El PP de Castilla-La Mancha fracasa en su intento de reprobar a Garzón y manipula de nuevo su discurso sobre macrogranjas

El PP ha acusado a Alberto Garzón de decir en su entrevista con el medio The Guardian que "España exporta carne contaminada de animales maltratados". No es cierto, ya que el ministro dijo el equivalente a carne de "peor calidad". Sin embargo, Lola Merino insistió en hablar de "carne contaminada", lamentando las "gravísimas declaraciones" de "la izquierda radical" a lo largo del debate general propuesto por el Partido Popular de Castilla-La Mancha para pedir la reprobación de Garzón, iniciativa que no saldrá adelante, porque el PSOE adelantó que votaría en contra de la moción.

Macrogranjas, una polémica que ha explotado tras años de protestas sociales

Saber más

Merino lamentó las "declaraciones insultantes" que, afirmó, "ponen en tela de juicio" la profesionalidad del sector ganadero y cárnico. "Está regulado por la legislación europea que en materia sanitaria y de bienestar animal es la más estricta del mundo", aseveró. "Estas indignantes y vergonzosas declaraciones sólo merecen la reprobación y su cese fulminante como ministro, porque no son una anécdota", recalcó la parlamentaria.

Merino insistió en varias ocasiones en que Garzón dijo que se exporta "carne contaminada". "Es un ataque en toda regla a nuestros ganaderos, veterinarios, a funcionarios públicos. Las declaraciones son una reincidencia, en una fijación que tiene contra el sector agroalimentario español y son una deslealtad a España, al país que representa y un insulto a la marca España y son mentira". Además, ironizó con que Garzón es un "ministro cuota" que no tiene "ninguna cultura alimentaria", o "cultura ganadera. "Habla sin conocimientos, pero lo grave es que sus declaraciones no fueron palabras desafortunadas, es reincidente".

"Es una ristra de mentiras inventadas por la izquierda más radical para desprestigiar a nuestros ganaderos. Ese es el tema", zanjó la parlamentaria ciudadrealeña. "Es un ministro que no tiene ni la más puñetera idea de lo que tiene que defender, nos ataca día sí y día también". Y atacó también al PSOE por no apoyar su moción: "Han perdido ustedes la cabeza, han comprado las mentiras sectarias de la izquierda". "Si no cree en los huevos de la ganadería intensiva, pues cállense", remató.

García-Page: "Estamos para resolver problemas, no para tirarnos trastos a la cabeza"

A la vez que se debatía en las Cortes, Emiliano García-Page comparecía junto a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez Jiménez. El socialista confirmó que no se reprobaría a Garzón e ironizó con que no le han "faltado ganas de reprobar a Cospedal todas las semanas y no lo hemos hecho, porque estamos para resolver problemas, no para tirarnos trastos a la cabeza. Sin embargo, insistió en que hay que "defender nuestros productos, nuestros trabajadores y lo que somos".

Y señaló que si "eso no se entiende, no se entiende nada". Volvió a invitar a Garzón a visitar la región para que vea "empresas inmensas que son envidadas en el mundo entero con miles de trabajadores" y para decirle a estas personas "que su trabajo es de peor calidad". "Es discutir si la calidad de un pez que es pesca con una caña o en redes por miles es mejor o peor". "Lo que importa es que no se hable de mejor o peor calidad sin probarlo, que se venga que aquí tiene las puertas abiertas".

"Muy poca vergüenza"

De vuelta en las Cortes, el diputado socialista, Fernando Mora, declaró que las palabras de Garzón no fueron "muy meditadas", pero aseguró que sólo se votaría en favor de la moción 'popular' si se incluía la reprobación también a Paco Núñez, presidente del PP Castilla-La Mancha. Esto, porque el socialista considera que las palabras de hace unos años de Núñez son "diez veces peor" que las de Garzón. "Hay que tener muy poca vergüenza para pedir la reprobación del ministro y no del presidente del PP. Muy poca vergüenza".

Mora citó extractos de la moción que se aprobó en Almansa cuando la localidad estaba gobernada por Núñez, en la que se hablaba de la "contaminación del subsuelo" o del "ataque a la salud y la habitabilidad" que suponen las macrogranjas. "Han dicho que son indignas para la vida misma, su poca movilidad y que generan piezas de consumo lejanas a lo natural. Esto le da dos mil vueltas a lo que dijo el ministro". Además, criticó que se borrasen tweets, "para ver si la gente no se entera, pues que se entere la gente", recalcó blandiendo fotos de las citas.

"Podríamos pedir la reprobación de Núñez, pero a nosotros nos interesan los ganadores. Vamos a defender a los ganaderos que es lo que toca. Porque en Castilla-La Mancha, ya sea intensiva o extensiva la ganadería se produce buen producto y lo vamos a defender. Desde luego nos hubiera gustado que lejos de parapetarse en la enmienda que presentamos a la ley que aprobaremos hoy, la hubiesen apoyado", recalcó.