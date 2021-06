Ciudadanos traspasa la alcaldía de Albacete al PSOE en plena crisis interna y entre insultos del PP

Este lunes se ha celebrado en Albacete una sesión plenaria para tomar en consideración la renuncia como alcalde de la capital de Vicente Casañ, un paso previo a un cambio de gobierno, teñido por la polémica de los últimos días, y que concluirá esta semana con la toma de posesión de Emilio Sáez como primer edil.

En este sentido, la semana pasada el coordinador local de Ciudadanos por Albacete, Ángel Perea, anunciaba la firma de un documento del resto de coordinadores locales de la provincia en el que se cuestionaba el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Albacete capital, la gestión de Casañ como coordinador provincial, y en el que acusaban a la coordinadora regional, Carmen Picazo, de solicitar al Partido Socialista el cambio del candidato propuesto para la alcaldía.

Este mismo domingo, María Teresa García Arce, concejala de Cultura en el Ayuntamiento por el grupo de Ciudadanos, reivindicaba, mediante una carta remitida a los medios de comunicación, el cambio de diputadas de la formación naranja en la Diputación.

El acuerdo suscrito por miembros de Ciudadanos al inicio de la legislatura contemplaba que la diputada Agapita García cedería su sillón en la Diputación de Albacete a María Teresa García. En una entrevista a Europa Press, su líder regional, Carmen Picazo, afirmaba que no habría relevo en los escaños provinciales.

En este sentido, Arce trasladaba que las credenciales para que fuera diputada Agapita García se concedieron para dos años: "Entre ellas era necesaria la mía. Y deposité mi confianza en mis compañeros. Me pregunto una y otra vez: ¿qué ha cambiado para que ahora esa confianza no sea recíproca?".

"Y ahora, nadie quiere cumplir ese acuerdo (lo comunican a través de la prensa). Valientes, cumplidores, formales, leales… Toda ironía es poca para tanta bajeza institucional. Cumplir lo acordado es de personas honradas; personas de palabra; personas a la altura de ser políticos serios y responsables", concluía la concejala de Ciudadanos.

Renuncia a la alcaldía

En un salón de plenos habilitado para que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, todos los concejales pudieran estar presentes en la sala, Vicente Casañ ha presentado su dimisión a la posición de Alcalde del Ayuntamineto de Albacete, sin renunciar a la de concejal, por lo que ahora será nombrado vicealcalde relevando a Emilio Sáez, que a su vez obtendrá el bastón de mando esta misma semana.

En primer lugar, ha tomado la palabra Rosario Velasco, por el grupo municipal Vox, que ha asegurado que ha cumplido con el PSOE, pero que ha incumplido con los albaceteños, "sus dos años se resumen en dos semanas", en este sentido ha hecho referencia a la compra del Banco de España, la inauguración de los Depósitos del Sol y el proyecto de peatonalización del centro de la ciudad. Velasco ha acusado a Casañ de ser el "Bastón del Sanchismo en Albacete", cuando en las ondas "era la voz de la derecha", en referencia a su anterior empleo como periodista.

Por el grupo Podemos, Alfonso Moratalla ha resaltado que "se ha gastado en el Banco de España lo que nadie habría gastado, ha dejado firmada la concesión del solar al Obispado y atada la Escuela de tauromaquia". Moratalla ha acusado a Casañ de haber tenido pocas iniciativas y haber trabajado con inercia. En cuanto a la peatonalización le ha acusado que que no era un proyecto suyo, y que se ha visto "pervertido para convertirlo en un gran centro comercial". Además, ha asegurado que Casañ no ha escatimado en grandes anuncios, "la música puede sonar bien, pero hay que ver la letra". "Han hecho urgente lo que su gobierno necesitaba para sostenerse olvidando lo importante para la ciudad de Albacete", ha concluido.

Por parte de Ciudadanos, Laura Avellaneda, ha calificado el pacto como "la diversidad albaceteña, la cultura del consenso, elevar a nivel de política el consenso, de buscar espacios de acuerdos buscando un bien superior". "Hacemos una valoración positiva de dos años muy duros para todos, hemos puesto el interés de Albacete por encima de los cálculos partidistas, hemos dado continuidad a los proyectos iniciados porque lo importante es que las cosas se terminen. La parálisis es terrible para las ciudades y ya habíamos tenido eso en esta ciudad", ha subrayado.

"El Banco de España llevaba 18 años cerrados, dos décadas para peatonalizar una calle, hemos ido más allá, se trata de ser ambiciosos por nuestra ciudad y ha sido la clave el impulso de un partido de centro. Gracias señor Casañ por tu implicación, por aguantar impertinencias, por buscar lo bueno de Albacete por encima de todo", ha destacado la concejal.

