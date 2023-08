Mujeres que luchan para reunir 30.000 euros y restaurar la ermita del pueblo: “Nos falta un empujoncito”

Un vermut solidario, un rastrillo, subastas, carreras. Lo que haga falta para salvar su ermita. “Vamos a subastar lo que se nos ponga por delante”, aseguran desde el grupo Grupo patrimonio de Gárgoles de Abajo, conformado “principalmente por mujeres” que luchan por rescatar los bienes históricos de la pequeña localidad de Guadalajara. Necesitan recaudar todavía 30.000 euros para terminar de pagar la restauración de la pequeña ermita, una deuda que supone un 44,78% del total que costó la restauración de la cubierta de la ermita que sufrió “grandes daños” tras la borrasca 'Filomena', la más grande que ha sufrido España en décadas.

Por eso, han organizado este sábado 5 de agosto el segundo rastrillo solidario, a partir de las 10:30 horas que incluye un vermut y una charla sobre la ermita 'La Soledad', su pasado, su presente y su futuro. También se pujará la fotografía ganadora del concurso de otoño en la localidad, y un “amplio” muestrario de acuarelas de la localidad. Las actividades seguirán hasta el martes 8 de agosto, con la celebración de los bolos de la villa y el martes, una carrera solidaria a partir de las 20:00 horas. Además, han preparado lotería de Navidad y también animan a realizar donaciones que, recuerdan, se puede desgravar en la declaración de la renta.

El Obispado de Sigüenza no se encarga de las ermitas, y entonces pueden correr cualquier tipo de suerte

“No fuimos conscientes de los estragos que causó 'Filomena' en el tejado de nuestra ermita porque no parecía evidente desde fuera. Pasados unos meses empezamos a ver humedades y deformaciones, por lo que fuimos conscientes de que el tejado estaba dañado”, explican desde el grupo de patrimonio. Entonces, se hizo un estudio en el que se confirmó que había que cambiar el tejado porque había partes “inservibles”. Fue entonces cuando se creó el grupo de trabajo de patrimonio de Gárgoles de Abajo. “El Obispado de Sigüenza no se encarga de las ermitas, y entonces pueden correr cualquier tipo de suerte”, explican.

“Si dejamos que el patrimonio se hunda, lo perdemos todo”

“No es que sea una joya, pero en realidad sí, es nuestra joya que data del 1600 y es muy importante, porque marca el calendario del pueblo”, explican desde el grupo.

Entonces empezaron a “moverse” y pedir ayuda por “todas partes”. Han recibido ayuda del Ayuntamiento de Cifuentes, del que depende la pedanía, y también una “pequeña” subvención de la Diputación de Guadalajara. Pero la obra de la ermita no se pudo terminar como se necesitaba, y entonces la donación “sólo fue un poquito más”. Pero este grupo de trabajo decidió seguir trabajando, a pesar de que los costes “se dispararon” cuando estalló la guerra de Rusia contra Ucrania.

Gracias al trabajo de la ciudadanía, las donaciones que han recibido y la ayuda municipal, han podido cubrir poco más de la mitad del coste. Pero aún quedan 30.000 euros por pagar. Tuvieron que tomar una decisión: o dejar la obra de su ermita a medias y que se hundiera o seguir adelante. “Pues no íbamos a dejar que se hundiera, no. Nos liamos la manta a la cabeza y con el apoyo del párroco y el albañil lo hemos sacado adelante”, explican. “El Obispado no ha ayudado, pero nuestro párroco ayuda a todo”, resalta.

“Pa'lante, pa'lante”. Así lo hicieron. Si no, la pedanía se quedaba sin ermita. Y en un lugar tan pequeño, “da igual” si la gente es creyente, porque la ermita es parte de su identidad local. “Nos tenían abandonados, y era seguir esperando o ir pa'lante. Bueno, seguimos esperando a que nos den una subvención desde la Junta”, resaltan desde el grupo de trabajo. Todo lo que han organizado va en la esperanza de pagar la deuda. “Si dejamos que nuestro patrimonio se hunda, lo perdemos todo. Porque tenemos dos cosas y no podemos dejar que se pierda sólo una”, concluyen.

