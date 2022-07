Multitudinaria concentración en Almansa para reclamar un “convenio digno” para el sector del calzado

Los y las trabajadoras del sector del calzado de Almansa y su comarca se concentraban en la tarde del jueves en la plaza de Santa María de la localidad albaceteña convocados por CCOO-Industria y UGT-FICA para exigir “un convenio colectivo digno”.

A la “multitudinaria” concentración, según explica CCOO, se han sumado numerosos vecinos que han expresado así su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores que suman más de 3.000 en esta zona de Albacete.

Según Ángel León, secretario general de CCOO-Industria en la región el motivo de la protesta era “expresar el malestar de los trabajadores del calzado de Almansa y de toda la localidad y la comarca por la posición patronal en la negociación del convenio colectivo estatal del sector”.

Ha acusado a la patronal de “no atender a razones” y de negarse a admitir que “la grave inflación que tenemos en este país tiene que verse reflejada en el convenio mediante una cláusula de revisión salarial”.

Y es que, aseveraba, “de no hacerlo, los trabajadores del calzado, que son trabajadores mileuristas, serán más pobres. Y se generará más desigualdad”. También ha afeado la postura de las empresas frente a la adoptada por los trabajadores en momentos de crisis del sector. “Cuando el año pasado nos llamaron para apoyarles ante la problemática de los aranceles que se estaban planteado por parte de Estados Unidos. Y desde aquí, desde Castilla-La Mancha, los sindicatos del sector junto con el Gobierno regional estuvimos buscando la formula y las propuestas para que se llevara a Europa y ese fuera el planteamiento común de todo el sector”.

Para Carlos Navalón, delegado sindical de CCOO-Industria en Almansa y miembro de la mesa de negociación del convenio estatal del Calzado lamentaba que no se hayan fijado fechas para nuevas reuniones para seguir negociando. “Si queremos lo cogemos y si no, no. Pero que no van a mejorar su oferta”, lamentaba, para advertir que “para nosotros esto no es suficiente”.

¿Qué reclaman?

Son cuatro las reivindicaciones de los trabajadores del sector. Reclaman que el convenio especifique claramente el tiempo de trabajo, la forma de llamamiento, los tiempos de preaviso tanto para la entrada como para la salida y, sobre todo, tiene que haber un tiempo mínimo de contratación de 9 meses de trabajo y 3 de parada en los contratos fijos discontinuos.

“No podemos permitir que se estén haciendo contratos en los que el tiempo de trabajo son seis meses y otros seis al paro, ya que esto no obedece a la estacionalidad del sector. Y tampoco vamos a permitir que se tenga de parada 15 días al año, ya que eso tampoco es un trabajador fijo- discontinuo”, advierten.

Además reclaman “flexibilidad” porque “tiene que tener una compensación desde la primera hora, no nos vale que la primera hora sea una por otra. Pedimos que tenga un recargo del 15% la primera hora y un 25% la segunda y que para poder aplicarla tenga que estar toda la plantilla en la empresa. No es de recibo que se aplique la flexibilidad mientras los trabajadores fijos-discontinuos estén en el paro”.

En cuanto a la jornada laboral recuerdan que el del Calzado es el segundo convenio estatal de industria que más horas tiene. “Convenios como Marroquinería y cueros tiene 20 horas menos. Textil, 26 horas menos. Curtidos, 16 horas menos. Estaciones de servicio 28 horas menos; o Químicas 36 horas menos”, detallan. A nivel provincial, el convenio del Metal tiene 12 horas menos. Campo y Vitivinícolas, 4 horas menos y Cuchillería 16 horas menos. “Es absolutamente necesario reducir la jornada anual del convenio del Calzado”.

No perder poder adquisitivo

Sobre el salario consideran que no se puede perder poder adquisitivo. “Esto es fundamental y en un sector donde los salarios de fabricación van de los 14.800 euros anuales a los 16.300 no deberíamos hablar de no perder poder adquisitivo si no de ganarlo; y estar por encima de la inflación para ganar”.

Solicitan una subida salarial moderada del 4% pero “desde enero y no desde julio como dice la patronal. Y luego, necesariamente, tiene que haber cláusula de revisión que nos mantenga el poder adquisitivo si hay una subida del IPC superior al 4%”.

En este sentido, incidía el secretario provincial de UGT FICA Albacete Manuel Rodríguez al afirmar que las empresas del calzado están pagando casi el salario mínimo a personas trabajadoras con una experiencia laboral en el sector de más de 20 y 30 años de media, personal muy cualificado y muy poco valorado y remunerado.

“El sector del calzado se caracteriza por ser muy artesanal, con mucho trabajo manual, pero también por los salarios más bajos de todos los sectores industriales españoles, con una remuneración media por trabajador al año tres veces inferior, entorno a un 36% menos”. Añadía que en Almansa se hace un calzado de calidad que en el mercado se paga muy bien, “algo que no se ve reflejado ni de lejos en los salarios de la clase trabajadora de este país”.

El responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Albacete apuntaba que la pretensión de ambos sindicatos no es que los salarios suban el 10,2% -que es lo que ha subido el IPC- pero sí que se incluya en el convenio una cláusula de revisión salarial para que estos trabajadores/as no pierdan más poder adquisitivo. “Creemos que es de sentido común dar un impulso y recuperar esa gran pérdida de poder adquisitivo que tiene este sector y por ello estamos hoy en las calles y vamos a estar todas las veces que sean necesarias para reivindicar unos salarios dignos y más equilibrados, y si los costes de vida suben, que suban también los salarios, pues no podemos permitir que siempre seamos los mismos los que paguemos las consecuencias de las crisis”.

“Si no hay una respuesta clara, nosotros empezaremos a planear un calendario de movilizaciones y el otoño puede ser muy caliente”, señalaba Carlos Navalón.