y en concreto que hubiese verbalizado que al PP le “gusta más Page que Abascal”. Aguirre comentó que “eso creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox”.

¿Son Page y Barbón los barones del PSOE con más peso?: Page elude responde

Hoy Emiliano García-Page le ha devuelto la visita a su homólogo en Asturias Adrián Barbón en su toma de posesión de este jueves. La cita ha servido para mostrar su apoyo al reelegido presidente, si bien ha evitado contestar a la pregunta de si ambos son ahora los barones con más peso dentro del PSOE, al ser los únicos que comandan una Comunidad Autónoma - en el caso del castellanomanchego el único con mayoría absoluta- a la espera de lo que ocurra en Navarra con María Chivite.

Ha dicho sobre Barbón que es “un buen amigo y un buen presidente”, además de “una personalidad dentro del PSOE”. Una investidura y un gobierno asturiano que servirá, según García-Page, para “estrechar todavía más las buenas relaciones” entre ambos territorios.

Preguntado expresamente sobre si son los barones con más peso y si tendrán algo de poder de decisión en las negociaciones del gobierno estatal, se ha limitado a decir irónicamente: “No, yo me tengo que poner a dieta para pesar menos y voy a intentar conseguirlo este verano”.