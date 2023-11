Confirman que Geacam cometió una infracción al no medir la exposición de los bomberos forestales a agentes cancerígenos

Un informe de la Inspección de Trabajo ha concluido que la Empresa de Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha ha cometido una infracción administrativa en materia de Seguridad y Salud Laboral al no realizar una medición de agentes químicos “peligrosos y cancerígenos”. “Estos agentes no han sido evaluados por la empresa, ni medidos con el fin de conocer si se superan o no lo s valores límites y así implementar o no las medidas preventivas”, señala el documento. De este modo, ha comunicado que se inicia un procedimiento sancionador contra Geacam.

El documento de la Inspección señala que los agentes químicos “peligrosos y cancerígenos” no han sido evaluados ni medidos para conocer si se “superan o no” los valores límites para implementar o no las medidas preventivas. Además, señalan que la decisión de no medirlos “por ser una exposición puntual” no ha quedado “justificada suficientemente” con los hechos probados“.

Por tanto, explican que es “inaceptable” la alegación de que es una cantidad “mínima” o una “probabilidad baja del riesgo”, ya que algunos agentes químicos están clasificados como cancerígenos. Esto, además, “sin documentación acreditativa” que avale estas palabras.

CCOO ha celebrado “que después de años reclamando” que incluya en la evaluación de riesgos la exposición a agentes tóxicos y cancerígenos que sufren los bomberos y bomberas en los incendios forestales, el informe de la Inspección de Trabajo concluya con esta apertura de procedimiento sancionador por incumplir la normativa vigente, en en materia de prevención de riesgos químicos y cancerígenos

“Grave problema de salud”

Manuel Amores, Presidente del Comité Intercentros de Geacam, ha señalado que la empresa “ya no puede seguir haciendo caso omiso” del “grave problema para la salud” que supone la absorción, tanto por inhalación como por impregnación térmica, de los agentes tóxicos y cancerígenos que se generan en los incendios forestales y en las quemas preventivas. Desde el sindicato resaltan que el problema “no es nuevo” y que llevan “mucho tiempo insistiendo” en que cambien los protocolos.

Por otra parte, el responsable de Salud Laboral del Comité Intercentros de Geacam, Paco Villarta, ha recordado que “el problema no es nuevo” y que “desde CCOO llevan mucho tiempo insistiendo en que se cambien los protocolos y tomen medidas para evitar que los bomberos forestales tengan que llevarse a casa sus EPIs y ropas de trabajo impregnadas de agentes químicos”.

Igualmente, han recordado que en 2022 la empresa “asumió el compromiso” de instalar lavadoras en todas las bases donde no existieran, pero la empresa “no cumplió lo acordado” y por eso, se realizó la denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Y la denuncia ha dado sus frutos”, señalan, porque la Inspección de Trabajo reconoce en su informe que “existe suficiente base científica, y no reciente” que demuestra la presencia de numerosos agentes tóxicos y cancerígenos en el humo de combustión de materia vegetal tanto en los incendios forestales como en las actividades de prevención de los mismos (quemas prescritas, eliminación de restos vegetales, etc.).“

Además, la Inspección de Trabajo descalifica la evaluación de riesgos que realizó la empresa en 2014, y que le ha “servido de pretexto” durante años para “desestimar el riesgo de exposición a agentes químicos y cancerígenos”.

“Cambiar procedimientos y protocolos de desintoxicación”

“Ya no se trata únicamente de poner lavadoras, sino de cambiar los procedimientos y los protocolos de desintoxicación. Y eso implica, entre otras cosas, poner duchas en todos los centros de trabajo y contar con más equipos de trabajo, ya que hay incendios que se prolongan durante varios días”. En este sentido, también han hecho un llamamiento a la Consejería de Desarrollo Sostenible para que aumente el presupuesto de cara ya a la próxima campaña de verano.

“Más allá de abonar la sanción que le sea impuesta a la empresa pública por sus incumplimientos, y que pagaremos toda la ciudadanía de Castilla La Mancha, desde CCOO instamos a Geacam a que incluya de inmediato la exposición a agentes tóxicos y cancerígenos en la evaluación de riesgos, y a que cumpla los reales decretos que viene ignorando”, concluyen.