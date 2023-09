La Universidad de Castilla-La Mancha advierte contra una campaña de phising en sus correos electrónicos

Detectada campaña de #phising en cuentas @uclm_es

Se están tomando medidas para mitigar la campaña.

Si has recibido un correo de este tipo, no remitido por @uclm_es, recuerda no usar el QR e informar del mensaje fraudulento cómo se describe en https://t.co/jIFAr0YWLL pic.twitter.com/b7QPNQSpzP