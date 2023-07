Page resiste los cantos de sirena de PP y Vox para sembrar división en el PSOE a cuenta de Junts

Primero fue Esperanza Aguirre, que le afeaba a Alberto Núñez Feijóo su estrategia política durante la campaña electoral. En concreto, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid criticaba que desde el PP se hubiese dicho que les “gusta más Page que Abascal”. “Eso creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox”, recalcaba. Aguirre señalaba igualmente que es una “incongruencia” decir que se va a “derogar el sanchismo” y pedir el voto a los “sanchistas”. De igual modo, ha reivindicado la estrategia del PP de Aznar para que “todo lo que esté a la derecha del PSOE” esté “cómodo” con los 'populares'.

Pero Esperanza Aguirre no ha sido la única desde la derecha que ha apelado directamente a Emiliano García-Page. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este miércoles que no será “obstáculo” para la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno si logra recabar el apoyo de algunos diputados del PSOE que le garanticen alcanzar la mayoría absoluta. Y ha invitado al 'popular' a convencer a diputados del “PSOE bueno”, dentro del cual ha identificado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Espinosa de los Monteros también le ha recordado que Feijóo sí que ha tendido la mano a los socialistas reiteradamente durante la campaña.

Ante estas declaraciones, Emiliano García-Page guarda silencio. De hecho, no ha hecho ningún comentario sobre las elecciones generales del pasado 23 de julio, más allá del 'tweet' que publicó el mismo día de las votaciones. Ni siquiera para felicitar a Pedro Sánchez. De esta manera aguanta el envite de las derechas para que pique un anzuelo a costa de su conocida oposición a las revindicaciones independentistas catalanas o a los rifirrafes con el mismo Pedro Sánchez.

Hoy es un día muy importante para nuestro país.

Porque votar y ejercer este derecho es hablar de igualdad, de avances y de democracia. pic.twitter.com/IjIE4xomaH — Emiliano García-Page (@garciapage) 23 de julio de 2023

En septiembre del año pasado, García-Page afirmaba en una entrevista con El Mundo sobre Alberto Núñez Feijóo que “es visto por una parte importante de la sociedad española como una alternativa, automáticamente concentra el voto útil. Y de hecho ahora hay muchísima gente de Vox, incluso militantes o dirigentes, que se están volviendo al PP. De ahí salieron”. A esto añadía que tiene “buen concepto en lo político y en lo personal” del dirigente 'popular'. “Al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública”. Pero en julio de este año también le advertía de que no iba a fiar su autonomía política a los intereses del PP. “No vamos a fiar nuestra autonomía política a los intereses de ningún otro partido. Y además, lo que tiene que hacer el PSOE en un contexto o en otro no será pensando en el PP, ni siquiera pensando en el PSOE, sino en la ciudadanía”, resaltaba.

“Es una ofensa a los socialistas de Castilla-La Mancha”

El diputado electo y secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha querido ser “muy contundente”. “Señores de Vox, señores del PP. Ni intrigas ni operaciones turbias con Page. Aquí sólo hay un interlocutor, Pedro Sánchez”, afirmó. “Es una ofensa a los socialistas que piensen siquiera que hay posibilidad de intriga. Podemos ser críticos en algunas decisiones, pero somos demócratas y leales con las normas que nos han dado en el conjunto del partido y de los españoles. Y los españoles han decidido un camino en las urnas”, recalcaba en rueda de prensa.

“¿Qué proponen? ¿Que aceptemos que con una mano nos quiten los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las diputaciones en las que hemos ganado y que por otra regalemos el gobierno donde no tienen mayoría? Nos están proponiendo un insulto a los socialistas y a los demócratas en España”, aseveró Gutiérrez. E insistió que sólo hay un interlocutor: Pedro Sánchez. “Si quieren llamar al presidente de Castilla-La Mancha, él cogerá el teléfono y les dirá, buenos días, para esto hablen con el presidente Sánchez”, describió el diputado que también insistió en que “ni nos busquen, ni nos usen para crear teorías de la conspiración”.

Respuesta desde el Gobierno, pero no de Page

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha sido el primer miembro del Ejecutivo autonómico en pronunciarse ante las palabras de Vox en boca de Iván Espinosa de los Monteros, apelando al “PSOE bueno”, entre ellos a Emiliano García-Page, para investir a Alberto Núñez Feijóo.

“No hay socialistas buenos o malos, es una opción política. Lo que tenemos que ser es buenas personas”, ha dicho, dando la vuelta a la pregunta: “¿Se puede ser buena persona tomando medidas que van en contra de cosas vitales y que no elegimos como nuestra orientación sexual?”, le ha preguntado a Espinosa de los Monteros.

Por ello, en política “hay que aspirar a ser buenas personas”, si bien ha dicho que Espinosa de los Monteros es una persona con “capacidad intelectual”, por lo que es una pena que no la dedique a “tender puentes en vez de tirar muros”. “Que escuche a los españoles, que le ha dicho las cosas muy claras. Que en España queremos convivencia, no queremos ruido, no queremos que ardan las calles de ningún sitio”, ha abundado.