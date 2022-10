SOS Talavera entrega 5.000 firmas al Ministerio de Transportes para que se cumpla el convenio de soterramiento del AVE

La asociación SOS Talavera y comarcas ha registrado y enviado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las 5.000 firmas recogidas durante los meses de abril y mayo del presente año, solicitando el soterramiento de la línea de alta velocidad a su paso por la Ciudad de la Cerámica.

“Talavera no se puede permitir parar, los primeros 5.000 ciudadanos han firmado para que la futura alta velocidad vaya bajo tierra. Soterrar esta infraestructura es considerada como la mejor de las fórmulas existentes para integrar la obra en el casco urbano de nuestra ciudad”, ha explicado el colectivo ciudadano.

Además, recuerda que así está previsto en el Plan de Ordenación Municipal (POM), de tal manera que la ciudad pueda crecer hacia el norte con normalidad y también está previsto en el protocolo de colaboración entre administraciones firmado en el 2007, el cual vincula de manera específica a la Junta de Castilla-La Mancha a sufragar los gastos.

SOS Talavera y comarcas rememora igualmente que se realizó una redacción de proyecto constructivo para soterrar las vías “que alguien metió urgentemente en un cajón, previa indemnización a la empresa adjudicataria del contrato y mientras esto ocurrió, ”el Gobierno y la oposición se pusieron de perfil“.

A su juicio, es ahora el Gobierno y la oposición actual “quienes tienen la responsabilidad política de revertir los errores del pasado”. “El Gobierno municipal de Talavera y el regional no pueden mirar hacia otro lado, son ellos quienes tienen la obligación de buscar las fórmulas necesarias para no usurpar los derechos y los deseos históricos de los talaveranos. La Junta deberá hacerlo con el mismo ahínco que lo hace en la ciudad de Toledo. El tramo de AVE toledano, metido con calzador será complejo y muy costoso, allí nadie se cuestiona nada, y allí no existe ninguna movilización ciudadana al respecto, no es necesario, allí las cosas se hacen de oficio”.

La asociación añade que soterrar las vías “supondrá un hito histórico” para la ciudad, “porque desaparecerá una de las barreras que encorsetan el crecimiento de nuestra ciudad. Ganaremos en seguridad, al evitar accidentes y atropellos de peatones causados por el tren. No tendremos vibraciones y contaminación acústica por el paso de trenes a 200/300 km/h, por los motores encendidos, y por el tránsito de trenes de mercancías”.

Considera de la misma forma que se ganarán espacios públicos para disfrute de la ciudadanía con la creación de un bulevar que fomente la generación de espacios verdes y se subsanaría el colapso de tráfico existente en horas punta por vías principales de acceso y tránsito por la ciudad.

“5.000 ciudadanos han firmado ya a favor de que esto sea así. Pero seguiremos con la campaña de firmas, con la concienciación ciudadana y con las concentraciones ciudadanas. No queremos más, queremos lo mismo que en otros sitios, queremos lo que por justicia, por historia, por antecedentes, y por deseo social así nos pertenece”, concluye.