Vox se queda solo en su moción para que el Hospitalito del Rey no sea un centro de salud mental en Toledo

El grupo municipal de Vox de Toledo ha vuelto a pedir en pleno municipal que el Hospitalito del Rey vuelva a ser una residencia para mayores, al considerar que el edificio “no es adecuado” para atender a personas con problemas de salud mental, a quienes se presta apoyo actualmente. Sin embargo, en la moción presentada por la formación de extrema derecha, se han referido a personas con “discapacidad mental”.

La propuesta ha sido rechazada por PSOE e IU-Podemos y no ha contado tampoco con el apoyo del PP, que se ha abstenido.

Todos los grupos han recordado el apoyo que han mostrado durante años para que este centro se convirtiera en una residencia para mayores y en un centro de día -además en el último pleno de 2023 se acordó por unanimidad instar a la Diputación dedicar el edificio de San Juan de Dios a este fin- pero han criticado distintos aspectos del texto registrado por Vox.

El primero, la referencia que hacen a que en el Hospitalito del Rey se atiende a personas “con discapacidad mental”. La oposición y sus compañeros de gobierno les han corregido: “Es incorrecto hablar de discapacidad mental, los problemas de enfermedad mental no determinan una discapacidad”, ha aseverado la concejala de Asuntos Sociales e Inclusión, Marisol Illescas, que ha precisado que actualmente son atendidas 43 personas con profesionales del Sescam y de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.

Tal y como ha trasladado el portavoz de Vox, Juan Marín, la formación justificaba también en su moción que el centro no cuenta con “un patio adecuado para su esparcimiento”, con lo que “los internos se ven obligados a salir a la calle sin ser tutorizados, con el consiguiente peligro para su integridad”. Además, afirma que “algunos están ejerciendo la mendicidad” en sus salidas o están “realizando sus necesidades en portales del entorno”.

El Hospitalito, “una apuesta clara por la integración”

“No están cumpliendo ninguna medida penitenciaria ni de internamiento. Nos encontramos ante apuesta clara por la integración y tienen derecho a participar de la realidad social a la que pertenecen. Está fuera de la valoración política una situación estrictamente sociosanitaria”, ha replicado Illescas, que ha subrayado que “los expertos abogan por impulsar su participación en comunidad y no aislarles de su medio”.

En este sentido, la concejala de Asuntos Sociales ha aseverado que el Hospital de Rey es actualmente “un recurso donde viven personas con derecho a desarrollar sus objetivos personales”. “Forman parte de nuestro barrio y seguiremos trabajando por la convivencia y propiciando encuentros vecinales como se está haciendo. Por coherencia y porque durante años hemos pedido que fuera una residencia nos abstendremos”, ha concluido antes de que se votase la propuesta.

Por su parte, Marín ha defendido que esta moción “no busca expulsar ni excluir a nadie”. “Se busca lo mejor para todos, también para estos enfermos que viven en un edificio que no es el adecuado para ellos. Por muy capacitados que sean los profesionales que trabajan allí, no pueden abarcar todas sus necesidades por las carencias de este edificio. Si los enfermos que son tratados y acogidos necesitan zonas de esparcimiento, que las tengan, y puede ser en la ciudad de Toledo pero no son las calles aledañas al Hospitalito”, ha argumentado.

PSOE les corrige también: “Los sanatorios de salud no existen”

El portavoz de Vox también ha insistido en que “la responsabilidad” de la situación que denuncian es “única y exclusivamente de las autoridades sanitarias que decidieron convertir el Hospitalito en un sanatorio de enfermos mentales”. Esta ha sido precisamente otra de las afirmaciones que ha reprochado la oposición. En concreto, la concejala socialista Ana Escalante le ha indicado a Marín que “los sanatorios de salud no existen, al menos en el sistema público” de la Junta.

“Nos gustaría que hubieses enumerado sus necesidades. Si en vez de estar ubicado en el Casco estuviera en el Polígono, ¿habrían traído esta moción? Nos preocupan una serie de mociones que nos hacen pensar que está usted estigmatizando la salud mental”, la ha cuestionado la edil socialista, que ha defendido que el uso de este centro residencial dedicado a personas con problemas de salud mental “no es una ocurrencia”. “Se debió a una profunda reflexión sobre un problema acuciante”.

No obstante, el PSOE ha presentado una transaccional a la moción de Vox con la intención de apoyarla si esta incluía un punto para instalar a la Junta y al Ayuntamiento a “buscar una mejor ubicación en el Casco” que pudiera albergar una residencia para mayores. La propuesta socialista ha sido rechazada.

De su lado, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, ha criticado también que la propuesta de Vox de convertir el Hospitalito en una residencia para mayores carecía de “un matiz esencial que ha sido base de la lucha de la Plataforma ¡Hospitalito YA! como es que esta sea 100% pública”. “Es necesario una residencia para mayores sí... pero no vamos a desvestir un santo para vestir a otro”, ha señalado.

Asimismo, ha manifestado también que se trata de un centro que atiende a “personas con enfermedad mental grave, no a discapacitados mentales”. “Lo que realmente les sobra es que estas personas paseen por Toledo, hagan sus necesidades o la mendicidad”, ha afeado a Vox, al tiempo que ha precisado que “las directivas sobre estos centros no exigen que haya zonas verdes”.