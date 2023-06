PP y Vox inician las negociaciones para llegar a un pacto de Gobierno en Guadalajara

Primeras conversaciones y sólo un encuentro presencial entre PP y Vox para llegar a un acuerdo de Gobierno en Guadalajara, además de dos llamadas telefónicas. Ambas formaciones niegan que haya un pacto cerrado, tal y como están publicando hoy algunos medios de comunicación y aclaran que todavía hay días para las negociaciones. También desmienten las informaciones publicadas que afirman que ya hay incluso reparto de concejalías. “No hay nada cerrado ni fijo”, señalan fuentes del PP. Por parte de Vox, aseguran que está “la mano tendida” para llegar a un acuerdo que “beneficie a la ciudadanía” pero “respetando a los votantes de Vox”.

En las últimas elecciones municipales, el PSOE de Alberto Rojo logró obtener un edil más que en las de 2019, que no son suficientes para la mayoría absoluta de 13 concejales en la capital provincial. Por otra parte, la suma de los 9 ediles del PP de la candidatura liderada por Ana Guarinos con los 4 de Vox, liderado por Javier Toquero, sí dan la suma para este acuerdo.

Tras conocerse los resultados electorales el pasado 28 de mayo, Ana Guarinos resaltó que estaba “absolutamente convencida” de que en la ciudad habrá un gobierno “de centro-derecha”. “El centroderecha de Guadalajara está en condiciones de gobernar en la ciudad”, anunciaba en la noche electoral. “Los ciudadanos de Guadalajara han optado por el cambio en las urnas y por cambiar el rumbo de la ciudad. Gracias, gracias y gracias de todo corazón”, declaraba.

Ana Guarinos es la coordinadora general del PP Castilla-La Mancha y ha sido la vicepresidenta de las Cortes regionales en la última legislatura. Ha sido también concejala en Guadalajara capital y también en Molina de Aragón. Javier Toquero, por su parte, es técnico en Sistemas de Protección contra Incendios y vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Guadalajara. Es también concejal en el Ayuntamiento.

Fuentes de Vox aseguran, no obstante, que “todo puede cambiar o no en cuatro días” y sostienen que todavía queda tiempo de negociación hasta el 17 de junio, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos. El todavía alcalde en funciones Alberto Rojo ya ha confirmado que presentará su candidatura a la investidura, a pesar de no contar con los apoyos suficientes.