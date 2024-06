El transporte sanitario, a la espera de que la Audiencia Nacional decida “qué es legal y qué no” en su modelo de trabajo

Muchos de los compañeros de trabajo de Ana, nombre ficticio, no quieren cambiar sus jornadas de 24 horas seguidas, trabajando en el transporte sanitario. Ella no está tan segura. “Las 24 [horas] se me hacen cada vez más pesadas”, reconoce, tras muchos años trabajando en el servicio de transporte sanitario del servicio de emergencias del 112 en Castilla-La Mancha. “Creo que [una jornada] de doce horas sí me vendría mejor. Pero he escuchado a mucha gente diciendo que no, que quieren las 24”.

David, que también trabaja desde hace años en el servicio de transporte sanitario, explica que un cambio así le vendría “muy mal”. Su nombre también es ficticio. “Si nos quitan las jornadas de 24 horas, nos viene muy mal. Sobre todo porque nunca estás disponible para dar el relevo en los turnos de ocho horas. Es decir, todos los días echaríamos horas extra, porque no podríamos dar el relevo a la hora indicada”, explica a este medio.

La regulación de las horas extra para este personal, así como su jornada y sus descansos, se encuentra en una suerte de 'limbo judicial'. Y sindicatos y patronal no logran llegar a un acuerdo para conseguir un convenio colectivo que ponga los puntos sobre las íes.

Ante esta “imposibilidad de negociar un convenio colectivo” sin haberse “establecido previamente un marco legal en materia de jornada y descanso”, la Federación de Empresarios de Ambulancias (ANEA) ha decidido presentar ante la Audiencia Nacional una demanda en materia de conflicto colectivo. El juicio está programado para el día 11 de junio.

La patronal ANEA ha formulado la demanda contra tres entidades: la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, la Federación Estatal de Servicios Públicos de UGT y la empresa Agetrans, de Sevilla.

El largo documento presentado ante la Audiencia Nacional explica que existe una “controversia” a nivel sectorial tras una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2022, y por eso piden la acción de los tribunales para resolverla. Este medio se ha puesto en contacto con la Federación ANEA para obtener una valoración de la demanda, sin recibir respuesta hasta el momento.

Cuando el horario se sale de lo dispuesto en el Estatuto

Entre leyes y decretos, y ahora esta demanda, conviene clarificar la cuestión. Alfonso Tercero, de CCOO Ciudad Real, lo explica así: “Si simplemente aplicamos el Estatuto de los Trabajadores, pues hay unos límites: ocho horas de trabajo diarias, y un máximo de 48 horas a la semana”. Pero este no es el caso del personal de transporte sanitario, que funciona en jornadas de 24 horas seguidas.

Y para salir de los límites del Estatuto de los Trabajadores, es necesario una legislación específica. El sector de las ambulancias se amparaba en el Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales de trabajo, que aplicaba al transporte. “Bajo ese decreto se justificaba que existiera una jornada superior a la del Estatuto, en el caso de las ambulancias”, explica el sindicalista.

Pero en los últimos años se han sucedido una serie de sentencias, explica Tercero, que han puesto en entredicho las jornadas, especialmente en lo que se refiere a la diferencia entre horas de trabajo efectivo y horas 'de presencia', que es lo que establece dicho Real Decreto. En concreto, se señala que “las horas de presencia no computarán a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, ni para el límite máximo de las horas extraordinarias”.

En la demanda que ha presentado ante la Audiencia Nacional la patronal de las ambulancias se hace referencia a varias de estas sentencias, y en especial, a la del Tribunal Supremo del 17 de febrero de 2022. La sentencia 159/2022 estableció, en resumen, que el Real Decreto no se podía aplicar al sector. “Entonces se rompen todas las negociaciones colectivas, porque la sentencia remite al Estatuto y hay un problema, que no se pueden superar las ocho horas de jornada diaria y las 80 horas anuales máximas de horas extra”, explica Tercero.

El mismo convenio colectivo de ambulancias de Castilla-La Mancha contempla un total de 2.184 horas de trabajo, con un total de 91 guardias de 24 horas, que superan ampliamente las 1.800 horas anuales que se establecen, añade Tercero. Este medio se ha puesto en contacto también con el Servicio regional de Salud para obtener una valoración ante el juicio, pero el SESCAM ha declinado realizar declaraciones al respecto.

“Hablamos de millones de euros”

Desde el sindicato USO, el delegado de la empresa Digamar Servicios S.L., Jesús Sánchez, explica que las horas de presencia tienen un “coste muy inferior” que la hora extra. “En el caso de Castilla-La Mancha, se pagan al 175% de la hora ordinaria”, señala. “Entonces, resulta que hay un problema de muchos euros, hablamos de millones de euros para los empresarios”, asegura el sindicalista.

“Constantemente hay conflicto”, explica el sindicalista, que resume la situación en que “ahora mismo no hay una regulación del sector y el Ministerio de Trabajo tampoco afirma nada”, destaca. “La última idea que han tenido los empresarios es aplicar la ley 55/2003, que regula el personal estatutario de la sanidad pública, pero nosotros no somos personal estatutario”, destaca el sindicalista. De hecho, recuerdan que a nivel regional, todo el transporte sanitario es privado y contratado a través de un concurso público.

“Se nos reconoce que somos sanitarios, por un lado, pero también hay comunidades autónomas que no lo hacen”, señala. Sánchez explica que “si no mejoran las negociaciones, se va a llegar a un momento en que no se van a poder negociar convenios”. Y recuerda que en el caso de Castilla-La Mancha, el convenio “lleva caducado desde 2022” y que el transporte sanitario se encuentra “en contratos de emergencia” desde la pandemia.

La mayoría “quiere seguir” con turnos de 24 horas

“La mayoría quiere seguir trabajando con turnos de 24 horas”, explica Fernando Peiró, responsable del sector de Sanidad de UGT Castilla-La Mancha. “Hacen una guardia de 24 horas, pero luego descansan varios días y esto les permite conciliar. Hacer turnos de ocho horas puede ser favorable en núcleos urbanos grandes, pero ¿qué pasa con las ambulancias en los pueblos?”, reflexiona el sindicalista.

“Las cuentas empiezan a no salir. Entonces va a haber un problema en lo asistencial. En lo laboral, por supuesto, pero también en lo asistencial”, asevera Peiró, que resalta que la Audiencia Nacional “no entiende de medias tintas”. “Van a decir qué es legal y que no. Y punto”, concluye.