Podemos y sindicatos registran una iniciativa para revertir los recortes educativos que quedan en Castilla-La Mancha

Podemos Castilla-La Mancha ha registrado este miércoles una Proposición no de Ley en las Cortes regionales para mejorar las condiciones del personal educativo de la región y revertir los recortes que el Partido Popular llevó a cabo en este ámbito y que el Gobierno autonómico no ha revertido después de ocho años. Así lo ha indicado el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, que ha presentado esta iniciativa parlamentaria con el apoyo de CCOO, UGT, STAS-STE y la Plataforma ATES Castilla-La Mancha, a quienes ha agradecido su apoyo para trabajar por la unidad y mejorar Castilla-La Mancha.

Sobre la Proposición no de Ley, ha detallado que con ella se pide recuperar “la dignidad laboral de los trabajadores de la educación pública de Castilla-La Mancha”, en concreto de maestros, profesores, auxiliares técnicos de educación y el resto de personal educativo, a fin de tener una “educación pública, gratuita, fuerte, que nos permita avanzar como región”.

La iniciativa, ha precisado, busca que se lleven a cabo estas mejoras “urgentemente” y que Castilla-La Mancha se sitúe “al nivel de la mayoría de las comunidades autónomas del país que han revertido los recortes y recuperado la dignidad del personal laboral de educación pública”.

Algunas de estas reclamaciones son la rebaja de las horas lectivas, como antes de los recortes de 2012 y como ya están otra vez en el resto de comunidades autónomas en 18 horas para enseñanzas medias y 23 para Infantil y Primaria o la contratación de personas interinas y ATES como fijas indefinidas, acabando con los despidos masivos en verano.

También se busca que se mantenga e integre a las 1.500 educadoras contratadas como consecuencia de la COVID-19, “para mejorar las ratios profesor/alumno, mejorando la calidad educativa” y que se “reviertan las privatizaciones” de comedores, residencias universitarias, limpieza y ordenanza.

Desde STAS, Pasión Pérez ha lamentado que de nuevo acabe el mes de junio y el personal Auxiliar Técnico Educativo (ATE) los técnicos de lengua de signos y el de cocina nuevamente vayan al paro a consecuencia del tipo de contratación fijo-discontinúa que tienen.

Derechos “vulnerados”

“El Gobierno nos miente diciendo que tiene voluntad de revertir esta situación pero no es verdad, cuando se hicieron las transferencias estas plazas venían a doce meses y 35 horas y ellos paulatinamente van convirtiendo esos contratos en contratos a tiempo parcial”. Según ha destacado, a consecuencia de ello se ven “vulnerados” sus derechos laborales “en muchas facetas”, ya que no pueden acceder a la jubilación parcial, están “penalizados” a la hora de hacer la declaración de la renta porque tienen dos pagadores, no pueden disfrutar las vacaciones porque se les imponen seis periodos distintos repartidos en diez meses “sin ninguna opción de poder elegir” y no pueden disfrutar los días de asuntos propios.

En este sentido, Pérez le ha recordado al Gobierno regional que “igual que ha mostrado voluntad con otros colectivos de personal laboral que acceden a la función pública sin un proceso selectivo y tiene recogidos todos sus derechos, esa misma voluntad la aplique a estos colectivos, que acceden al empleo público con un proceso selectivo de alta exigencia”.

El responsable de UGT Enseñanza Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Manuel Amigo, ha incidido en que “Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no ha recuperado el mantenimiento del contrato para más interinos docentes, aparte de los contratados desde el 1 de septiembre”, algo que ha valorado de la Proposición no de Ley.

Cupos extraordinarios

“No podemos quedarnos atrás, otras muchas comunidades autónomas están dando pasos para acabar con estos recortes”, ha indicado, defendiendo la necesidad de mantener los cupos extraordinarios contratados en los últimos años a raíz de la alerta sanitaria, que “son igualmente necesarios en una situación normal”, reseñando que con la entrada de la LOMLOE habrá que hacer “un esfuerzo añadido”.

Por ello, “exigimos a la Consejería de Educación que dote del máximo de recursos humanos posibles a los centros, reduciendo el número de periodos lectivos que soporta el profesorado”, con especial atención al colectivo de docentes mayores de 55 años, “para que se disponga del tiempo necesario para atender correctamente todas las tareas que soportan los docentes”.

De su lado, Sara Merino, del Sindicato de Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza (STE), ha subrayado el “compromiso por la mejora de los servicios públicos de la región” de esta Proposición no de Ley, que incide en la recuperación del horario lectivo previo a la crisis, y en la mejora de las condiciones del personal interino.

“Cospedal convirtió a Castilla-La Mancha en un laboratorio de pruebas del sistema de desmantelamiento de los servicios públicos iniciado por su partido en Madrid, Page accedió al Gobierno con el compromiso de revertir los recortes perpetrados por su predecesora, pero se perpetúan tras su segundo mandato”, ha lamentado. “Estamos hartos de seguir en el furgón de cola y exigimos que se cumplan ya las promesas electorales”.