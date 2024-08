CCOO vuelve a denunciar “sustancias cancerígenas” en los equipos de los bomberos forestales de Castilla-La Mancha

CCOO ha vuelto a denunciar hoy que los bomberos que luchan contra los incendios forestales en la región “regresan a sus casas con su ropa de trabajo impregnada de sustancias cancerígenas”, razón por la que ha pedido la dimisión del gerente de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, GEACAM, Miguel Peña.

No es la primera vez que lo ponen sobre la mesa y recuerdan que la Inspección de Trabajo ya sancionó a finales de 2023 a GEACAM “por no proteger a sus bomberos y bomberas frente al riesgo de contaminación por los agentes tóxicos, cancerígenos o mutágenos que genera la combustión de masa forestal y que no solo se inhalan, también impregnan la piel, la ropa y las herramientas de trabajo”.

Casi un año después, y “pese a las insistentes reclamaciones de CCOO”, critican que la dirección de la empresa pública “sigue incumpliendo” toda la normativa emitida desde 1995 sobre esta materia. También aseguran que sigue sin realizar la evaluación de riesgos que le exigió la Inspección de Trabajo y “sin atender su responsabilidad patronal de ocuparse del lavado y la descontaminación de los EPI, que cada bombero/a tiene que lavar en su propio domicilio”.

Evidencias científicas del riesgo

El sindicato ha pedido al gerente que dimita o, en su defecto, que sea cesado por la Consejería de Desarrollo Sostenible. A su titular Mercedes Gómez le han pedido “dejar de lavarse las manos y a llevarse esta tarde a su casa un par de EPI usados por los compañeros que están apagando el incendio de La Estrella; y que los meta en su lavadora junto a su ropa y la de su familia.”

“Allí cada cual tiene que lavar su EPI junto con las prendas sucias del resto de la familia”, asegurando que la empresa pública GEACAM “se desentiende de su obligación de lavarla y descontaminarla, incumpliendo toda la normativa existente en nuestro país desde 1995 sobre la responsabilidad empresarial en la prevención de este riesgo laboral”.

Desde CCOO recuerdan que el cuerpo humano absorbe tanto por inhalación como por la piel y por vía digestiva. “Las evidencias científicas y estadísticas del riesgo de contraer cáncer como consecuencia de la actividad laboral de las y los bomberos forestales son apabullantes. A los que llevamos aquí en GEACAM muchas campañas, nos da que pensar haber visto a varios compañeros que han padecido cánceres pero casi un año después de que la Inspección sancionara a GEACAM por no tomar ninguna medida para proteger a los bomberos y bomberas del Plan INFOCAM, nos encontramos igual que el año anterior”, lamentan.

Un solo EPI para toda la campaña

El delegado sindical de CCOO-GEACAM, Manuel Amores, ha comentado en rueda de prensa que cuando han ido a atender a los grandes incendios que ya se han producido esta campaña, como los de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real, Valverdejo en Cuenca, Hellín y Tobarra en Albacete, Cantalojas en Guadalajara o La Estrella en Toledo se llevan “todas las sustancias cancerígenas a casa”.

GEACAM sigue sin realizar la evaluación de riesgos por exposición a agentes cancerígenos que le exigió la Inspección, seguimos sin un protocolo de descontaminación de EPI, vehículos, centros de trabajo, seguimos sin las 83 lavadoras que la Inspección advirtió que había que instalar en todos los retenes Manuel Amores

“Y si te toca acudir a un incendio fuera de tu provincia, igual tienes que aguantar con el mismo EPI durante cuatro días seguidos sin poder lavarlo, porque tenemos un solo EPI para toda la campaña”, ha denunciado en rueda de prensa ofrecida esta mañana junto al delegado de prevención del sindicato en la empresa pública, Francisco Villarta.

Amores ha manifestado que “GEACAM sigue sin realizar la evaluación de riesgos por exposición a agentes cancerígenos que le exigió la Inspección, seguimos sin un protocolo de descontaminación de EPIs, vehículos, centros de trabajo, seguimos sin las 83 lavadoras que la Inspección advirtió que había que instalar en todos los retenes donde faltaban y siguen faltando”.

“Llevamos un año reclamando en el Comité Intercentros de Seguridad y Salud (CISS) de GEACAM. En la reunión que tuvimos en enero, la dirección de la empresa contestó que estaba estudiando las medidas a implantar y que ya se habían transmitido algunas a la Consejería para que tuviera conocimiento de las mismas empezar a evaluar su coste y a tramitar su aprobación”, ha explicado por su parte Villarta.

En este punto, ha detallado que “en mayo, nos enviaron un primer borrador de medidas de control frente al posible riesgo por exposición a agentes químicos, asegurándonos que estaban todas ”en marcha y con dotación presupuestaria asignada en la Orden de Encargo de Extinción“.

El 6 de junio, el CISS mantuvo una reunión extraordinaria para tratar únicamente este punto a instancias de CCOO. La dirección de la empresa “hizo caso omiso” a sus aportaciones y reclamaciones, así como a los requerimientos de la Inspección, de manera que el sindicato lo único que sacó en claro es que “ni va a hacer la evaluación de riesgos ni existe dotación presupuestaria ninguna ni para lavadoras, ni para EPI, ni para ninguna medida preventiva”, ha denunciado el delegado de prevención de CCOO.

“Está claro que al gerente y a la dirección de GEACAM no les importa nada la salud de los bomberos y bomberas forestales. Por eso, pedimos la dimisión de Miguel Peña García y, si no dimite, instamos a la consejera de Desarrollo Sostenible, máxima responsable de la empresa pública, a cesarlo de inmediato”.

Ante la “inacción” de GEACAM y de la consejería, CCOO presentará “cuantas denuncias sean precisas ante la Inspección y en su caso en los juzgados” y no descarta ninguna actuación sindical para forzar al Gobierno de Castilla-La Mancha “a proteger a sus bomberos forestales.”

Entre tanto, la sección sindical de CCOO en GEACAM está distribuyendo entre la plantilla la guía 'Cáncer cero en prevención y extinción de incendios', elaborada por la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO que, resaltan, “además de exponer las evidencias científicas sobre el cáncer en bomberos y bomberas y señalar los tipos de cáncer asociados a su trabajo”, recoge consejos “para exponernos un poquito menos a las sustancias tóxicas y cancerígenas, hasta que logremos que la empresa cumpla con sus obligaciones preventivas”.

Desarrollo Sostenible ya dijo hace meses que falta un protocolo “nacional”

En una entrevista que elDiarioclm.es realizaba a la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez se refería ya a la primera denuncia de CCOO basada en la posibilidad de que los residuos que se generan en un incendio y que se depositan con las cenizas en la ropa de las personas que atienden el fuego, puedan ser contaminantes y decía que “esto no se ha demostrado que sea así. Hay estudios que están siendo analizados a nivel nacional para ver ese tipo de sustancias”.

Recalcaba entonces que la medida sobre la cuestión “se tiene que tomar a nivel nacional: qué hacer con ese tipo de vestuario, cómo descontaminarlo y cuáles deben ser los procedimientos homologados, porque en este momento no hay un sistema estatal”.

Sobre la presencia de sustancias cancerígenas insistía en que “tendrían que estar a unos niveles muy superiores y en exposición directa, algo que no se da en los incendios forestales”. Con la nueva denuncia, este medio se ha puesto en contacto tanto con la Consejería de Desarrollo Sostenible como con GEACAM, sin respuesta por el momento.