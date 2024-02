Sigourney Weaver, sobre los abusos en el cine: “El 'Me too' no iba a cambiar las cosas de la noche a la mañana”

La actriz estadounidense Sigourney Weaver, que recibirá el Goya Internacional en la 38 edición de los Premios, ha condenado los abusos sexuales en la industria del cine y ha señalado que cuando explotó el movimiento del 'Me too' en Hollywood se sabía que las cosas no iban “a cambiar de la noche a la mañana”.

“No puedo dejar de pensar en estas mujeres”, ha confesado la actriz en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, ciudad que acogerá mañana la gala de los Goya, al ser cuestionada por cómo valora que estos casos se sigan produciendo años después de que ella misma denunciase el sexismo en la industria, todo ello cuando en el cine español han salido a la luz denuncias de este tipo.

La intérprete ha lamentado que estos casos se sigan produciendo y ha agradecido a las mujeres víctimas que alcen la voz contra los abusos porque así intentan “que la industria sea más segura” para todas.

En este sentido, ha apuntado que desde que explotó el 'Me too' se sabía que la situación “no iba a cambiar de la noche a la mañana”, pero ha incidido en que se está “en proceso” en todos los campos. “El movimiento si sirve para que se arroje luz en la existencia de estos casos”, ha aseverado, para reivindicar que ha impactado en el empoderamiento de las mujeres: “Para decir no, para decir para. Hay una diferencia notable”.

Weaver, tres veces nominada al Oscar, se ha referido, asimismo, a la igualdad en el cine, la cual ha reconocido que aún no se ha alcanzado, si bien ha señalado que cree que sí va a poder ver ese momento. “Creo que lo vamos a ver y va a ser gracias a las propias mujeres, quienes lo están haciendo posible”, ha destacado, para poner como ejemplo la película 'Barbie', que tiene ese “punto de vista distinto”.

En la misma línea, ha resaltado que se ha producido un “progreso notable” respecto a la cosificación de las mujeres en el cine, algo que ella ha podido ver en su trayectoria, y ha dado las gracias a la “inspiración” que han supuesto para ello propuestas de directores como Pedro Almodóvar, que “cuenta historias complejas y entretenidas sobre todo tipo de mujeres”.

“Este mérito hay que reconocérselo”, ha agregado sobre el director, con el que espera hablar en la gala sobre la posibilidad de compartir proyecto. “Él está interesado en rodar en lengua inglesa y eso para mi es una buena noticia”, ha asegurado, para desvelar que ya ha conversado anteriormente con Almodóvar sobre trabajar juntos.

En la cita de este sábado, en la que también espera coincidir con Penélope Cruz o J.A. Bayona, así como con otros “directores y directoras”, la actriz recogerá el Goya Internacional, premio que desde su creación han recibido las actrices Cate Blanchett y Juliette Binoche.

“Emocionada” por el Goya

Weaver se ha mostrado “agradecida, emocionada e impactada” por este “tributo tan importante” que recibirá en Valladolid, ciudad en la que ha participado en este primer acto en el marco de los Premios, acompañada al principio por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Por otra parte, la actriz, que ha firmado en el libro de honor del Consistorio, ha ensalzado el cine español, una industria en la que ha podido participar y en la que ha vivido una experiencia “hermosa y especial”.

Del cine español, ha celebrado también que aborda historias “concretas y originales”, así como temas muy diversos“, y ha aplaudido que, a su juicio, no está sujeto solo ”a franquicias y dinero“, como ”sucede en Hollywood“.

Por otro lado, Weaver, quien en su carrera ha participado en cintas como 'Alien' y 'Avatar', ha detallado que a la hora de elegir sus papeles no se centra tanto en el personaje, ya que valora más que sea una historia “estructurada” y con “una narrativa que a le apetecería ver como público”. “Historias que perduren”, ha precisado.

Igualmente, considera que no es una actriz “'snob' ni intelectual” y ha destacado que le gusta probar “de todo” en relación con los géneros cinematográficos, en los que, no obstante, se interesa más por la ciencia ficción y la comedia.

La intérprete, que se encuentra con muchos proyectos en marcha, tras los que espera tener tiempo para volver a España, ha recordado, por otro lado, que en sus inicios se sintió desmotivada porque sus profesores le dijeron que “no tenía talento”.

“Pero no me rendí y aquí estoy”, ha celebrado, mirando a un futuro en el que vislumbra un cine “cada vez más democrático” y con “pluralidad de voces”, en el que las historias prevalezcan y la Inteligencia Artificial, si interfiere, lo haga para exponer “historias nuevas y no repetitivas”.