PP, Vox y la Iglesia se indignan con el poeta Mario Obrero por señalar la represión franquista en La Roda

La Gala Literaria de La Roda acaba de cumplir 80 años de vida. Una tradición local, enmarcada en las fiestas veraniegas de la localidad, en la que además se entregan los premios de los certámenes Nacional ‘Tomás Navarro Tomás’ e Internacional ‘Villa de La Roda’.

Pero la noticia en esta ocasión no ha estado en el homenaje literario, sino en la indignación mostrada por el PP, por Vox y por un sacerdote de la localidad a cuenta de la memoria histórica.

Ocurrió tras la intervención del poeta y presentador en TVE Mario Obrero, que participó en el evento como 'mantenedor' de la gala, un papel destacado en la conducción del acto, como lo tuvo el año pasado el periodista de la SER Aimar Bretos.

Este año sin embargo la intervención del mantenedor fue recibida por el PP como “inaceptable”, mientras que Vox criticaba que su discurso sirviese para “crispar, dividir y volver a enfrentar a los vecinos de la localidad”. La extrema derecha va más allá para señalar que “pronunció un discurso sesgado y revisionista llevando al festivo recinto nombres de rodenses asesinados por razones ideológicas hace más de cincuenta años pero olvidando otros”.

¿Dónde está el origen del enfado de las derechas en el municipio que gobierna el socialista Juan Ramón Amores? El poeta madrileño intervino en un breve discurso en el que habló sobre los seis maestros y maestras depurados por el franquismo en la localidad: Eduardo Laliga, Juan Antonio Játiva, Pío Pérez, Luis Nieva, Victoria Otoro y Manuela Domínguez. “Seis maestros y maestras dedicados a la alfabetización de un pueblo”, resaltó el poeta.

Y también se refirió a la “h minúscula” de Tomás Navarro Tomás, filólogo rodense que ocupó ese sillón en la Real Academia Española. Desde hace 34 años uno de los premios que se entregan durante la gala literaria lleva el nombre de este intelectual, que fue el director de la Biblioteca Nacional de España durante la guerra civil y, cuando la contienda acabó, se vio obligado a exiliarse.

El discurso de Mario Obrero no solo recorrió la historia local y su relación con otras culturas, para citar incluso sus famosos 'miguelitos', sino que se detuvo en los que calificó como nombres “vitales” para la historia de este país. “Nombres propios como la poesía. Que parece que no suenan, parece que están escondidos, pero que nunca son silenciosos”, describía para citar también el “medio pan y un libro” de Federico García Lorca. Mencionó además a Miguel Carrizo, Juan Marchante y Herminio Martínez, tres rodenses asesinados en el campo de concentración de Mauthausen. “Defensores de una democracia, exiliados en un país que no era el suyo”, recordaba Obrero en su discurso que cerraba la tradicional celebración en la localidad albaceteña.

Y todo eso, comentan quienes se encontraban en el lugar, causó un runrún de murmullos y también críticas en los sectores más conservadores. El problema para Vox es que no se respete una gala que “inició su andadura en 1942 y que forma parte del patrimonio cultural” de La Roda. Ha sido, en su opinión, “un acto de concordia” desde entonces y un evento que “se ha mantenido alejado de la ideología y el rencor”, porque nadie habla de lo que pasó.

Vox asegura que otros mantenedores ilustres del acto a lo largo de la historia como Camilo José Cela o José Luis Balbín “nunca cometieron la osadía de pronunciar en nuestras fiestas unas palabras que pudieran crispar el ambiente festivo y fraterno de estos días”, e instaba al gobierno local a que siga siendo así.

Y el PP se expresa en una línea similar y lamenta que el foco no estuviera en “la reina de las fiestas, su corte de honor y sus familias que con tanto esfuerzo prepararon un acto emblemático en nuestro pueblo y que la actuación del equipo de gobierno, al elegir a un mantenedor con ideología radical para un acto cultural y festivo, ha oscurecido una noche que podría haber sido magnífica”.

“Nombres que no sabemos, pero que son vivencias”

Mario Obrero también se refirió a lo “anónimo” de esos “nombres que no sabemos, pero que son vivencias”. “Esas vidas que salieron a la calle con la cabeza rapada, esos sueños pendientes de ser soñados. Tenemos ocasión no sólo de escucharlos, desvestirlos, leerlos y disfrutarlos”.

Y el poeta recordó también que una de las primeras medidas que tomó el Ayuntamiento rodense al proclamarse la Segunda República fue la creación de una fuente de agua. “Esto no es baladí. Significa mucho. Significa que los pueblos tienen que saciar sus sedes milenarias de todo lo que han sufrido”, describió. Obrero habló también de cómo “todo lo que hoy parece tradicional” algún día fue “fruto de censura o prohibición”. “Seremos siempre ciudadanos tradicionales, pero tradicionalmente avanzados. Tradicionalmente pioneros”.

La Iglesia, contra el poeta: “Hablamos de cunetas y del recuerdo de la historia que nos conviene”

No le gustó ni a PP ni a Vox pero tampoco al sacerdote local José Valtueña, que se despachó contra el poeta a través de las redes sociales. Le calificó de “bebé” y hasta criticó su forma de vestir.

En una misa posterior celebrada en la localidad, se mencionaba la cuestión de forma indirecta. “No todo vale. Cuántas cosas nos quitan la alegría. No sé a vosotros, a mí me ponen triste. Cuanto tiempo perdemos en tontunas (…) o hablamos de brujas, de cunetas, de medias verdades o el recuerdo de la historia que nos conviene. Y vamos sesgando la realidad. Hay un montón de cosas en nuestras vidas que no son amor, que no son cultura, que no son la tradición de nuestros mayores (…) Tenemos que estar mirando hacia el cielo”, decía uno de los curas celebrantes durante la homilía.

Y lamentaba: “Tenemos que entrar todos por el aro de la ideología que se nos está intentando imponer”.

“No entendemos la reacción”, dice el PSOE

Desde el Ayuntamiento de La Roda han señalado que “no ha pasado nada más que la interpretación que tanto PP y Vox han querido hacer cuando no está en su línea”. Así lo explica el portavoz del gobierno municipal, Luis Fernández, que ha señalado que Mario Obrero fue elegido porque su carrera está “ahora mismo en pleno crecimiento”.

“Consideramos que era una persona apropiada, que hizo un discurso perfecto, que le gustó a la inmensa mayoría del pueblo, porque en ningún caso tenía connotación política”. Además, Fernández ha resaltado que Tomás Navarro Tomás, que nombra el certamen literario que se celebra en la gala, fue un represaliado por el franquismo.

“A la derecha le sentó fatal y el certamen es en su honor. No entendemos la reacción, sólo porque se hable de memoria histórica, que son personas de nuestro pueblo que sufrieron esta represión”, resalta Fernández.

Este medio se ha puesto en contacto con Mario Obrero, que ha preferido no hacer declaraciones.