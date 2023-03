La 'Revuelta de la España Vaciada' rememora cuatro años de lucha: “No somos territorio de sacrificio”

Se cumplen cuatro años de la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid. La llamada 'Revuelta de la España Vaciada' congregó a más de 100.000 personas que reclamaron cambios para afrontar el equilibrio territorial y la despoblación el 31 de marzo de 2019.

Las plataformas ciudadanas La Otra Guadalajara, 'Paisanos de Sancho' de Campo de Montiel, Cuenca Ahora y SOS Talavera participaron en aquella movilización que congregó a 80 entidades de 24 provincias para exigir un “pacto de Estado” contra la sangría demográfica además de mejoras en infraestructuras, servicios o telecomunicaciones.

Cuatro años después recordarán aquel día pero para poner de manifiesto que no hay avances. El sábado 1 de abril Cuenca acogerá una manifestación que recorrerá el trayecto entre la estación de tren hasta la plaza de España, a las 12 de la mañana. Es la única que se celebrará en Castilla-La Mancha y lo hará de forma simultánea a otras movilizaciones en pueblos y pequeñas ciudades de toda España.

Milagros Herreros, vicecoordinadora de la asociación Cuenca Ahora vive en Cardenete. “No queremos ser territorio de sacrificio”. Es el lema bajo el que se celebrará la movilización, durante la que se leerá un manifiesto. “Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la movilización”.

Siguen reivindicando la aplicación del modelo de desarrollo que ya presentaron ante el Congreso de los Diputados. Critican “la inacción de los gobiernos estatal y autonómicos, que siguen sin afrontar el gravísimo problema de la despoblación y además están permitiendo el incremento de la especulación en el medio rural con macro proyectos que destrozan sus recursos”.

En concreto este año están denunciando lo que califican de “gran invasión colonialista de macroproyectos que solo dan beneficio a las grandes empresas y fondos de inversión a costa del expolio de los recursos naturales de la España que sufre la despoblación”. Y se refieren a proyectos que tienen que ver con las energías renovables, con la ganadería industrial, con las plantas de biogás, con la minería, con la extracción o uso abusivo del agua o con el uso industrial de los bosques.

“Se agrava el vaciamiento del territorio y genera graves afecciones medioambientales, que perjudican a las personas y sectores que están dando vida a los pueblos”, aseguran estos colectivos.

Desde Pueblos Vivos Cuenca, su portavoz Antonio Jorge, que es también miembro de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, cree que la problemática surgida con las “macro instalaciones de plantas de biogás y las macrogranjas, son dos caras de la misma moneda”.

La España vaciada está siendo saqueada y colonizada” y denuncia que "se llevan nuestros recursos y nos dejan su basura y sus residuos, industriales o en forma de estiércoles Antonio Jorge — Pueblos Vivos Cuenca

“Este modelo económico responde a las acciones e intereses de grandes oligopolios con el consentimiento de nuestros representantes políticos”, y ha denunciado el “crecimiento desorbitado” de las granjas, que pasan de ser pequeñas explotaciones a macrogranjas. “La España vaciada está siendo saqueada y colonizada” y denuncia que “se llevan nuestros recursos y nos dejan su basura y sus residuos, industriales o en forma de estiércoles”.

Distingue entre la ganadería industrial en intensivo, “puramente industrial y desarrollada en zonas muy despobladas”, cuya gran tecnificación “genera un empleo ridículo”, y la ganadería extensiva o el modelo de pequeñas granjas familiares, “el modelo que apoyamos y que produce recursos al tiempo que es más sostenible, limpia el campo y genera desarrollo económico, empleo y fija población en el territorio”. Sobre esta última denuncia que “está en peligro de extinción”.

En cuanto a las plantas de biogás ha dicho que “el modelo que nos quieren vender es una pretendida solución a la contaminación producida por los nitratos, en base a un uso de la economía circular, pero que no responde a la realidad, porque se desarrollan grandes plantas que procesan una enorme cantidad de purines, incluso recibiendo residuos de toda España”.

Por su parte, Jesús Villamón, coordinador del grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe, y miembro de ALIENTE (Alianza Energía y Territorio), se ha referido a la situación actual de la implantación de grandes centrales de energías renovables. Villamón ha afirmado que “desde el territorio estamos a favor de una transición energética justa, respetando el territorio e incorporando los criterios marcados desde Europa, como el Paquete de Invierno”, en los que prima el ahorro energético, la eficiencia, la democratización de la energía con “la implantación de energías renovables a pequeña escala mediante el autoconsumo y la generación distribuida en comunidades locales”. En su opinión, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, ha dicho, “está alentando justamente lo contrario, un modelo de macroproyectos de grandes empresas que invaden nuestros territorios sin límites ni control alguno, que sólo buscan el beneficio empresarial”.

