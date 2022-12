Bajan los desahucios por impago del alquiler en Castilla-La Mancha tras el máximo marcado a principios de año

Los desahucios realizados en Castilla-La Mancha con motivo del impago del alquiler han disminuido un 10,3% en el tercer trimestre del año en relación a 2021. Concretamente, en este periodo se han realizado 204 operaciones judiciales de este tipo, frente a las 254 del periodo anterior. El máximo anual se marcó en el primer trimestre del año, con 288 lanzamientos por este mismo motivo.

Según datos actualizados del Consejo General del Poder Judicial, del total de 262 desahucios practicados, 204 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente de alquileres impagados, mientras que otros 39 lanzamientos se derivaron de ejecuciones hipotecarias resueltas y los 19 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler disminuyeron un 7,4 %, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias descendieron un 56,2 %, y en lo que respecta a otras causas la reducción fue el 46,2 %. Todo ello con respecto al tercer trimestre de 2021.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes existentes en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2022 fue de 234, un 21,2% menos que en el mismo periodo del año 2021. De ellos, 141 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 35%.

Concursos y despidos

Al margen de esta cuestión, otro de los datos más significativos del informe del Consejo General del Poder Judicial es que el número total de concursos presentados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre de 2022 experimentó un crecimiento del 90,4% con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2021.

Este incremento se ha producido en todos los tipos de concursos: en los presentados por personas naturales no empresarios fue del 54,8 por ciento; en los de personas naturales empresarios se situó en el 229,4 por ciento; y en los de personas jurídicas, en el 116,7 por ciento.

El trimestre analizado se ha visto afectado por el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas desde que se aprobó por primera vez en marzo de 2020. La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

Asimismo, en el segundo trimestre de 2022 se han presentado en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha 869 demandas por despido, un 36,6 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de la región, en total 961, ha sido un 7 por ciento inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2021.