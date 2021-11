El PSOE ofrece al líder del PP de Castilla-La Mancha que firme la declaración de Santiago sobre financiación autonómica

El secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha ofrecido al presidente del PP, Paco Núñez, firmar en Castilla-La Mancha la declaración institucional acordada en Santiago de Compostela por ocho presidentes autonómicos, entre ellos Emiliano García-Page, para reivindicar "una financiación justa".

"Queremos dar una nueva oportunidad política" a Núñez para que, de "una vez por todas", consiga "alinearse" con los intereses de esta tierra y, por ello, Gutiérrez ha ofrecido al líder del PP firmar en Castilla-La Mancha el mismo acuerdo que Page ha firmado con otros presidentes autonómicos en Galicia para reivindicar "una financiación justa".

Hay que recordar que está pendiente un encuentro entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el propio Núñez para hablar, entre otras de esta cuestión.

No aguantamos más traiciones, señor Núñez, ni con el agua ni con la financiación ni con otras cuestiones que necesitamos en esta tierra, necesitamos unidad

Antes de comenzar el congreso provincial del PSOE de Guadalajara donde será reelegido Pablo Bellido como secretario general de los socialistas en aquella provincia, Gutiérrez ha propuesto a Paco Núñez firmar este acuerdo con el resto de partidos políticos de la región. Se trata, decía, de que el presidente del PP castellanomanchego reivindique ante el presidente del PP, Pablo Casado, "lo mismo que defendemos en Castilla-La Mancha ante el resto de instituciones".

"No aguantamos más traiciones, señor Núñez, ni con el agua ni con la financiación ni con otras cuestiones que necesitamos en esta tierra, necesitamos unidad, queremos unidad", ha reclamado.

Sergio Gutiérrez ha afirmado no entender cómo Page puede llegar a acuerdos con Feijóo y con Mañueco y también con los presidentes socialistas de Asturias y de Extremadura, y no con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, algo que achaca a que Núñez "no abandona ni su radicalismo ni su populismo".

Núñez pide bajar los impuestos para "homologarlos" a los de las regiones gobernadas por el PP

Mientras, el mensaje hoy del presidente del PP castellanomanchego ha sido otro. Desde Bogarra, en Albacete, Paco Núñez, ha anunciado que la formación llevará al próximo Pleno de las Cortes Regionales un debate para que el PSOE regional "diga si está a favor de Sánchez o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Así se ha pronunciado Núñez, en la clausura de la II Intermunicipal de Nuevas Generaciones de Albacete `Jóvenes de Valores´, en Bogarra (Albacete). Se trata, -ha indicado Núñez-, de "decir a los ciudadanos quiénes queremos que la Policía pueda tener una ley que proteja su trabajo y quiénes tendrán que explicar por qué no quieren que aquellos que están teniendo comportamientos incívicos no tengan la correspondiente represión".

La única referencia a la cumbre de Santiago ha sido para asegurar que "Page se ha negado a aplicar una bajada generalizada de impuestos en el conjunto del país tras la reunión que mantuvieron ocho presidentes autonómicos con el fin de fijar las bases del nuevo modelo de financiación autonómica".

Y que por esa razón, en el próximo Pleno su grupo parlamentario llevará una propuesta para bajar los impuestos a los castellanomanchegos de forma que "se homologue a Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León”, todas ellas gobernadas por el PP.