Castilla y León impondrá restricciones a los no vacunados si la incidencia del COVID vuelve a saturar hospitales

La Junta de Castilla y León impondrá medidas restrictivas a los no vacunados si la incidencia del COVID-19, en este momento con un incremento sostenido, acaba afectando a los hospitales de la Comunidad. Así lo ha avanzado este jueves el vicepresidente, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además, ha comentado que desde los centros de salud se está recomendando la vacunación a las personas que hasta el momento han prescindido de ella. Quedarían fuera de esta recomendación de vacunarse y de las restricciones aquellos que no pueden inmunizarse por prescripción médica.

Igea ha añadido además que "no pueden pagar justos por pecadores" y que lo adecuado es que sea "quienes han decidido situarse en una zona de riesgo" los que asuman las restricciones. En este momento, el crear un 'pasaporte covid' en Castilla y León "está en estudio", y según Igea, no es el momento de impulsarlo, si bien al Gobierno autonómico le "empieza" a preocupar el aumento de la incidencia. En este momento el 34% de enfermos ingresados en la UCI son personas no vacunadas afectadas por la enfermedad, algo que el vicepresidente ha insistido en destacar.

Lo que la Junta no va a poder abordar es la inmunización de trabajadores de las residencias. La última cifra que aportó la Consejería de Familia era de 1.500 trabajadores no vacunados por decisión propia. El vicepresidente entiende que, si bien no se pueden vulnerar sus derechos "porque en este país la vacuna no es obligatoria", las empresas sí pueden decidir dónde sitúa a los trabajadores no inmunizados.

Respecto a la segunda dosis que deben recibir los inoculados por Janssen, que pierde efectividad más rápido que otros compuestos, el vicepresidente ha precisado que se convocará públicamente y una vez que concluya la campaña de tercera dosis para mayores de 70 años.

