El presidente de la patronal toledana avisa de “estrategias de desprestigio” para “debilitar” al empresariado

Hay una “estrategia de desprestigio don fines espurios” con el objetivo de “debilitar” al empresariado. Así lo ha señalado el presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Javier de Antonio Arribas, durante su discurso en el acto de entrega de los XXVI Galardones Empresariales. En su alocución también ha pedido a las autoridades políticas que “dejen de subirnos los impuestos para financiar el bienestar del Estado”. “Es una bufanda que nos aprieta, asfixia y no nos abriga”, ha recalcado.

La entrega de estos galardones se ha realizado en Hotel Beatriz de Toledo para reivindicar la aportación social de los empresarios, con la asistencia de alrededor de un millar de personas. Entre los asistentes, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Fomento; Nacho Hernando; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; así como alcaldes y alcaldesas de la provincia de Toledo.

Durante su intervención, Javier de Antonio, que se estrena como presidente de FEDETO en la entrega de estos premios tras recoger el testigo de Ángel Nicolás, ha destacado la “enorme repercusión” de la patronal provincial toledana en el ámbito empresarial, social y de la Administración Pública.

Dicho esto, ha llamado a empresarios asistentes a sentirse “orgullosos sin complejos” aunque una parte de la sociedad “siga criticando la figura de las miles de empresarias y empresarios que apostamos por crear nuestra propia empresa”. “Tenemos claro que hay estrategias de desprestigio, con fines espurios, con la intención de debilitarnos. Algo está haciendo mal esta sociedad, si se estigmatiza con carácter negativo a la empresa”, ha criticado.

Frente a ello, el presidente de FEDETO ha querido subrayar 1ue las autónomas y autónomos del país, las pymes y las grandes empresas “somos los verdaderos generadores de riqueza y de empleo”. Ha añadido que todos ellos encontrarán siempre en esta patronal “el respaldo, la comprensión, el asesoramiento y el apoyo que necesiten, para que nada, ni nadie, les ponga palos en las ruedas para mantenerse firme en la dirección empresarial que se propongan”.

“Sin empresas no hay impuestos y sin impuestos no hay Estado del bienestar. O el bienestar del Estado. Por favor, dejen de subirnos los impuestos para financiar el bienestar del Estado. Es una bufanda que nos aprieta, asfixia y no nos abriga”, ha pedido en este punto. Por el contrario, ha considerado imprescindible que se adopten “medidas urgentes que apuesten por reducir el déficit y la deuda pública”.

En su opinión, la recuperación económica va a depender, como en 2008, cuatro factores: el apoyo de Europa, la capacidad de resistencia de las empresas, la colaboración de los trabajadores y “la habilidad que caracteriza a los españoles para adaptarnos a situaciones críticas”.

Por último, tras animar a que se multipliquen las “células” que permiten que un país salga adelante a pesar de las amenazas de crisis, ha invitado a las personas presentes a “seguir demostrando a esta sociedad que sin empresarios no hay Estado del bienestar, ni futuro económico, laboral y social”.

Durante el acto de entrega de premios el Gobierno autonómico reivindicó “el papel fundamental” del empresariado en la sociedad, que considera “absolutamente necesario para que haya progreso económico y social” y ha asegurado que el apoyo a las empresas de la región es una de las prioridades que se mantiene de manera constante en el presupuesto de Castilla-La Mancha.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacó que la mejor forma de trabajar con los empresarios “ha sido a través del acuerdo y de los pactos” y les transmitió “un mensaje de esperanza y confianza en el presente y futuro de la región”.

El acto de entrega de los 26 Galardones Empresariales de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), que tuvo lugar anoche en el auditorio del Hotel Beatriz, en Toledo, contó también con la presencia del consejero de Fomento, Nacho Hernando, y en el que también intervinieron la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez y el secretario general de la organización, Manuel Madruga.

“En esta región estamos en una isla”, aseguró el consejero, quien añadió que “la mejor forma de trabajar con vosotros -los empresarios- ha sido a través del acuerdo y de los pactos”, entre los cuales se refirió al Plan de Reactivación Económica por el Empleo, dotado con 8.800 millones de euros para cuatro años. El último de estos acuerdos, continuó el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, es el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, que se encuentra en tramitación parlamentaria y, mediante el cual, la cuantía que gestionarán las empresas asciende a más de 1.500 millones de euros.

Ruiz Molina también incidió en que “hemos cumplido el compromiso de mantener inalterada la presión fiscal durante estos últimos siete años” y en que tanto para 2022 como para 2023 se han aprobado desgravaciones fiscales. Estas últimas “pensando en la situación extraordinaria provocada por la alta inflación”, puntualizó. Asimismo, el consejero hizo hincapié en que en el presupuesto para el próximo ejercicio “reducimos nuestra apelación al endeudamiento en un 70 por ciento”.

“Esa buena sintonía es lo que está provocando que tengamos índices positivos en creación de empleo, producción industrial o exportaciones”, prosiguió el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien, de todos estos indicadores, resaltó el índice de confianza empresarial porque “demuestra que los empresarios confían en la estabilidad política, social e institucional de la que gozamos en Castilla-La Mancha”.

Premio para el viceconsejero de Medio Rural en la categoría de ‘Administración pública’

Entre los premiados se encontraba el viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, quien recibió el galardón en la categoría de ‘Administración pública’, por su dilatada trayectoria en la función pública y por haber destacado, por encima de lo que el deber le exigía, en la coordinación de convoyes de transporte de mercancía por carretera, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Toledo y FEDETO, posibilitando que empresas de Castilla-La Mancha pudieran aprovisionarse de materias primas durante el paro del transporte en marzo de 2022.

Portillo agradeció, por su parte, un reconocimiento que le ha hecho sentir “muy orgulloso”. Veterinario de profesión, las gestiones por las que le premia FEDETO permitieron a los ganaderos de la región alimentar a sus animales, ya que las empresas productoras de pienso pudieron seguir fabricando a pesar de los paros.

Premios