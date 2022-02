UGT pide reformular el modelo bilingüe en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Un total de 612 proyectos de bilingüismo y pluringüismo llenan las aulas de los centros de Castilla-La Mancha, y se trata de un modelo que ofrece "comodidad" a los centros para sumarse o no a esta iniciativa, "calidad" y plantillas consolidadas, pero que está abierto a mejorar para seguir asentándose en la región, según el viceconsejero de Educación, Amador Pastor.

Estos proyectos no se corresponden al total de centros educativos en el sistema ya que cada uno puede tener más de un proyecto, en función de cada nivel educativo. Este año 54 centros educativos de Castilla-La Mancha han solicitado darse de baja del sistema de bilingüismo y pluringüismo. Solo se han incorporado tres nuevos y otros 60 han planteado modificaciones a la Consejería de Educación.

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha pedido hoy "reformular" el modelo ante el abandono por parte de los centros de esta práctica educativa. En concreto afirma que el sistema de bilingüismo castellano-inglés en las aulas de Castilla-La Mancha "se está desmontando curso a curso, ya que hasta el momento han sido 51 los centros de la región que han decidido abandonar el programa y no lo impartirán para el curso 2022-2023.

Se trata de ocho centros de la provincia de Albacete, 9 en Ciudad Real, 4 de Cuenca, 6 en Guadalajara y 24 centros en Toledo. El responsable del sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, Manuel Amigo Carceller, afirma que el actual modelo necesita un cambio urgente.

"Desde que la comunidad educativa de cada centro a través de los Consejos Escolares, y los claustros de profesores, tienen la potestad para establecer si el modelo bilingüe es lo que más conviene para el alumnado del centro, y pueden decidir si mantener o abandonar el programa, se observa una clara tendencia hacia el abandono del programa bilingüe en Castilla-La Mancha. Algo que pone de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo", ha señalado.

Desde el sindicato afirman que llevan años alertando de que el funcionamiento del programa bilingüe no era suficientemente bueno y que no justificaba ciertos problemas que traía el modelo bilingüe a las aulas, tales como la segregación del alumnado en bilingües-no bilingües, organización más compleja de los centros, carga de trabajo para el profesorado, falta de inversión para la formación, empeoramiento de las condiciones laborales y lo que consideran más grave, pérdida de aprendizajes por no utilizar la lengua castellana como lengua vehicular en algunas áreas.

UGT Enseñanza defiende que el modelo bilingüe establecido no es la mejor manera de reforzar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y pide a la Consejería de Educación medidas como son la contratación de más profesorado especialista del idioma y la reducción de las ratios de alumnos en las horas de aprendizaje de lenguas extranjeras.

Las cifras "no son tan escandalosas", según el viceconsejero

La "mayoría" de los centros que solicitan abandonar el modelo "daban una materia" a la semana, por lo queno son cifras "tan escandalosas", decía días atrás el viceconsejero de Educación, Amador Pastor.

"Los abandonos no son de golpe porque aquellos centros que han iniciado el proyecto tienen que terminarlo hasta el final de ciclo" --si es de Primaria, Secundaria o Bachillerato--. Desde 2018, se contabilizan unos 80 centros que van retirándose de la opción bilingüe y en este curso 2022-2023 se sumarán al abandono progresivo los que finalmente se autoricen en la resolución definitiva.

Se ofrece "confianza, programas de calidad, márgenes en la carga lectiva, el respaldo de plantillas consolidadas, y la mejora de la competencia lingüista al alumnado", ya que se les facilitan pruebas de certificación con escuelas de idiomas. Tal y como ha señalado el viceconsejero, el 73,56% de los alumnos han podido certificar el nivel B1 de inglés.

Los directores y jefes de estudios explican las razones del abandono

Ángel Coronel, el director del IES Doña Blanca de Molina en Molina de Aragón (Guadalajara), ha explicado a Europa Press que este curso es el último siguiendo el modelo bilingüe, después de 8 años, y ha explicado que la razón principal para abandonarlo es que "falta alumnado interesado en este tipo de enseñanzas" porque no existe en Primaria en ningún centro de la zona.

"Se les hace cuesta arriba, las familias a lo mejor prefieren que saquen mejor nota con un esfuerzo menor", ha afirmado este director, que aboga por realizar en inglés asignaturas más optativas, lo que rebajaría la dificultad al alumnado.

Por contra, la jefa de estudios del CEIP Isaac Albéniz de Cuenca, Teresa Recuenco, ha relatado que desde 2010 este centro viene practicando la enseñanza bilingüe, pues ya representa su "seña de identidad". "Empiezan desde Infantil y cuando llegan a sexto de Primaria no encuentran dificultad".

"Estamos muy contentos. La plantilla se ha ido configurando con arreglo a esa necesidad, se necesita una plantilla que responda", ha afirmado Recuenco, que ha indicado que los profesores de su centro ya contaban con un nivel B2, y ha cursado el nivel C1 y C2 en algún caso, previendo "lo que podía pasar".