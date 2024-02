Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana entran en bucle a cuenta del trasvase Tajo-Segura y las desaladoras

Se venía venir desde que Catalunya decretó la sequía y la desaladoras de la Comunitat Valenciana se convirtieron en una opción para enviar barcos con recursos hídricos. Castilla-La Mancha ha aprovechado esta tesitura para afianzarse en su petición histórica de que se ponga fin al al trasvase Tajo-Segura, puesto que considera que el Levante cuenta con los recursos del agua desalada para no necesitar la del río Tajo.

Pero el Ejecutivo de Carlos Mazón no lo ve tan claro y tras varios días de tiras y aflojas en declaraciones públicas, el presidente valenciano ha reclamado al Gobierno central, por un lado, “evitar fanatimos hidrológicos que ya no llevan a ningún lado” en materia de agua y “sentarse a hablar” con las comunidades autónomas; y por otro, ha asegurado que la postura de Castilla-La Mancha “no es de solidaridad” y ha instado al gobierno de Emiliano García-Page a “reflexionar” y no “insultar”.

“Tienen que dejar de acusar sin pruebas y tienen que dejar de inventarse acusaciones. Nos están diciendo que los campos de golf los regamos con agua del Tajo, cuando los campos de golf de la Comunidad Valenciana se riegan con agua depurada y agua reutilizada hace mucho tiempo. Basta ya de demagogia y de acusar solo para intentar ganar un titular o unos votos concretos, porque es que el asunto del agua es suficientemente serio”, ha enfatizado Mazón.

En esta línea, ha advertido que “hace mucho tiempo” que la postura de Castilla-La Mancha con el agua “no es solidaria” y ha acusado a este gobierno de estar “en una especie de cueva ideológica”. “El agua en España es de todos y todos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte, pero en base al rigor”, ha insistido.

“El agua no es de por quien más cerca pasa”, ha ilustrado, y se ha preguntado “cómo es posible que el Tajo esté llevando a Portugal el doble de agua que pide Portugal y a los hermanos españoles de Alicante, Murcia y Almería se nos esté negando lo que dicen los técnicos”.

La réplica: “Ahora hay alternativas” al trasvase

El Gobierno de Page no ha tardado en dar la réplica. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha querido dejar claro que el Levante español “tiene la posibilidad de desalar para garantizar a sus ciudadanos el abastecimiento” y ha defendido que el agua del tajo debe servir para abastecer a los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha recordado que esta comunidad autónoma lleva siendo solidaria con el Levante desde hace más de 40 años, pero considera que “ahora hay alternativas”, en referencia a las desaladoras. Por todo ello, ha indicado que “no tiene sentido” que el agua del Tajo siga desviándose hacia otros lugares cuando en Castilla-La Mancha “existe la necesidad imperiosa” para su consumo humano y para el desarrollo económico de la región.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando quien ha recordado a Mazón que es “una persona con dilatada experiencia política” y por ello “pudo comprobar cómo en los años en los que el trasvase estuvo parado por obras, se bebió y se regó con agua desalada”.

Además, el consejero ha apuntado que si él fuera ciudadano del Levante estaría preocupado por el hecho de que “una de las zonas más ricas dependiera de un recurso tan precario como el trasvase”. “Preferiría tener un recurso más seguro”, ha añadido, en referencia a las desaladoras.