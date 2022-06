Las trabajadoras de la limpieza de la UCLM consiguen que la contrata les pague el plus de disponibilidad

Las 235 trabajadoras de la limpieza de la UCLM cobraran por fin el plus de disponibilidad actualizado a 2022 y los atrasos del año 2022. “La empresa adjudicataria de la contrata, SERVEO, ha hecho hoy los ingresos bancarios al personal de limpieza adscrito al servicio. Estamos a la espera de que les entreguen las nóminas para confirmar la actualización del IPC del plus y el abono de los atrasos correspondientes”, ha explicado el responsable de Organización de CCOO-Hábitat de CLM, Alejandro Jiménez.

Ña nómina de estas trabajadoras incluye desde hace 14 años un plus de disponibilidad, que todas las sucesivas contratas de la UCLM han respetado, actualizado y abonado puntualmente. Hasta que ha llegó SERVEO, que dejó de pagarlo. “Pero que ha rectificado tras la movilización del personal de limpieza del campus de Ciudad Real, que se concentró ante el rectorado el pasado 21 de junio para exigir su plus”, detalla Jiménez.

“Celebramos que SERVEO haya cambiado de opinión y se solucione un conflicto que nunca debió comenzar, pues a nuestro entender no tenía ningún sentido. Creemos que los responsables de esta empresa no entendieron bien la naturaleza del Plus de Disponibilidad; y de ahí el error de no actualizarlo. Posiblemente se debió a algún problema de interpretación relacionado la ley de desindexación”.

En este sentido, el responsable de CCOO-Hábitat recuerda que el pasado mes marzo, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT suscribieron un manifiesto conjunto en el que piden una reforma de la Ley de desindexación de la economía que posibilite revisar los precios en las licitaciones públicas.