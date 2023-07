Blanca de Borbón, más allá de la leyenda del encierro en Sigüenza: “En otro momento hubiera sido una gran reina”

Incluso la Guía Repsol utiliza el supuesto fantasma de la reina consorte Blanca de Borbón en el Parador de Sigüenza como atractivo turístico. La leyenda cuenta que esta mujer, casada con el rey Pedro I el Cruel fue encerrada en esta fortaleza del siglo XII por las desavenencias que tuvo desde sus inicios con su marido. Popularmente se habla de que todavía se pueden escuchar los llantos y lamentos de esta bella joven, que nada más contraer nupcias con el monarca fue repudiada por el mismo y abandonada. La joven noble francesa se casó con Pedro I en Valladolid en 1353, pero la unión no le trajo más que problemas y acabó con un trágico final para doña Blanca de Borbón. Las Jornadas Medievales de la localidad seguntina, que celebran su XXIII edición este fin de semana, se han programado precisamente alrededor de estos hechos.

¿Pero fue realmente encerrada? ¿Dónde empieza la leyenda y acaba la verdad histórica? La cronista oficial de Sigüenza, Pilar Martínez, habla de que son “muchos” los errores que circulan alrededor de la figura de Blanca de Borbón. “Por supuesto que estos días son una fiesta para Sigüenza y debemos disfrutarlos como tal, pero no sin olvidar los hechos históricos de los que hay documentación y que cuentan la verdad”, explica. Empezando por el supuesto encierro, alrededor del cual girarán estas festividades que inundan las calles de la villa medieval. Muchos son las personas que han estado vinculadas al castillo de Sigüenza: Blanca de Borbón probablemente una de las más conocidas. “Por sus circunstancias vitales, como reina de Castilla, efectivamente estuvo recluida en el castillo. Pero confinada y no encerrada. Es uno de los principales errores de los que se habla”, afirma Martínez.

Y no estuvo en una celda o en una mazmorra, como se dice también, sino en una sala del castillo. “Si ella no tenía tropas que la acompañasen, no podía salir. Era imposible que se moviera por las tierras sin acompañamiento”. Precisamente, el momento en el que Blanca de Borbón abandona su confinamiento en Sigüenza será uno de los que se recrearán en las Jornadas Medievales, el domingo. “Eso fue un hecho real, y muestra cómo sólo podía salir acompañada, porque quienes pertenecían a la nobleza nunca iban solos”, explica la cronista. Cuatro años permaneció Blanca de Borbón en la localidad seguntina para dirigirse al sur. Fue finalmente en Andalucía donde es asesinada, por orden de su marido.

¿Cómo llega una reina consorte a una situación tan complicada? Blanca de Borbón pertenecía a la nobleza francesa, muy cercana a la familia del rey de Francia, hija del duque Pedro I de Borbón e Isabel de Valois. Su enlace con Pedro I El Cruel se planteó como una manera de acercar los reinos franceses y de Castilla. El matrimonio comenzó con grandes dificultades, debido a la tardanza de la llegada de la dote que se le prometió al rey castellano. “Esta es una de las razones de peso, que no se cumplió la dote estipulada. Por eso, aunque se casó con ella y se consumó el matrimonio, a los pocos días la repudió claramente molesta”, explica la cronista. “Hay otras versiones, en las que se dice que tuvo relaciones con los hermanos bastardos del rey, los Trastamara. Esto también es una leyenda”, señala.

Lo que no es una leyenda es que Pedro I de Castilla mantenía una relación sentimental con María de Padilla, la célebre comunera. Con ella tuvo una hija, Beatriz. “El rey estaba enamorado de otra persona, y es obligado a casarse con una princesa”, explica. Pero no fue por esta relación por la que repudió a Blanca de Borbón, ya que Pedro I el cruel se casó al año siguiente con Juana de Castro. Toda esta situación se vivía en el contexto de la llamada primera guerra civil castellana, un panorama bélico que también explica los sucesivos confinamientos a los que se sometió Blanca de Borbón, no sólo en Sigüenza, sino también en localidades como Toledo o en la localidad gaditana de Medina Sidonia, donde se encuentra la llamada Torre de doña Blanca.

Mientras tanto, la reina consorte de Castilla se encargó de hacer saber incluso al Papa, que se encontraba entonces en Avignon, su dramática situación. Finalmente, fuer asesinada por orden de Pedro I. “Todo en un momento de enfrentamientos entre Castilla y Aragón, que además se debe enmarcar en un contexto europeo, la Guerra de los Cien años, que enfrentaba a Inglaterra con Francia. Inglaterra también se sentía ofendida porque Pedro en primer lugar se iba a casar con una princesa inglesa, que luego acabó siendo una mujer francesa. Un momento muy complicado”, asegura la cronista.

“La vida de doña Blanca está muy mediatizada por el turismo, no sólo por las jornadas. Se habla de un fantasma, pero no es un fantasma. En otro momento hubiera sido una gran reina. En otro momento hubiera sido la madre del futuro rey”, explica Pilar Martínez, cuyo padre, Juan Antonio Martínez, también fue cronista de la villa seguntina y escribió el libro 'La Reina Doña Blanca de Borbón'. La cronista lamenta que haya errores históricos que se siguen expandiendo, como que Blanca de Borbón murió en Sigüenza. “Es una exageración y no se puede permitir. Hay que acercarse a los personajes históricos, con el mismo respeto que tendríamos por nuestros abuelos”, advierte.

Jornadas medievales

“En las jornadas medievales se celebran estos acontecimientos históricos, que siguen también la estela de muchas ciudades de origen medieval y que sirven para destacar elementos o hechos históricos de relevancia. Esto se une al castillo, que como Parador es un foco muy atractivo”, explica Martínez. Durante los días de celebración se presenta a los personajes, se celebran pasacalles que suben por la calles Guadalajara y Mayor hasta el castillo, donde se presenta al rey y a la reina, y se celebra también el asalto al castillo. “Un asalto que no existió”, reflexiona la cronista. “Cuando Blanca de Borbón salió del castillo, fue porque así se lo permitió el rey para alejarla de Castilla. Pero en todas estas celebraciones hay una licencia”, señala.

Durante las jornadas también se reproduce la lucha y el asesinato de Pedro I, que ocurrió en la Villa de Montiel, hoy en la provincia de Ciudad Real. “Pero se anuncia claramente que esto no ocurrió en Sigüenza, sino en Montiel. La localidad se prepara también para celebrar en 2024 el evento histórico de la Reconquista de Sigüenza.