La lucidez, la inteligencia y el autoconocimiento se enhebran en ‘Hilo y agua’, el debut literario de la joven poeta toledana Alba Magdalena. La Editorial Gato Encerrado lanza su ópera prima, un universo propio que apela a un “tú” colectivo sumido en el caos y contra el que lucha página a página, ordenando su comprensión del mundo.

Alba Magdalena presentará su poemario el día 3 de septiembre, a las 20.00 horas, en el marco del Festival Internacional de Poesía Voix Vives de Toledo, dentro de las actividades que organiza la Plataforma 8M en la Plaza del Salvador (Plaza Violeta). La acompañarán la directora del festival, Alicia Es. Martínez, y la editora y periodista Alicia Avilés Pozo.

Este libro llega después de un trabajo incesante de la joven autora por encontrar su lenguaje poético desde que era adolescente y su profesor de Literatura la destacó por sus relatos. A ello unió la lectura de numerosos libros y su interés por las letras de las canciones. “Empezó como una necesidad y ahora me gusta pensar en ello como una rutina que yo he decidido tener. Presiento que hay algo, cuando escribo, que me gustaría encontrar, como cuando descubro una palabra nueva o pienso una manera diferente de formular una frase”.

Con influencias que van desde Francis Cabrel y Federico García Lorca hasta Emily Dickinson, Lao-Tse, Robe Iniesta o Taylor Swift, el debut de Alba Magdalena hace honor a su título con el hilo y el agua como herramientas creadoras. “El agua es lo que necesitamos para sobrevivir y los hilos lo que no se ve, algo que nos conecta o que hay que desenredar, y algo delicado que también podría apretar demasiado y hacer daño”.

Sencilla y sin adornos

Ante todo, este debut literario supone una reflexión sobre la verdad, un “intento de ir quitando velos a través de la escritura”, como si estuviera escrita en clave al tiempo que se ofrece sencilla y sin adornos. De hecho, actualmente ya trabaja en la continuación de este primer libro.

Alba Magdalena González Raimbault nació en Toledo el 31 de enero de 1998. Desde 2014 participa como voluntaria dentro del equipo artístico y técnico del Festival Internacional de Poesía Voix Vives de Toledo. Ha finalizado la carrera de Matemáticas en la Universidad Côte d'Azur de Niza y el próximo curso estudiará Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid.

La Editorial Gato Encerrado nació hace casi seis años con el objetivo de editar libros de poesía sin ataduras ni intereses. Es un proyecto abierto entre Toledo y Madrid. Su creación no se puede entender sin el contexto en el que surge, bajo una sinergia cultural en torno a la colaboración con espacios socioculturales como Matadero Lab, La Divergente y con el Festival Internacional Voix Vives de Toledo.

Hasta el momento, Gato Encerrado ha publicado ‘En casa, caracol, tienes la tumba’, de Alicia Es. Martínez; ‘El falso llano’, de Óscar Aguado; ‘Números inexactos’, de María Jesús Silva; ‘Cartografía de un abandono’, de Paloma Camacho Arístegui; ‘De pájaro y muertes’, de Vanessa Jiménez; ‘La esperanza o el cuerpo’, de Javier Manzano Fijó; ‘Pero lo nuestro es cantar’, de Carlos Ávila (disco-libro); ‘El baile de los girasoles’ de Laura Carrillo Palacios; ‘El guardián de la voz’, de Federico de Arce; y ‘W - Rengo Wrongo seguido de Historias del señor W.’, de Jorge Riechmann (Colección ‘Entre las voces’).