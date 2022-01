Sigue la ofensiva política contra el Plan X Cuenca que contempla 380 plazas de aparcamiento público en la capital

El Plan X Cuenca, propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para integrar los antiguos terrenos ferroviarios, contempla 380 plazas de aparcamientos públicos entre el Paseo del Ferrocarril y el paso a nivel de Diego Jiménez que será sustituido por una rotonda.

Cuenca se rebela contra la supresión del tren convencional: "El plan es liberar suelo para un urbanismo salvaje"

Así se lo han expuesto Ayuntamiento y Junta de Comunidades esta semana a las asociaciones de vecinos de los barrios de San Fernando y Casablanca dentro de la ronda de reuniones que se están manteniendo para dar a conocer esta propuesta.

Como ha recordado el alcalde, Darío Dolz, a través de esos terrenos se plantea integrar a los barrios de Cuenca mediante la construcción de zonas deportivas, zonas verdes, aparcamientos públicos disuasorios, etc.

Asimismo, se construirá un vial, similar a la Ronda Oeste, que unirá el centro de la ciudad con la estación de Alta Velocidad de manera más directa.

El alcalde ha afirmado que continuará presentando el Plan X Cuenca para que los vecinos y vecinas de Cuenca conozcan la propuesta de integración de los terrenos ferroviarios que la ciudad hace el Ministerio pero que no tiene que ver con la continuidad de la línea de tren convencional que une Aranjuez porque esa decisión no está en manos del Ayuntamiento.

Una campaña para alentar una votación pública sobre el tren convencional

Mientras tanto, Cuenca en Marcha (CeM!) ha lanzado la campaña ‘ConsultaXCuenca’ para alentar una votación pública sobre el tren convencional en la provincia.

'Ni más, ni menos que nadie. Queremos decidir'. Es el eslogan de la campaña ‘ConsultaXCuenca’ que ha colocado de más de un centenar de carteles en nuestra ciudad con el fin de alentar una consulta ciudadana sobre el Plan ‘XCuenca’ y el desmantelamiento del tren convencional.

La edil de la formación, Mª Ángeles García, ha recordado que en el Pleno municipal que se celebrará este jueves, el resto de concejales deberán votar la propuesta de ‘CeM!’ para que, de acuerdo al artículo 156 del Reglamento Orgánico Municipal, pueda realizarse una consulta popular sobre el Plan ‘XCuenca’: “De llevarse a cabo el cierre de la línea del tren seríamos la única provincia de España sin tren convencional. Esto es intolerable y las administraciones nos están sometiendo al chantaje de cerrar el tren para mejorar el AVE”.

“Esto solo sucede en Cuenca ya que en el resto de provincias se invierte en ambos servicios, que son compatibles y complementarios”, ha añadido.

De igual manera, la portavoz ha desvelado que se opondrá de forma “rotunda” al desmantelamiento de la vía en el Consejo Social que se celebrará esta tarde y ha avisado al alcalde, Darío Dolz de que “no tiene legitimidad” para firmar el protocolo del Plan ‘XCuenca’: “El Pleno lo rechazó y cualquier actuación encaminada a avalarlo supondría un fraude a la voluntad de los conquenses expresada de forma democrática en el salón de plenos y que, en todo caso, la última palabra la deben tener los vecinos de Cuenca a través de una consulta”, ha sentenciado.

En la Diputación, moción del PP

Además, el Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha presentado una moción en el Pleno que se celebra hoy, en la que pide a la Institución que inste al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “a mantener las vías ferroviarias existentes en la línea de tren convencional en el tramo correspondiente entre Tarancón y Utiel así como las estaciones y apeaderos y terrenos suficientes para garantizar la posibilidad de la puesta en marcha de la línea ferroviaria que el propio Ministerio ha anunciado su cierre y desmantelamiento”.

Con esta iniciativa, los populares pretenden, “dejar abierta la posible reapertura del tren, cerrado por un Gobierno concreto, el de Pedro Sánchez, con la complicidad de sus aliados en las instituciones conquenses y en contra del resto de partidos que no son el socialista y del sentir general de la sociedad”.

Los populares han recordado como el pasado 30 de noviembre, una representante del Gobierno de España anunciaba el cierre del tren “avalado por las administraciones políticas socialistas que gobiernan, hoy en día, el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cuenca. Es decir, por Pedro Sánchez, García-Page, Martínez Chana y Darío Dolz”, aunque ahora algún cargo del PSOE se haya desmarcado de esta cuestión por la presión social y haya intentado achacar “la decisión de suprimir el tren convencional exclusivamente del Ministerio de Transportes”, declara el PP.

“Como alternativa, las cuatro administraciones públicas gobernadas por el partido socialista defienden un proyecto denominado XCuenca”, “la Cruz de Cuenca”, ironizan los populares, “que no implica ni exige el desmantelamiento de la línea de tren convencional, sino que propone alternativas completamente compatibles de comunicación en autobús de los pueblos con la capital y mejora en frecuencias de los trenes de alta velocidad en la estación de AVE de Cuenca. En consecuencia, defendemos la conciliación de las nuevas propuestas de mejora en movilidad y el mantenimiento del tren convencional frente a la opción socialista de deteriorar el transporte público como se ha hecho estos tres últimos años y renunciar a la línea de tren que atraviesa la provincia”, reitera el PP.

Los populares solicitan “que no se imposibilite la puesta en marcha del tren de cara al futuro porque el abandono, la resignación y la traición de los gobernantes actuales no deben inhibir esta posibilidad de desarrollo y movilidad”. “Solicitamos la renuncia al citado levantamiento de las vías del tren y su conversión en vía verde”, insisten y no se olvidan del dinero del que dispone el Estado para invertir en infraestructuras ferroviarias que se ha destinado en otras provincias y no a la conquense, “la aspiración primordial debe ser la de exigir al Ministerio de Transportes que se incluya esta línea en la inversión de 24.200 millones de euros anunciados por la ministra, y provenientes de fondos europeos, para el mantenimiento y mejora de los servicios ferroviarios nacionales, máxime tras las décadas de falta de inversión en una línea que comunica dos de las tres ciudades más pobladas del país”.

Los diputados populares siguen argumentando que “la provincia de Cuenca, con una extensión abrumadora, una dispersión poblacional notable y unos parajes naturales envidiables, no puede permitir el desmantelamiento de la línea de tren para que sea convertida en una vía verde. Las posibilidades de turismo natural en la provincia abarcan mucho más que el parche improvisado de destejer una línea ferroviaria para que crezca la maleza. Y, por supuesto, se debe rechazar que tengan que ser los ayuntamientos o la Diputación de Cuenca los encargados de mantener la vía verde en buenas condiciones puesto que no entra en sus competencias ni disponen de medios humanos y económicos para ello”.

Para concluir, apuntan los populares que “la anunciada transferencia a los ayuntamientos y la Diputación de las estaciones de ferrocarril y las vías verdes están despojando al territorio de las competencias del Estado, tanto en servicios como en infraestructuras. Sin embargo, debería ser al revés de modo que las administraciones supramunicipales refuercen su presencia y sus competencias en los territorios despoblados como soporte para avanzar en la igualdad constitucional y en el mantenimiento de la vertebración estatal”.