El programa televisivo 'Un país para leerlo' llega a Albacete

Desde hace un tiempo venimos contando que Albacete es la ciudad de la poesía. La efervescencia literaria de la capital manchega ha llamado la atención del programa de La 2 de TVE 'Un país para leerlo'. Hace unas semanas estuvo rodando una nueva edición de esta serie magazín que se emitirá este viernes, a las 19.30 horas de la tarde y que estará colgado en la web de la cadena pública.

El presentador de este espacio televisivo es Mario Obrero. El poeta nacido en 2002 es una referencia absoluta en el panorama lírico desde que hace tres años consiguiera el prestigioso Premio Loewe de Poesía a la Creación Joven. Preguntamos a este genial poeta y gran divulgador del género, y adelanta parte del contenido de este episodio grabado en Albacete. “Los autores que van a salir en el programa son Almudena Sánchez, que aunque ella es mallorquina vive ahora en Albacete y eso es algo que también hacemos habitualmente, no hace falta un carnet de pureza racial, sino que simplemente es un pretexto para hablar de ciertas autoras y este ha sido el caso de Almudena y fue estupendo”.

Esta parte se rodó en los Depósitos del Sol y como explica Mario Obrero con gran colaboración del equipo de la biblioteca pública. Añade algo más: “Hablamos con Pablo Albo, frente a la catedral de Albacete. También me hacía mucha ilusión porque Pablo es el primer autor de narrativa infantil que sale en el programa y esto me parecía muy importante, la conversación fue estupenda”. Pablo Albo es un cuentista que reside “en el Albacete de La Mancha de Don Quijote”, comenta en su página web, “aunque para poco en casa. Anda siempre de acá para allá por las carreteras con la vista puesta en el horizonte y rumiando entre dientes las palabras de su próxima historia”.

Ahora preguntamos a Almudena Sánchez sobre su paso por el programa de La 2 y nos confiesa que ha sido una sorpresa, un orgullo y un gran honor. La buscaron y aquí la encontraron, en Albacete. Los versos de su novela 'Fármaco' han servido como terapia para muchos lectores, dentro y fuera de España. Almudena ha recorrido ciudades y pueblos mostrando una obra poética única que encontró su germen en la depresión que sufrió su autora.

Reflexiona Almudena Sánchez sobre la vitalidad literaria de la ciudad en la que lleva meses viviendo: “En Albacete es muy fácil integrarse en la vida literaria porque hay mucha gente que lee. Yo tengo amigas que son profesoras de instituto y leen un montón. Puedo compartir con ellas opiniones, valoraciones de libros. Luego, la Librería Popular que está al tanto de todas las novedades, que trae autores y autoras, muy interesantes. Y La Cachorra Yeyé que fomenta muchísimo la poesía y todo tipo de arte. Realmente es una ciudad literaria porque lo es. Y se ha formado, además, de manera independiente a otras ciudades; y el Oh Poetry!, que se realiza en verano y que es uno de los festivales más importantes que se están haciendo en España. Los autores y autoras que traen son de primer nivel. Me integración ha sido fácil y muy cómoda. Muy satisfecha de estar aquí. Espero que igual que los albaceteños y las albaceteñas me aportan muchísimas cosas yo pueda aportarles lo mismo”.

El programa de Televisión Española también ha contado con la colaboración de Andrés García Cerdán, autor de numerosos libros premiados a nivel nacional y referencia en la ciudad entre las distintas generaciones de poetas que escriben día a día. El creador de poemarios como 'Químicamente puro', 'Grunge' o el ensayo 'La Mirada Salvaje. Poética del espejo y del espejismo', por citar sus últimos títulos, habla sobre Lorca y su relación con Albacete.

Una ciudad a la que Mario Obrero ha llegado con mucha alegría e ilusión. El presentador de 'Un país para leerlo' conoce Albacete de su paso por el festival Oh Poetry! y dice sentirse admirador de Albacete “igual que ser admirador de Faulkner en ”Amanece que nos es poco“. Y algo más. Afirma Obrero acerca del programa que ”hay que ir a las ciudades pequeñas y sobre todo, a las que son más agradecidas, que creo que eso es algo que hemos notado como equipo de grabación. Al final, en el sitio en el que a uno menos se le espera, con más abrazos abiertos se le acoge; con más generosidad se le recibe y es muy de agradecer. También es la función del programa, dentro del servicio público de la televisión, es mostrar las ciudades, también las periferias y también aquellas que no están llamadas a salir en otros ámbitos o ser escenario de otros eventos. Nosotros tenemos que estar ahí, para eso se llama 'Un país para leerlo', para salir de Madrid, de Barcelona, de Valencia y llegar a todos sitios y además disfrutando de sus autores“.

El magazín literario de La 2 ya ha recorrido diferentes puntos de la geografía española en las 19 entregas emitidas. Toledo y Ciudad Real forman parte de este mapa literario al que ahora se suma Albacete. Aparte de los autores citados, el equipo de grabación ha visitado a un club de lectura, la Librería Popular y el Hospital General Universitario de Albacete.

En el centro sanitario, el programa televisivo se ha interesado por la iniciativa de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y la Hermandad de Donantes para acercar la literatura a los pacientes y donantes. Una actividad en torno al 23 de abril que este año ha venido acompañada del regalo de un libro exclusivo para la ocasión, 'La sangre de nuestra tierra. Brevísima historia literaria de Albacete“. Un pequeño volumen escrito por José Iván Suárez, colaborador en ElDiario.es Castilla-La Mancha, y con el que amenizar la estancia en el hospital.

“La literatura sigue, más allá de Barcelona o Madrid, la literatura está también en la Mancha, en Albacete, en todas partes, la literatura siempre está”, resume Almudena Sánchez y mientras tanto, el aliento creador continúa en esta ciudad de provincias con escritores y escritoras de alcance nacional.