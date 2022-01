El viraje Paco Núñez, el heredero de Cospedal que protestaba contra las macrogranjas

26 de enero de 2018. Los y las portavoces del PP, el PSOE e IU-Los Verdes presentaban una moción conjunta contra la instalación de macrogranjas porcinas en Almansa (Albacete). "En los últimos meses, nuestra región está en el punto de mira de la industria cárnica menos sostenible, menos saludable y que menos puesto de trabajo genera", comenzaba el documento aprobado en un Ayuntamiento dirigido por Francisco Núñez Núñez, ahora presidente del PP castellanomanchego. "Se pretende transformar la ganadería tradicional, saludable, sostenible y de calidad, en grandes infraestructuras deshumanizadas", recalcaba ese escrito.

Cuando el PP de Castilla-La Mancha se manifestaba y arremetía contra las macrogranjas

Saber más

Además, señalaba como "evidente" que el "primer riesgo" era el ataque a las "pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, gestionadas por autónomos y sus familias". Y, continuaba apuntando a otras localidades de Albacete, como Alpera gobernada también por el Partido Popular donde se proyecta una instalación que, señalaban entonces, estaba "sobre el acuífero del cual bebemos agua los pueblos de Almansa, Zarra, Teresa de Cofrentes, Ayora…".

"El Ayuntamiento de Almansa, defiende las granjas de toda la vida, regentadas por pequeños empresarios y sus familias. Granjas que permiten una vida más digna a los cerdos, con más espacio para moverse y procesos más lentos (naturales) de crianza", zanjaba la moción, que expuso el mismo Paco Núñez, según el libro de actas.

"Queremos apoyar a los pueblos vecinos que están luchando contra esas instalaciones, no creemos en ese modelo de explotación". Son palabras de Núñez también en esos años, cuando era alcalde de Almansa, en un vídeo rescatado por el PSOE de Castilla-La Mancha ante el cambio de postura radical que ha mostrado el político en relación a este tema.

Garzón y Nuñez (PP) se equivocan cuando creen que solo hay dos realidades ganaderas o extensivo o macrogranja. Pero la hipocresía de Nuñez es infinita ya que siempre se ha opuesto a la macrogranjas (vean vídeo). Frente a los extremos, diálogo, acuerdo y regulación. (1/2) pic.twitter.com/O9gamP8DoE — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 10 de enero de 2022

¿Qué ha cambiado en 2022?

Tres años lleva el almanseño Paco Núñez como presidente del PP en Castilla-La Mancha, todos en la oposición después de que el partido perdiese seis escaños en las últimas elecciones autonómicas en favor de Ciudadanos y el PSOE. Y en tres años, su postura respecto a la ganadería intensiva ha ido evolucionando para cambiar radicalmente después de las declaraciones de Alberto Garzón a The Guardian y espoleado por la ofensiva nacional del PP de Pablo Casado contra el ministro, en plena precampaña electoral en Castilla y León.

Mientras en 2018 el alcalde pedía ante las Cortes regionales que "desarrollase y aprobase regulaciones necesarias, fomentando la ganadería extensiva, natural y sostenible", en enero de 2022 y como presidente 'popular' ha liderado una iniciativa para reprobar de manera institucional a Garzón en las Cortes regionales. Entre ambas declaraciones, Núñez se mostraba esquivo con la cuestión en una entrevista concedida a elDiarioclm.es en febrero de 2020.

"¿El PP está a favor de estas las instalaciones ganaderas intensivas?", le preguntaba este medio y su respuesta (ya no era alcalde) fue tajante: "Lo he dicho en la provincia de Cuenca que es la que tiene más tensión en este sentido: cualquier actividad económica que cumpla la legislación vigente debe ser autorizada y aprobada. Lo contrario no tiene sentido".

Y cuando se le preguntaba si eso debía ser así incluso en el caso de que el medio ambiente se viera perjudicado, el líder del PP castellanomanchego cargaba contra Emiliano García-Page. "Lleva cinco años y no ha traído ninguna iniciativa legal en ese sentido. A quien le corresponde es al Ejecutivo regional. Yo he sido alcalde y unos proyectos me gustaban más que otros, pero no es cuestión de gustos si cumple los parámetros legales". En todo caso, y como líder de la oposición regional afirmó que tampoco iba a pedirlo y aquí de nuevo una larga cambiada contradictoria: "No vamos a proponerlo. Hay una legislación muy exigente que hay que cumplir".

Este jueves en el Parlamento castellanomanchego no se dio el visto bueno a la reprobación de Garzón que pedía el PP y que contó con el apoyo de Ciudadanos, pero Núñez -y sus diputados- mantienen que las palabras del ministro son un "ataque infame" y una "completa traición al sector". Lamenta igualmente que se hablase de acusar a los ganaderos de "maltrato animal y de llevar a cabo prácticas que contaminan el suelo".

Algo que contrasta con la moción municipal en Almansa apoyada por el grupo municipal liderado por Paco Núñez en 2018 en la que se señalaba que "otro de los grandes riesgos" de las macrogranjas es la contaminación del subsuelo, "consecuencia de los purines vertidos por los animales en grandes cantidades". "El exceso de nitratos en esas defecaciones, puede contaminar las aguas subterráneas, que después llegan a los pozos y nacimientos para el consumo humano", rezaba la moción.

Al final lo que ha cambiado ha sido el argumentario político que marcó Pablo Casado con su primer mensaje de crítica a la entrevista de Alberto Garzón. "Es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Exigimos responsabilidades y una rectificación inmediata", señalaba Casado. Durante el debate en las Cortes regionales, la diputada Lola Merino repitió el argumentario de que Garzón es "reincidente" en sus ataques al sector.

Quién es Paco Núñez

"Paco, vas a volver a ganar con mayoría absoluta porque estoy seguro de que todos en Castilla-La Mancha saben que solo pueden depender de ti" auguraba el líder nacional del partido, Pablo Casado a Paco Núñez en 2018, cuando era proclamado sucesor de María Dolores Cospedal. Era entonces el delfín elegido de la presidenta del partido y también se le consideró como el candidato del aparato para llevar al partido de vuelta a la Junta.

No lo consiguió. De hecho, el PP perdió seis escaños en 2019, convirtiéndose en un partido cuya oposición comenzó impulsando en conjunto con el PSOE una Proposición de Ley para que los diputados volviesen a tener sueldo. Ambos partidos presentaron esa propuesta de modificación del Reglamento para que se recuperase el sueldo de los parlamentarios, a cambio de tener dedicación exclusiva, una iniciativa que se aprobó en cinco minutos. Se votó entonces también la limitación de dos mandatos del presidente de la Junta, que se eliminó.