Si nosotros tenemos las fábricas de la luz a las puertas de casa, exportando el 86% de la energía eléctrica, ¿por qué tenemos que pagar las pérdidas del sistema de distribución? Pagar la luz al mismo precio que Madrid, Barcelona o Bilbao es una injusticia Francisco Castañares — presidente de la Asociación Amigos del Monfragüe y de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente

Francisco Castañares, presidente de la Asociación Amigos del Monfragüe y de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, se ha referido a lo que califica de “mala gestión” llevada a cabo en nuestros bosques y montes, y de la “problemática del agua”.

En concreto comenta la situación de comunidades autónomas que, como Extremadura, “proveen de energía a la España más desarrollada, en un modelo propio de la dictadura que se está repitiendo, entonces fueron macroembalses y propiciaron una gran emigración de la población del medio rural”.

Y se ha preguntado que “si nosotros tenemos las fábricas de la luz a las puertas de casa, exportando el 86% de la energía eléctrica, ¿por qué tenemos que pagar las pérdidas del sistema de distribución? (más de un 30%). Pagar la luz al mismo precio que Madrid, Barcelona o Bilbao es una injusticia”, sostiene.

Respecto al agua, Castañares ha dicho que Iberdrola “ha gastado en el último mes y medio 500.000 millones de litros de agua de los pantanos para producir electricidad, cantidad suficiente para abastecer a 7,5 millones de personas durante un año. Es una situación insostenible en una España seca, necesitada de agua, un bien del dominio público que están aprovechando unos pocos para ganar mucho dinero”.

Ante los primeros grandes incendios, Castañares ha detallado que el gran problema es la falta de gestión en los montes y ha reprochado que se achaque sólo al cambio climático la intensidad y extensión de los incendios, “que lo que hace es alargar el periodo en el que el monte es susceptible de arder, pero el gran problema es la gran carga de combustible que lleva el monte, por su abandono, por la despoblación de la España interior; por tanto, hay que gestionar ese combustible forestal y aprovechar la energía que puede producir con biomasa forestal, el equivalente al 20% del consumo de petróleo de todo el país. ”Estamos ante un gran problema y tenemos que darle grandes respuestas“, ha concluido.

Teruel será como un queso si se permiten hacer todas las minas que están proyectando Montse Salesa — Asociación El Morrón de Cuevas de Cañart (Teruel)

Por último Montse Salesa, de la Asociación El Morrón de Cuevas de Cañart (Teruel), ha expuesto un caso concreto sobre el “expolio de la minería”, que puede hacerse extensivo a otros que se están incrementando en la España vaciada. Salesa ha señalado que “Teruel será como un queso si se permiten hacer todas las minas que están proyectando”, y que estas minas suponen un enorme destrozo que afecta a actividades económicas asentadas como la agricultura y el turismo rural.

“No queremos que se hagan minas de arcillas tipo C, de gran extensión” porque en el caso de Cuevas de Cañart afectarán al acuífero del que se abastece el pueblo, ocuparán tierras de cultivo que están generando economía, y generarán afecciones al paisaje “de enormes proporciones”. También ha resaltado que, como se ha visto en muchas ocasiones, en estas explotaciones no se lleva a cabo la restauración de las minas, “tan solo se regenera el 15% de las minas, porque la administración no pone los medios, y a las empresas les sale mejor pagar la fianza que regenera, mientras que el territorio queda devastado”. Ha hecho un llamamiento para detener esta sangría de la España despoblada, porque pretenden que nos vayamos y lo están consiguiendo, pero vamos a seguir luchando“.

Durante esta semana la Revuelta de la España Vaciada desarrollará distintas actividades para conmemorar el 31M.

Planteamiento político en las urnas, al margen del movimiento ciudadano

En paralelo al movimiento ciudadano de la España despoblada se ha generado un movimiento político, no solo plasmado en el Partido de la España Vaciada, que celebró su congreso fundacional a finales del pasado año, sino a través de distintas agrupaciones siguiendo el modelo de Teruel Existe o Soria Ya!

En Castilla-La Mancha uno de las iniciativas visibles es +Cuenca Ahora que ha anunciado que concurrirá a las elecciones a la Alcaldía de Cuenca y también lo hará a las elecciones autonómicas, con una candidatura encabezara por el fundador de Jarcha, Ángel Corpa, tal y como adelantaba a elDiarioclm.es en una entrevista hace algunos días.

Además, en Talavera de la Reina, otro colectivo se presentará a las elecciones municipales bajo la marca Nosotros Talavera-España Vaciada.

“Hay que distinguir entre el movimiento ciudadano y el político. Van por separado pero ambos son abiertos y transversales. De hecho el movimiento político no es nada sin el movimiento ciudadano”, aclaraba Milagros Herreros en una entrevista con elDiarioclm.es