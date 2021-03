La primavera castellanomanchega arrancará con frío tras un invierno más cálido de lo normal pese a 'Filomena'

La primavera comenzará con tiempo invernal en Castilla- La Mancha con temperaturas que bajarán a partir de esta tarde, y un fin de semana frío, aunque nada que ver con 'Filomena', un episodio "anómalo en lo climatológico, que se dio en un invierno que fue ligeramente cálido de media", según los datos ofrecidos por la delegada de la AEMET en Castilla- La Mancha, Paloma Castro Lobera, que ofreció las previsiones de la Primavera y los datos del invierno 2020- 2021 en la región.

En cuanto a la predicción más cercana, esta noche nos viene precipitación y alguna nevada constreñida a los sistemas montañosos, y volvemos a tener un anticiclón pero que no es comparable con Filomena.

Se esperan precipitaciones fuertes en la parte de Albacete cercana a Valencia.

Desde hoy y hasta el día 21, la primavera no se notará aún, a pesar de que empieza el 20 de marzo. El sábado y domingo próximos son dos días básicamente de invierno, con un frío que avanzará desde esta tarde. Del 22 al 28 no habrá lluvias pero la tendencia es de frío. Así la primavera en conjunto en Castilla- La Mancha será una primavera normal en lo climatológico, y lloverá lo que suele llover en primavera, no tan normal en temperatura, que será ligeramente más cálida.

Un invierno ligeramente cálido con 'Filomena' y varias borrascas

El invierno ha sido ligeramente cálido y húmedo en Castilla- La Mancha afectado por Filomena y varias borrascas en un “enero loco y energético” en palabras de la delegada de la AEMET.

Respecto a las temperaturas, la efeméride de temperatura más destacada en Castilla-La Mancha este invierno tras 'Filomena' son los 13,4 grados que se produjeron “aquí precisamente en este Observatorio de Toledo el día 12 de enero”, señalaba Paloma Castro.

En Castilla- La Mancha el invierno ha sido ligeramente cálido con una temperatura media de 6, 4 grados, con una anomalía cálida de 0,7 grados, que es un valor que queda encima de lo previsto en la media del período 1931-2010, afectando a alguna parte del interior incluso con alguna anomalía fría también. Las anomalías de temperatura máximas para Castilla-La Mancha han sido de + 0,3 y las anomalías de temperatura mínima han llegado a ser de 1 grado.

En cuanto al comportamiento de las provincias, Toledo ha tenido un invierno cálido con una media de 7,2 grados; Ciudad Real, por donde Filomena casi no pasó, un invierno muy cálido con 7,5 grados de media; y el resto todos inviernos cálidos, en Cuenca con 5,3 grados, Guadalajara con 4,5 y Albacete con 6,8.

En las capitales, incluida Molina de Aragón que está en el triángulo del frío y es el “congelador de “España, ha tenido un comportamiento normal con una media de 3,4 grados. Todas las capitales han tenido un comportamiento cálido, como Cuenca con 6,2 o Albacete con 6,5.

Diciembre fue cálido en todas las provincias menos en Cuenca

Por meses diciembre fue cálido en todas las provincias menos en Cuenca que fue normal, aunque con episodios de frío como los 20 días de heladas en Molina de Aragón. El día más cálido fue el 11 con una temperatura de 16,6 grados en Hellín y en Tobarra. La mínima se produce el 27 en Molina de Aragón.

En enero tuvimos a 'Filomena' y una ola de frío tras esa borrasca con 25,2 grados bajo cero en Molina de Aragón el 12 de enero y en Toledo 13, 4 grados bajo cero. Hacia el día 20 llegan nuevas borrascas y acaba enero con calor, en un mes energético y loco que describió la delegada. El 29 de enero se alcanzó la máxima con un 25,2 en Tobarra. Un contraste que se produjo con numerosas efemérides de temperaturas fuera de lo normal en lugares como Ciudad Real o Almagro.

Respecto a 'Filomena', la delegada dijo que hubo mucho impacto, las estructuras no estaban preparadas para tres días de nieve seguidos, las carreteras cortadas, cañerías estropeadas, y sobre todo medioambiental con cantidad de árboles destrozados y una parte positiva que fue el aumento en la cantidad de agua embalsada.

Paloma Castro mostró piedras, cañerías y fotografías para dar cuenta real del impacto. Después de Filomena se produjo una ola de frío del 12 al 18 de enero, y luego la catarata de borrascas: 'Gaetán', 'Hortensia', 'Ignacio' y 'Justina', con un episodio de altas temperaturas del 27 al 29. Y es que no nieva cuando hiela, la nieve se produce en torno a los 0 grados.

Febrero fue un mes muy cálido, el segundo febrero más cálido en el siglo XXI. La anomalía respecto a la temperatura normal fue mayor de tres grados y la máxima se alcanzó en Villarrobledo donde se llegó alcanzó los 23,7 grados. Una máxima de Febrero fue Toledo con 11, 4 de temperatura. Fue un mes muy incómodo para las personas por las incursiones de arena al ponerse una borrasca sobre Canarias.

Invierno húmedo en Castilla-La Mancha

El invierno fue húmedo en cuanto a precipitaciones, con 145 litros de media en Castilla-La Mancha y muy húmedo en Toledo. Tuvo lugar una efeméride el 8 de enero con 36,6 litros por metro cuadrado en forma de nieve. La media en Castilla-La Mancha en el año hidrológico es algo mejor que otros años, de 250 a 300 litros por metro cuadrado en la zona este de la región y de 150 y 120 litros por metro cuadrado en Toledo y Albacete. Ha sido húmedo en Toledo, Cuenca y Guadalajara y normal en Ciudad Real y Albacete. Guadalajara con 165 litros ha sido donde más se ha recogido.

Por meses, la precipitación en diciembre fue un 61% superior al valor normal. Destacó Fuencaliente con 30,4 litros por metro cuadrado. En enero, con Filomena y el resto de borrascas destaca Toledo con 55,4 litros por metro cuadrado y Albacete con 38,4 litros con nevadas muy copiosas. Febrero fue un mes húmedo sobre todo en Toledo y Guadalajara, muy seco en Albacete.

Día Meteorológico Mundial

La delegada de la AEMET dio cuenta también de que este año se celebrará el Día Meteorológico Mundial, el día 23, y lo hará de manera muy diferente por la pandemia. Se celebrará sólo a nivel central, señaló Paloma Castro, pero se establece videoconferencia con todas las delegaciones, también con la de Castilla- La Mancha y una difusión por Twitter para que se pueda acceder al programa de actos. Se presentará una aplicación nueva para los colaboradores de la AEMET y alguna conferencia de interés climatológico. El lema de este año es 'El océano, nuestro clima, nuestro tiempo'.