"Cualquiera puede hacer teatro", la reivindicación de la compañía albaceteña con actores y actrices con discapacidad visual

Una incapacidad visual no es motivo para no subirse a un escenario a vivir el teatro. Es lo que reivindican desde la compañía La Ruina Teatro este sábado 31 de julio en el Festival de Mérida, que se traslada este fin de semana al Teatro Romano de Regina, en Casas de Reina Es una de las asociaciones culturales apoyadas por la ONCE y está formada por personas ciegas o con discapacidad visual. Representarán la obra 'El coro', de las Sátiras de Juvenal, escrita y dirigida por Juanma Cifuentes.

Pepa Muñoz es una de las actrices protagonistas, que recalca que la compañía lleva 30 años ya trabajando encima de las tablas, junto a tres distintos directores. "Es la adaptación de un texto de un grupo de coristas que van en tiempos romanos buscando un sitio para actuar frente un público. Hace referencias a cosas muy actuales", explica Pepa. Es la única mujer totalmente ciega que actuará en las tablas extremeñas.

Pepa señal que la adaptación de la obra es, en realidad, menos compleja de lo que se puede pensar. "A cada uno se le asigna su papel y su texto, y empezamos a hablar de la adaptación. Cada uno de nosotros tiene una visión distinta, entonces nos lo adaptan o a ordenador o por audio. Las personas estudian su papel y comenzamos el trabajo con el director, como un grupo de teatro normal y corriente, pero con nuestras propias adaptaciones", señala la actriz.

Al tener problemas para ver, normalmente se valen de una alfombra, un césped u otros elementos para ubicarse en el escenario. "En la adaptación de Juan Tenorio, trabajamos alrededor de una mesa muy larga y con nuestras referencia para saber dónde estamos", afirma. Además, asegura que el papel de los compañeros es fundamental. "Es muy fácil que en un momento dado una se gire un poco y no se ponga de cara al público. Pero siempre hay un compañero que nos puede situar en nuestro sitio", recalca Pepa.

"Estamos contentísimos y muy orgullosos de poder estar en Mérida. Hemos estado dos años en Almagro y también hemos abierto el festival de Chinchilla. Orgullosos de poder ir como aficionados y con nuestras características, que podamos haber llegado tan lejos. Y nuestro trabajo que nos cuesta, ¡mamma mía!", se ríe la actriz.

Pero también, recalca, se trata de reivindicar que "todo el mundo tiene derecho a hacer teatro". "Somos capaces de subirnos a un escenario con nuestra discapacidad. Por supuesto que nos da un poco de taquicardia, porque tenemos un hándicap, pero también estamos contentísimos de poder hacerlo y poder superarnos. Esto es pura superación personal", afirma.

"Llevamos tanto tiempo compartiendo, tantos años, que nos tenemos paciencia, nos ponemos en el lugar del otro y tenemos una gran complicidad. Basta con que me cojan de la mano para saber lo que me quieren decir. Y así somos un grupo normal, al fin y al cabo", concluye Pepa Muñoz.