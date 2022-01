La Junta de Castilla-La Mancha lamenta la “frivolidad” del PP al pedir en las Cortes la reprobación de Alberto Garzón

Las Cortes de Castilla-La Mancha debatirán este jueves una moción de reprobación al ministro de Consumo, Alberto Garzón y pidiendo también su cese. Las razones, son de sobra conocida: las palabras de Garzón acerca de la ganadería intensiva y en defensa de la extensiva. El Gobierno regional ha dejado claro que votarán en contra de lo que consideran una "frivolidad". La moción no saldrá entonces adelante, porque el PSOE tiene mayoría absoluta.

La portavoz de Gobierno, Blanca Fernández, ha lamentado la "frivolidad" de los 'populares', pero en particular de su presidente, Paco Núñez, añadiendo que el PP votará en contra de la moratoria que ha anunciado la Junta para que el sector cárnico sea "sostenible y respetuoso". El ministro Garzón ha salido también en defensa de dicha moratoria. Fernández ha criticado también que el presidente de los 'populares' salga a favor ahora de las macrogranjas, cuando llegó incluso a prohibirlas en su pueblo, Almansa, cuando era alcalde del mismo; la portavoz ha resaltado incluso que se han borrado mensajes en las redes sociales en contra de este tipo de infraestructuras.

"Siempre se ha mostrado en primera persona contrario a las macrogranjas, protagonizando vídeos, promoviendo mociones e incluso prohibiéndolas, por no hablar de mensajes que ahora borran. Nos parece lo más grave la reprobación, y es una frivolidad proponer esta propuesta. Hay que respetar las instituciones", recalcó Fernández. Y recordó que en las Cortes no se ha reprobado ni a Nacho Villa, condenado por malgastar dinero público, ni tampoco a Cospedal. "Este jueves Núñez no quedará reprobado, pero sí retratado por sus incoherencias, sus mentiras y su oportunismo".

Además, Fernández ha recordado que el PP no sólo ha prohibido las macrogranjas en Almansa, sino también este mismo martes en Daimiel, y ha pedido medidas similares en la Diputación de Guadalajara y Ciudad Real.

Conflictos sociales

"Lo que hay que hacer ahora es ordenar el sector, no huir de los problemas, sino afrontarlos", resaltó la socialista. Por eso, señaló, se ha diseñado una moratoria de este tipo de instalaciones hasta 2024. "Hay que hacerlo con consenso, con el objetivo de la sostenibilidad de la que tanto hablamos. No queremos demonizar las macrogranjas. No se entiende que ahora el señor Núñez, que ha sido su azote, ahora se dedique a reprobar a ministros y a montar espectáculos", afirmó la portavoz.

Además, concluyó, no se puede olvidar que existe un movimiento ciudadano y que hay "cierto malestar en muchas poblaciones donde se han sufrido estas iniciativas". "Hay conflicto social y vamos a poner orden", zanjó.