La interveneción más dura ha tenido lugar por parte del grupo del Partido Popular, donde Manuel Serrano ha acusado a Casañ de "postureo", de procurarse "sus intereses personales", de "traicionar a sus propios compañeros de partido, se ha dedicado al mayoría del tiempo a sí mismo, lo hechos lo retratan".

"Ni cumple lo que dice ni hace lo que firma", ha continuado Serrano, "a usted le prima la primera persona del singular. Se presentó a unas elecciones mintiendo a los albaceteños con un gobierno de centro derecha, pero devolvió a la izquierda a la ciudad de Albacete a cambio de un sillón. Niega el pacto con los suyos en la Diputación. Cuando peor lo estaban pasando los ciudadanos se escondió y ante Page, que ofendió a todos los albaceteños, usted se calló sin entender que doblegaba el orgullo de los ciudadanos de Albacete".

Manuel Serrano también ha acusado a Casañ de despilfarrar: "¿Usted compraría una casa, un coche o una bicicleta un 20% por encima de su valor, despilfarraría 600.000 euros de su patrimonio?, no ¿verdad?, pues con el dinero de los albaceteños no juegue y no frivolice señor Casañ”, ha aseverado.

Por el Grupo socialista, María José López, ha trasladado a la familia de Casañ, presente en el Ayuntamiento, su felicitación, y ha tildado de democrático al hasta ahora alcalde por dejar participar en el pleno a todos los grupos políticos, cuando solo se trataba de una toma de consideración.

"El PP en su oposición se ha despachado en prensa, pero no ha aportado nada en el Ayuntamiento", ha resaltado la concejala, que ha acusado al grupo Popular de no tener "altura de miras" y ha defendido el pacto de gobierno que ha tenido que gestionar "cosas que, o bien el PP paralizó, o no continúo: peatonalización, refrescante del Parque, refugios antiaéreos, demoler la llamada 'Casa grande'...nosotros gestionamos por el bien de la ciudad sin importar de quién fue la idea". El pacto por la recuperación se ha cumplido en su mayoría, ha continuado, "pero ustedes no escuchan, prefieren hacerse fotos en lugar de arrimar el hombro. Sabemos que otro modo de hacer oposición es posible".

Para concluir su intervención, López ha manifestado el reconocimiento de todo el grupo Socialista a Vicente Casañ "en unos tiempos tan difíciles, su afán ha sido trabajar por Albacete y siguiendo como hoja de ruta el pacto, gracias Vicente, cuenta con nosotros".

Vicente Casañ: "Un trabajo apasionante en una crisis sin precedentes"

En su intervención, el hasta ahora alcalde se ha despedido de su puesto calificándolo como "un trabajo apasionante en una crisis sin precedentes. Ha sido muy duro afrontar tantas despedidas y en las conidiciones que ha sido, ni olvidaremos el ejemplo de entrega de los profesionales que en estos tiempos difíciles lo han dado todo".

En sus agradecimientos a nombrado a los concejales del Equipo de Gobierno porque "han dejado al lado las diferencias políticas para llegar a acuerdos" y ha pedido perdón "a quienes hayan entendido que no los hemos defendido. Hemos tenido fallos, no ha sido nuestra intención y estamos convencidos de que lo hemos hecho lo mejor posible"

También ha querido mostrar su agradecimento a los trabajadores municipales, técnicos del Ayuntamiento, al resto de Administraciones, a asociaciones y entidades de la ciudad, sectores comerciales, empresariales, etc.

Vicente Casañ se ha emocionado al hacer referencia a su familia y amigos, de los que ha dicho que no se perdona "que sufráis conmigo los envites de la política en su peor sentido, yo me dedico a ello, pero vosotros no. Lamento profundamente vuestro padecimiento por todo aquello que no es política sino voluntad de acoso y de derribo y algún ejemplo hemos tenido estos dos años".

Para conlcuir, Vicente Casañ ha hecho un repaso de la legislatura del pacto de gobierno en el Ayuntamineto de Albacete que ahora llega a su ecuador y que ha estado marcado por la pandemia, algo que "no traía manual de instrucciones"; y también en parte por la borrasca Filomena. Pero, en la adversidad, "se ha levantado la bandera del pacto" para la ciudad, con acuerdos "históricos" como el texto por la recuperación suscrito con unanimidad con agentes sociales y políticos.

"Es verdad que Albacete cambia de alcalde, pero no cambia de Gobierno. Hemos trabajado por Albacete. Mucha suerte, Emilio", le ha dicho a su sucesor a partir de esta semana, mostrando su alegría por "haber logrado acuerdos siempre por el bien de Albacete".