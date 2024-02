Los docentes se movilizan en Toledo y Albacete: “Page, menos Puigdemont, más educación”

“Las cuentas no salen: el profesorado está sobrecargado, enfadado y harto de esta situación”. Cientos de docentes de las provincias de Toledo y Albacete se han concentrado este jueves en ambas ciudades por una “educación pública de calidad”, convocadas por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STE-CLM).

Han reclamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ocuparse más de cuestiones como la Sanidad o la Educación en la comunidad autónoma y menos de cuestiones nacionales, en particular las relacionadas con Catalunya . “Page, menos Puigdemont, más educación” ha sido uno de los lemas coreados, entre el estridente sonido numerosos pitos, en la toledana plaza de Zocodover.

En un manifiesto difundido durante las movilizaciones, los docentes dicen “no estar dispuestos a ser condescendientes con el mantenimiento de unos recortes que se han convertido en estructurales y que afectan gravemente a la calidad de la educación en Castilla-La Mancha”.

“Baja las ratios”, reclamaban al presidente regional los manifestantes. Creen necesario reducir las ratios máximas, con topes de 15 alumnos en Infantil, 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato. Y a eso unen la necesidad de que en el cómputo del cálculo de estas ratios se incluya también a la totalidad del alumnado ACNEAE (Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), “en mayor o menor medida según los casos”, y no solamente los casos de ACNEE (Alumnado con Necesidades Educativas Especiales).

Y es que los docentes ven “imposible” ofrecer un buen servicio con las actuales ratios de alumnos por aula y la excesiva carga lectiva y lamentan que “en ocasiones” los políticos “vendan de manera totalmente demagógica lo que es la jornada laboral de los docentes, que por otra parte no hace más que crear desafección social hacia el colectivo”.

A esa negativa percepción social contraponen una encuesta realizada por STE-Castilla-La Mancha de la que se desprende que una hora lectiva implica otros 68 minutos más de preparación, elaboración de materiales o correcciones, entre otras cosas.

La encuesta se ha realizado entre una muestra de 1.000 docentes y otro de los datos que arroja es que a la carga lectiva se suman otras 2,8 horas semanales de promedio que requiere la inclusión educativa, es decir, “la adaptación de la enseñanza para muchos alumnos que requieren de esa atención individualizada dentro de una misma clase”, según han explicado durante las concentraciones de este jueves.

Después suman otras tres horas semanales más derivada de la participación en los programas educativos del centro y la formación. Y “por si fuera poco”, a este trabajo, dicen, se suma “la capa burocrática” y aquí apuntan a “constantes registros, elaboración de informes o formularios que implican otras 3,7 horas semanales.

“No tenemos tiempo para tanto papel. Si quieren administrativos, que contraten a más gente. No llegamos”, lamentaba el sindicalista.

“Ya podemos renombrar los recortes como los de Cospedal-Page”

En Toledo, Gonzalo Ballesteros representante del sindicato ha destacado “la gran acogida” de la concentración a la que acudían unas 200 personas. “Se debe al hartazgo en nuestra región tras diez años arrastrando los recortes de Cospedal En otras comunidades han sido revertidos, en Castilla-La Mancha, no”.

Ha dicho que “Page tiene ahora una oportunidad de oro para hacer aquello que proclama: la igualdad entre comunidades autónomas. Para eso debe empezar mejorando las condiciones laborales de profesores y profesoras”.

Para STE-Castilla-La Mancha, el actual Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page ya no puede hablar de “recortes de Cospedal”. Creen que eso está más que superado después de dos legislaturas de Gobierno del PSOE (la primera en coalición con Podemos).

En su opinión, “si los ponderamos en base al tiempo que llevan implementados, los podríamos renombrar perfectamente como de Cospedal-Page” y advierten que en Castilla-La Mancha “la Educación ya no está al borde del precipicio, sino en caída libre”.

También descartan la excusa de la pandemia del coronavirus. “Se acabaron los años de pandemia, en los que todos dejamos de lado nuestras reivindicaciones y nos pusimos a remar todos juntos en aras de minimizar las consecuencias derivadas de la COVID-19”.

Por otro lado destacan que la totalidad del resto de comunidades autónomas, salvo Madrid (que ya tiene un acuerdo sobre la mesa por parte de la Consejería de Educación) y Galicia, que está inmersa en una huelga por el mismo motivo, han recuperado las 18 horas lectivas semanales en enseñanzas medias y las 23 horas lectivas por semana para los maestros. Son, según remarcan, las cifras de referencia anteriores a los recortes.

Y son unas cifras que se quedan ya cortas. El sindicato defiende 17 horas lectivas semanales en enseñanzas secundarias y 22 para Infantil y Primaria, “con el consiguiente aumento de horas complementarias para atender todas las tareas que requiere la profesión docente actualmente”.

“Si hacemos caso de las palabras que el propio presidente de la región, Emiliano García-Page aplica a otras cuestiones, no somos menos que nadie y tiene que ser a todas las autonomías, no entendemos porque se sigue olvidando del sector educativo”.

Reclaman también inversión para “una educación inclusiva de calidad”, recordaba Ballesteros. “Hay que invertir en profesionales: orientadores, especialistas en audición y lenguaje, en profesionales de pedagogía terapéutica. A las familias de alumnos con necesidades especiales hay que decirles que no les podemos atender y no porque no queramos”.

También tiene que cambiar, decía, el horario para los docentes mayores de 55 años y establecer “una reducción horaria” porque “lo habíamos conseguido y se perdió con los recortes”.

El gobierno regional está “blindando” la educación concertada

Otra de las críticas tiene que ver con la educación concertada que, según los datos de STE-Castilla-La Mancha supone un 15% del total pero que puede verse duplicada en seis años. “El Gobierno de Page, si es progresista, tiene que decidir si quiere invertir en la pública. Alzamos la voz para decir: menos educación concertada”.

Los últimos 400 millones aprobados para la educación concertada la blindan mientras la educación pública se ajusta. Un gobierno progresista debe apostar por lo público

Gonzalo Ballesteros cree que “los últimos 400 millones de euros recién aprobados la blindan mientras que la educación pública se va ajustando. Este año se han perdido unidades en cuatro provincias. Hay menos colegios y menos maestros y eso no se puede consentir. Un gobierno progresista tiene que luchar por la educación pública de su región”.

Para STE-Castilla-La Mancha, la propuesta del Gobierno regional fue “totalmente insuficiente en año de elecciones, con la única intención de conseguir una foto con las organizaciones sindicales para la campaña electoral” y recuerdan que este sindicato no la aceptó. No solo eso, dicen. “Es algo que ahondó, más si cabe, en el enfado del colectivo”.

Las reuniones con la Consejería del ramo tampoco han sido satisfactorias. Ni las celebradas a través de la correspondiente mesa sectorial, ni las que se han producido bilateralmente con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. “Lo que se desprende de las reuniones es que esta postura es inamovible en el medio y largo plazo”, lamentan.

Ahora, dicen, esperarán la respuesta tanto por parte de la Consejería del ramo como del propio presidente regional, Emiliano García-Page. “Pedimos una agenda negociadora en la que se vean, punto por punto, todos los recortes, para revertirlos”.