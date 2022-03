Un viaje teatral a la guerra del Rif, entre música y olor a gas mostaza

"Miles de muertos de ambos bandos", "crueldad insoportable de las mutilaciones, de los incendios y los bombardeos", "utilización perversa por parte de los gobiernos españoles de los indígenas rifeños para paliar la altísima mortalidad de los peninsulares". "¿Qué derecho tenía España a colonizar y explotar el Rif?", se preguntan los autores de la obra 'Rif (de piojos y olor a gas mostaza)' Laila Ripoll y Mariano Llorente. El espectáculo teatral llega este viernes 4 de marzo al Teatro Buero Vallejo de Guadalajara, a las 20.00 horas, y ofrece humor, sarcasmo y también música para "desvelar la incontenible corrupción del estamento militar y su ridícula hombría".

"También para traer al escenario la conmoción de todo un país, de charanga y pandereta como diría el poeta, que vio cómo sus hijos eran enviados a morir por nada, y obligados a matar a unos nativos que eran tan desgraciados y tan pobres como ellos y que tenían todo el derecho a proteger su tierra".

Apriori Gestión Teatral coproduce la obra, creación de Micomicón, con el Centro Dramático Nacional. Joseba García explica que los autores llevan años escribiendo sobre la historia reciente, pero que con esta obra llegan a la "raíz de todos los males" que sufrió España con la colonización de la zona del Rif. "Quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo", reflexiona el gestor cultural, que señala que al entender este "desastre", se entienden también muchas cosas. "Los autodenominados rifeños fueron los que posteriormente y, con los mismos métodos, dieron el Golpe de Estado en 1936", recalca.

"El mismo Franco estuvo en el Rif, así como todos los que luego vinieron y dieron ese golpe. Muchos de los rifeños fueron los que llegaron en brigadas conocidos como los 'moros' que producían estragos por donde pasaban", explica. Sin embargo, la obra simplemente narra los hechos, porque "no es misión del teatro aleccionar a nadie". "Exponemos los hechos documentales y oficiales, mostrando cómo se vivía en el Rif, cómo ocurrió el desastre de Annual con miles de muertos y la venganza llevada a cabo por los gobiernos de Francia y España, bombardeando con gas mostaza que estaba prohibido", señala.

Los tres protagonistas son tres soldados jóvenes, que quieren retratar a quienes abandonaron sus hogares para acudir al conflicto. Uno de ellos, no sabe leer ni escribir, muestra la realidad de miles de jóvenes reclutados; otro muestra a quienes eran "cuota", es decir que su familia pagaba para que no se fueran, pero como la guerra duró tanto tiempo no pudieron librarse del conflicto. Y, por último, un rifeño, soldado alistado "para luchar contra sus hermanos rifeños, aunque él dice que es para comer".

"Es una gran producción, muy compleja y sólo se puede abordar si contamos con el compromiso de las administraciones públicas, en este caso, del Centro Dramático Nacional. Agradecemos al Teatro Buero Vallejo que nos pusiese fecha antes incluso de que se estrenase". La función promete ser musical, con una gran carga en sus letras y un espectáculo que, en ocasiones, llega incluso a ser cabaretero.

Laila Ripoll, destaca, es una de las directoras "más reputada a nivel nacional", que ha ecibido, entre otros, el premio Nacional de Literatura Dramática, el Max al mejor autor, el homenaje de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, el premio “Ojo Crítico” de Radio Nacional de España, el Caja España de teatro, el “José Luis Alonso” de la Asociación de Directores de Escena y el “Artemad”.

El "maravilloso" reparto está compuesto por Arantxa Aranguren, Néstor Ballesteros, Juanjo Cucalón, Ibrahim Ibnou Goush , Carlos Jiménez-Alfaro, Mariano Llorente, Mateo Rubistein, Sara Sánchez y Jorge Varandela.