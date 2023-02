+CUENCA Ahora, la marca electoral de la España vaciada en Castilla-La Mancha

El arquitecto municipal de Cuenca Dámaso Matarranz será el candidato a la Alcaldía de una coalición integrada por Cuenca Ahora - miembro del movimiento la España vaciada- , Candidatura de Cuenca y Cuenca Decide. Estas formaciones concurrirán en coalición a las elecciones municipales con la marca +CUENCA Ahora. Y esta marca será también la misma que se presente a las elecciones autonómicas el 28 de mayo.

La Coordinadora de la España Vaciada en Castilla-La Mancha, "plataforma de plataformas" con visos electorales

Las tres formaciones han hecho público el acuerdo en una rueda de prensa celebrada este martes en un hotel de Cuenca en la que además del candidato han intervenido Jesús Neira, de Candidatura de Cuenca, y Luis Escudero, de Cuenca Ahora, ambos como portavoces de la nueva coalición.

“Una marca, +CUENCA, en un tiempo concreto, Ahora, y con un firme propósito: ofrecer a los vecinos de Cuenca la posibilidad de formar parte del cambio necesario para construir la ciudad que queremos”. Así definían los protagonistas esta coalición que tendrá como primera medida “la apuesta por el cambiar el 'yo' por el 'nosotros'. Como vecinos vuestros que somos, queremos dar voz a todos aquellos ciudadanos que quieran formar parte del cambio que queremos, necesitamos y merecemos”. han explicado.

+CUENCA Ahora se ha definido como un proyecto “transversal y trascendente, responsable y centrado”. Apuestan por “lo público” y por mantener las necesidades de la ciudad y sus vecinos “por encima de órdenes que vengan de otras provincias, de la comunidad o del Estado para con ello intentar superar el estancamiento al que pretenden que los conquenses se resignen”.

“Es el momento en el que los vecinos tomemos por fin las riendas de la ciudad”, han asegurado.

“¿Queremos ser espectadores o protagonistas?”, se preguntaba Matarranz tras manifestar que “+CUENCA Ahora nace con el objetivo de ganar las elecciones municipales del 28 de mayo en la ciudad de Cuenca, porque solo desde el timón puede orientarse el barco. No nacemos para canalizar las demandas y el descontento de la ciudadanía, sino para liderar un cambio necesario, honesto, merecido tras años de discriminación institucional y responsable con las necesidades de los vecinos”.

La coalición dice presentarse como “intención claramente regeneracionista” para dotar de “aire fresco” la vida política de Cuenca.

“La coalición no nace como bisagra del bipartidismo”

Jesús Neira asegura que “nada va a cambiar en Cuenca si los conquenses no expresan en las urnas un mandato de cambio. Todo seguirá igual si el resultado en las urnas no cambia. La gravedad y urgencia de la situación exige unidad, para que Cuenca sea más y ocupe el lugar que le corresponde, en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestro país”. Además, ha afirmado que “esta alianza de partidos y vecinos no nace con vocación de bisagra del bipartidismo que nos ha traído en Cuenca hasta esta situación de ausencia de futuro”. Señala que su objetivo es ser “la voz de los conquenses, porque necesitamos estar en las instituciones para defender con fuerza nuestros derechos. Nunca más el silencio cómplice será la respuesta cuando decisiones de los gobiernos nacional y regional perjudiquen nuestros derechos e intereses”.

Atenta a la dignidad y al derecho humano que nuestros hijos se vean obligados a emigrar, siendo absolutamente intolerable que el desarraigo pase a ser en Cuenca la seña de identidad de las nuevas generaciones Jesús Neira — +CUENCA Ahora

Neira ha calificado también como “imperativo” que Cuenca “se sume al pacto de estado contra la despoblación que promueve la España Vaciada, un pacto que garantice la integración y equilibrio territorial y demográfico de nuestro país”.

Cree “exigible” el equilibrio territorial para lograr la igualdad de derechos y oportunidades. En su opinión, “atenta a la dignidad y al derecho humano que nuestros hijos se vean obligados a emigrar, siendo absolutamente intolerable que el desarraigo pase a ser en Cuenca la seña de identidad de las nuevas generaciones”. Para revertir este hecho es prioritario garantizar que el gobierno municipal se vuelca en el objetivo de una ciudad habitable, saltando con determinación de la situación de decadencia que hoy soportamos».

+CUENCA Ahora, marca electoral la España Vaciada en Castilla-La Mancha

+CUENCA Ahora será la marca electoral de la Federación de Partidos de la España Vaciada en la capital conquense, así como en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. La formación asume así “los objetivos de la lucha contra la despoblación y el equilibrio territorial y demográfico de España”.

También será la marca electoral en el resto de los municipios de la provincia donde haya candidaturas formadas, adaptando en su caso el nombre a la localidad en cuestión.

“Como capital de provincia, desde el Ayuntamiento de Cuenca, debemos asumir el liderazgo y la responsabilidad para con nuestra provincia, porque será de su mano como ganemos el futuro o lo perdamos para las próximas generaciones”, ha recalcado Luis Escudero que además ha defendido estar “ante un momento histórico no solamente a nivel municipal, sino también autonómico porque será la primera vez que los conquenses podrán introducir en la urna una papeleta de carácter marcadamente provincial, que defenderá y pondrá siempre por delante los intereses de los conquenses frente a los intereses partidistas”.