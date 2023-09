Burocracia, altas ratios y “precariedad”: las críticas en el arranque del curso escolar en Castilla-La Mancha

Lo principales sindicatos de Castilla-La Mancha han hecho su balance inicial con el arranque del nuevo curso escolar. Han señalado una serie de características del sistema educativo en la región, como la “altísima interinidad y parcialidad” de los nuevos docentes incorporados a la que ha apuntado CCOO Castilla-La Mancha, desde donde reclaman que la contratación de esos docentes sea completa y se ajuste a las necesidades y a las plantillas de los centros.

Desde Comisiones Obreras también critican que 2.000 docentes se incorporasen este mismo lunes a las aulas, cuando comenzaba el año escolar para el alumnado. El sindicato señala que un 26% del personal de Educación Primaria tiene contratos a tiempo parcial, lo que sube hasta el 35% en el caso de enseñanzas medias.

Además, han pedido la bajada de ratios, que todavía consideran elevadas y que se recupere el horario previo a los recortes de 2012, ya que la región es una de las cuatro que todavía lo mantienen. Finalmente, han vuelto a señalar la contratación de los docentes interinos en los meses de julio y agosto, y critican que el acuerdo suscrito por ANPE y UGT “deja mucha gente fuera y muchos agravios comparativos entre interinos docentes”. También han advertido de que “no va a cejar a la hora de pedir apoyos para Infantil, la reducción para los mayores de 55 años y un complemento salarial para los profesores técnicos que se quedan en el cuerpo a extinguir”.

Carga burocrática

En una línea similar se ha expresado el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM), que han añadido la necesidad de liberar la carga burocrática de los profesionales de la enseñanza pública, que incluye informes, formularios o estadísticas.

En cuanto a las ratios de las aulas, han propuesto llegar a unas cifras máximas de 20 alumnos por clase en las edades de infantil y primaria, 25 estudiantes en secundaria, y un total de 30 en bachillerato; mientras que actualmente esta ratio es de 25 en el tercer curso de infantil y primaria, 30 en la ESO y 35 en bachillerato. Y han resaltado, también, que el presupuesto en educación se ha quedado en un 17,7%. “El sector educativo es el gran abandonado”, criticaron.

Desde STE han advertido, igualmente, de la bajada del número de alumnos y alumnas, que ha supuesto la supresión de un total de 59 unidades que se han traducido en la desaparición de 63 puestos de trabajo en el cuerpo de maestros. “Esto es sólo el principio”, recalcan.

“Efectos nocivos” de la Lomloe

Desde CSIF han criticado “los efectos nocivos” de la Lomloe en el profesorado, “que sufre la multiplicación de las tareas no docentes en detrimento de la labor propiamente educativa y de la atención individualizada al alumnado”. De este modo, apuntan que se deben desarrollar nuevos currículos; ampliar y justificar al detalle todas las programaciones; elaborar situaciones de aprendizaje; adaptarse a las nuevas herramientas que instaura la Consejería de Educación y que aún no están operativas; y argumentar todas las evaluaciones a través de competencias diferentes.

Es por esto que el profesorado se queda “harto y desmotivado”. “Nunca antes habíamos visto al profesorado tan enfadado”, han afirmado desde este sindicato. Además, lamentan que se mantienen horas lectivas y que las ratios no tienen “grandes modificaciones”.

A pesar de los intentos de la Consejería de Educación por abordar mejoras, los docentes de Castilla-La Mancha se encuentran en el “furgón de cola” en comparación con el resto de comunidades autónomas. En la región, los interinos cobrarán el verano a partir de ocho meses trabajados cuando en la mayoría de comunidades lo hacen a partir de cinco meses y medio, lo que provoca que falten profesores de muchas especialidades. Incluso hay docentes que, tras ser nombrados interinos en nuestra comunidad, se marchan a otros territorios sin acabar el curso buscando unas mejores condiciones laborales y profesionales.

A esta falta de profesores, se une, según CSIF, que más del 40 por ciento de las plazas ofertadas para interinos en enseñanzas medias son a media jornada, lo que hace que las listas de aspirantes a interinidad se queden sin profesores. Además, en la región hay un 16,16% de tasa de interinidad, cuando el objetivo es reducirla al 8%.

“Es curioso que la Consejería, en sus declaraciones y en los documentos oficiales publicados, apueste por una enseñanza individualizada cuando no se bajan las ratios, no se baja el horario lectivo del profesorado y se aumenta la carga burocrática de los docentes. Ello no mejora la enseñanza pública de Castilla-La Mancha”, ha concluido Ranz.

Desde UGT Castilla-La Mancha señalan que esperan que este curso se inicie con “normalidad”, tras los últimos pasados marcados por la pandemia. Además, han apuntado a cómo afecta la baja de natalidad a los colegios y al personal docente, y a la “importante carga de trabajo” que ha supuesto la implementación de la ley educativa LOMLOE. “Esperamos que sea más tranquilo”, rematan.