Ángel Corpa, fundador de Jarcha, candidato de la España Vaciada a la Junta de Castilla-La Mancha: “De nada sirve mirar para otro lado”

Se ha desvelado el nombre de la persona que encabezará la candidatura de +Cuenca Ahora, la marca electoral de la España Vaciada, a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha.

De la canción de autor a las listas de la España Vaciada: la “libertad sin ira” ni complejos de Ángel Corpa

Ángel Corpa, cantautor y fundador del grupo Jarcha, será el candidato a presidir el Ejecutivo castellanomanchego. Natural de la localidad conquense de Barajas de Melo, un día decidió volver al pueblo desde la Sevilla que le había acogido años atrás. “A mi madre no le quedaban muchos años de vida. Después de 40 años fuera de casa, me pareció oportuno acercarme a mis raíces y estar con ella”.

Y del pueblo conquense ya no se marchó. Allí ha vivido alejado del ruido político y mediático y enfrascado en los libros. Al fundador del mítico grupo que le cantó a la libertad sin ira le abochorna “el clima de crispación, de desentendimiento… La gente no escucha cuando alguien le habla”. Ese “clima asqueroso” que terminó colándose por su puerta le ha llevado a dar “un nuevo paso” en su vida.

Ahora concurrirá a las elecciones municipales en Barajas de Melo, y también será cabeza de lista al Parlamento regional por la provincia de Cuenca, siguiendo la estela de otras personas en Teruel o en Soria. Contra la despoblación. “De nada sirve mirar para otro lado. Ni esconder la cabeza bajo el ala cuando ocurren cosas que no te gustan”.

Fue la noticia allá por 2020 de que una macrogranja de cerdos se instalaría en Barajas de Melo la que hizo cambiar su perspectiva vital. “Me encendió todas las alarmas. Las mías y las de aquellos amigos con los que comparto tiempo de ocio en el pueblo”. El año pasado hubo movilizaciones. “No encontrábamos ningún dato positivo para el bien común del pueblo. Estas instalaciones dejan la mierda y la riqueza se va a otros lugares. Y… ¿quién va a vivir allí? La consecuencia es la despoblación”.

A Ángel Corpa le indignó comprobar que PSOE y PP votaban ‘sí’ a la macrogranja. “Me llevó a una reflexión clara. Da igual a quién votemos porque de cualquier forma están todos en el mismo ajo”, cuando en realidad “la actitud de servicio debería estar muy viva”.

Nos cuenta cómo a la alcaldesa llegó a preguntarle “si tenía acuíferos y aire de repuesto”. “Se juega con estas cosas y ya lo dijo Serrat: No tenemos repuesto y nos va la vida en ello. Me parece increíble que la codicia de unos pocos sea capaz de arrastrar a tantos a este desastre”.

Y desde ahí, el salto final a la política. “En realidad ya me he fajado mucho en el mundo político desde que comencé a trabajar con Jarcha. Para mí el compromiso no es nuevo. Ha sido algo constante en mi vida”.

Todavía sigue dando conciertos. “En todos manifiesto mis principios y cuál es el rumbo que para mí debe tener una sociedad. Eso pasa por no perder el sentido común y evitar el lenguaje envenenao y encanallao en el que nos están sumiendo los partidos políticos”.

Es, dice, “un aire asfixiante nacional” porque “da igual si te vas a Huete, a Écija, a Mondragón o a Sanxenxo. En todos los sitios se respira el mismo ambiente. No hay más que ver las sesiones parlamentarias. Me causa mucha preocupación”.

La Transición española tuvo el éxito que tuvo porque lo mejor de la sociedad española estuvo empujando del carro de las libertades, pero después se quedaron los que no tenían nada que hacer

Durante la conversación nos explica que en los últimos días - ha coincidido con una moción de censura auspiciada por la ultraderecha y defendida por el que fuera dirigente comunista Ramón Tamames- le dio por “hacer memoria” y cree que “la Transición española tuvo el éxito que tuvo— y en mi opinión lo tuvo, aunque a toro pasado todo el mundo es Manolete— porque lo mejor de la sociedad española estuvo empujando del carro de las libertades y de las esperanzas del futuro que queríamos para nuestra España”.

Ángel Corpa cuenta que “cuando los socialistas ganaron las elecciones con Felipe González muchos entendimos que se había cerrado el círculo y que el tema estaba resuelto porque después de una dictadura, tener un gobierno de izquierdas era lo soñado”.

El problema resultó ser, a su juicio, que “el arquitecto volvió a su estudio, el abogado a su bufete, el médico al hospital y el artista siguió cantando sus canciones pero, ¿quién quedó tirando del carro? Muchas veces quedaron los que no tenían nada que hacer”.

Tras más de 40 años de democracia cree que ha crecido “la perversión” y que los nuevos tiempos “han traído un encanallamiento producido por la falta de cultura”. Es lo que le ha impulsado a dar el paso. “Hemos introducido en nuestras vidas el entretenimiento como la gran panacea. La cultura liberadora se ha dejado fuera por un entretenimiento embrutecedor que nos alimenta desde hace décadas y avanza”.

“La España vaciada tiene ahora oportunidad de regenerarse”

Para el cantautor, “la España vaciada tiene ahora una oportunidad de regenerarse. Hay gente para todos y muchos buscarán allí su espacio. Solo necesitan tener servicios. A eso se suma una potencia cultural que siempre ha tenido”.

Ángel Corpa mira el tránsito de su provincia natal por la democracia con desasosiego. “Si no cambiamos el rumbo, dentro de 40 años habremos perdido otros 60.000 habitantes. En un siglo será un desierto”. Cree que se puede corregir la inercia. “Es obvio que los grandes partidos, PP y PSOE, tienen sus intereses fuera de Cuenca y hasta de Castilla-La Mancha. Es en Madrid donde se cuecen muchas decisiones. Como mucho en Toledo”.

Y por eso defiende las ventajas de “un partido que no tenga hipotecas, que no tenga señoritos a los que tener que dar el cabezazo… Eso es magnífico”.

+Cuenca Ahora ya tiene candidatura autonómica y también un himno. De Ángel Corpa. “Me gusta dejar enfriar las canciones porque así se pueden ver las arruguitas. Creo que es una buenísima canción en la que flota la esperanza y sin ella no va a ningún sitio”.

Es un canto a Cuenca sin nombrarla en sus versos. “Lo he preferido así. Llevo años trabajando con poemas y cuando se convierten en canción no se imagina hasta dónde pueden volar”. Los ‘Sonetos del amor oscuro’ de Federico García Lorca, en los que Ángel Corpa ve las claves de la copla española, también hablan de la provincia conquense: “¿Te gustó la ciudad que gota a gota esculpió el agua en medio de los pinos?”, escribió el poeta. Quizá la respuesta a esa pregunta la den las urnas el 28M.