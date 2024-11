Tomelloso abre un expediente urbanístico contra un instituto científico de la Junta de Castilla-La Mancha por plantar brócoli

El Ayuntamiento de Tomelloso ha iniciado un expediente de disciplina urbanística contra el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla La Mancha (Iriaf), dependiente de la Junta de Comunidades, a través de un Decreto, para la paralización y recogida de una plantación de brócoli que está desarrollando en suelo urbano de equipamiento público, en una parcela. El lugar está ubicado en la N-310 y en su día se segregó para la futura construcción de un pabellón ferial y cuyos costes satisfizo el Ayuntamiento.

Dicho Decreto ha sido dictado, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Benjamín de Sebastián, una vez constatada, por parte de los técnicos del Consistorio, la existencia de la plantación en la referida parcela, cuyo uso como suelo de equipamiento urbano, está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según dicho plan, se corresponde, según el artículo 208, con instalaciones 'Docente, Sanitario-Asistencial, Deportivo, Socio-Cultural, y Servicios Públicos de la Administración'.

De ahí que no sea “autorizable la plantación de cultivos con necesidades hídricas en grandes superficies por no ser autorizable el riego mediante conexión a la red de agua potable municipal ni la existencia de pozos en suelo urbano”. “El cultivo de plantaciones no se encuentra dentro de los usos autorizable en suelo urbano”, explican desde el Ayuntamiento.

El informe urbanístico emitido, según De Sebastián, termina señalando que “se estima que se debe proceder a la retirada del cultivo ejecutado no autorizable, ya que el destino de la finca debe ajustarse a los usos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Tomelloso, en su ordenanza de aplicación y al cumplimiento de los deberes recogidos en el planeamiento. No siendo posible su destino a otros usos no permitidos expresamente. Teniendo en cuenta que el uso detectado no se ajusta a las condiciones de sostenibilidad necesarias.”

El portavoz recalca que le llama específicamente la atención “que en una época de restricciones de agua para nuestros agricultores, la Junta utilice suelo urbano para un cultivo de grandes necesidades hídricas, utilizando, presumiblemente, agua potable, lo que será también investigado”.