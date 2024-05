Francisco Sáez, diseñador: “Ya está bien, Castilla-La Mancha es más que la tierra de las gachas, sarmiento y campo”

Taranconero de arriba a abajo. El orgullo con el que el diseñador Francisco Sáez (Tarancón, 1991) no se puede medir. “Me daría mucha lástima algún día renegar. Soy diseñador, castellanomanchego, pero sobre todo taranconero”, explica en conversación con este medio apenas horas antes de que participar en un evento en Cuenca para visibilizar que 'Castilla-La Mancha es moda'.

Sáez habla con soltura de sus éxitos en el mundo de la moda. Soltura, pero no arrogancia. Y es algo a destacar en el caso de un profesional cuyos diseños han llegado a las grandes pasarelas del mundo, Nueva York o París, y cuyos vestidos se han visto también recogiendo premios Óscar. “Pero siempre miramos adelante. Hemos estado en los Óscar, pero todavía no en Cannes. ¿Sabes?”, explica en conversación.

Se puede decir que su carrera empezó haciendo ojales con su abuela a los tres años. En Tarancón vendió su primera prenda, un mono verde valorado en 180 euros. Hace ya más de 15 años. “Para mí, la moda es un mundo paralelo al mundo real. Y es verdad que Tarancón no es ninguna capital de la moda. Pero yo vengo de una familia muy unida, con quienes he compartido mucho y mi abuela era sastra”, recuerda.

Y así, de una forma tan cercana, tan familiar, comienza el interés, el gusanillo, la vocación. “Desde chiquito yo decía: pues me voy a casa de la abuela a coser. Y ya de adulto lo tenía claro. Cuando se lo dije a mi madre no fue ninguna sorpresa”, relata. Seguía la moda, las tendencias, siempre esa “inclinación por el mundo del trapo”. Era como una crónica, pero en este caso del éxito anunciado.

Y no ha parado de trabajar. “Se lo digo a Adela, mi mujer, llevo quince años y no he hecho nada más que trabajar”, afirma.

Castilla-La Mancha, más que sarmiento y gachas

Figuras como Francisco Sáez ayudan a despejar los tópicos que existen sobre la España interior, una España más despoblada. “Ya está bien. Que nos tomen en cuenta como algo más que la tierra de las gachas, el sarmiento y el campo”, reflexiona. “Somos muchísimo más que el campo, hay gente muy notable que hace mucho y que no tienen el reconocimiento porque vivimos en el tópico. Siempre hablan de ponernos mirando a Cuenca, pues mire, no”, aclara.

Con sus delicados diseños lo que quiere es que se mire más “hacia arriba”. “Siempre tiramos por lo bajo, pero quiero que sea al revés. Soy un enamorado de mi tierra y pienso que como Castilla-La Mancha no hay ninguna. Aunque yo viva en Valencia, aunque viva en Madrid, aunque viva en la conchinchina. Mi casa es mi casa y siempre quiero hablar a favor de Tarancón, también por las generaciones que vienen”, asevera.

Y esto también lo dice porque siente el orgullo que también ha provocado en su propia tierra. “Siempre me han apoyado en todo”, asegura. Y rompe una lanza a favor de que los más jóvenes no tengan que irse fuera para tener que estudiar moda, como hizo él. “Lo que quiero es que tengamos las estructuras necesarias para que un chaval que quiera estudiar moda no tenga que irse, que no tengan que mirarlo raro”, señala.

El gran evento de la moda castellanomanchega

Sáez celebró su desfile de 'Castilla-La Mancha es moda' este jueves 23 de mayo. ¿Qué opina de este gran evento? “Que ya estaba bien. Que era hora de cambiar la historia. Porque ya partimos de una idea, que ahí no hay nada. Pero es un germen mal instaurado”, resalta.

Ahora, con un evento de estas características, explica, la gente más joven ya puede decir 'mira, ya hay una semana de la moda'. “Y vendrán los chavales, los amigos, las familias. El dinero se quedará en la propia ciudad. Y se correrá la voz, y será atractivo”, explica.

El diseñador defiende que hay que ir en contra de la idea de que la moda es un lugar en el que reina el “egocentrismo, lo despampanante”. “Porque lo que hacemos, lo hacemos con la mejor de las intenciones, por lo menos desde mi firma”, asegura. Y por eso hace un llamamiento para seguir “rompiendo la veda”. “Ojalá que esto sirva para que mucha gente joven que a lo mejor tiene miedo a hacer lo que quiera, lo haga con cabeza en alto y orgullosos de lo que hacen”, reflexiona.

El cine como inspiración

El mismo diseñador que ha llevado sus trabajos hasta los Premios Óscar, era el que veía las películas en blanco y negro los domingos con su madre. “Esa fue la raíz, porque el cine es una hemeroteca increíble. De todo lo que quieras, de los años dorados, del cine mundo, de lo que quieras. Es un trabajo de vestuario brutal”, resalta.

Las mujeres de la política castellanomanchega tienen una agenda repleta de actos. ¿Por qué no se visten con un diseñador de Castilla-La Mancha cada vez que hagan un acto de estos?

“Yo empecé en un trabajo en un momento en el que la alta costura no estaba tan explotada, no todo el mundo hacía confección a medida. Era una parte muy difícil”, recuerda. Y él mismo se medía con “grandes agujas”, como Óscar de la Renta. “Entonces dices, madre mía, ¡que me han publicado en medios americanos, en España entera! Hemos llegado hasta los Goya, y dices, ¿cómo llegó ese Francisco que vendió su primer traje en Tarancón?”. Se emociona al contarlo.

Eso sí, puntualiza, su primera boutique no la abrió en Tarancón. “Fue en la calle Serrano, 51. En la milla de oro”. Y su marca cumplió 15 años en 2023. Este gran aniversario lo quiso celebrar de una manera muy respetuosa. “Porque el COVID nos dejó a todos bastante jodidos ya”, afirma.

“Nos hemos dedicado a un lujo mucho más silencioso. Dejamos de salir en medios de comunicación precisamente por eso. Pero nunca hemos dejado de trabajar”, recalca. “Aparecer en un medio no es tan relevante. Lo que tiene que hablar es mi ropa, mi confección, lo que hacemos. Lo primero son las prendas, la marca, después el resto”, asegura.

Y su llamamiento final es a las mujeres de la política castellanomanchega. “Tienen una agenda repleta de actos. ¿Por qué no se visten con un diseñador de Castilla-La Mancha cada vez que hagan un acto de estos? Porque eso le va a dar visibilidad a lo que tiene Castilla-La Mancha y a la moda que tiene Castilla-La Mancha. Esto crea patria”, concluye.